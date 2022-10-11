朝鮮承認「模擬」核攻擊韓國 盤點近期導彈試射

毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，KCNA/Reuters 圖像加註文字， 朝鮮在過去兩周七度發射導彈。

在有關情報認為朝鮮正凖備五年來首次核試驗之際，朝鮮稱其最近一輪導彈發射是在「模擬」核攻擊韓國。

最近幾周，朝鮮先後七次發射導彈，以示回應美韓聯合軍演。

星期一（10月10日），朝鮮官方媒體發表詳盡報道，聲稱有關導彈是為攜帶戰略核武器而設計。有關武器屬短程，擬運用於「作戰地區」。報道稱，軍方利用模擬版本的小型化彈頭，演練了裝載導彈的過程。

平壤還聲稱成功模擬攻擊韓國軍事基地、港口與機場，並稱各次導彈試射是對美國和韓國發出警告。

韓國總統尹錫悅星期二（11日）說，朝鮮不會因為使用核武而得益。

尹錫悅說：「朝鮮不斷研製、發展核武，對大韓民國乃至全世界構成威脅。」

「我相信朝鮮擁核得不到任何好處。」

圖像來源，KCNA/Reuters 圖像加註文字， 官方朝中社發佈了多張金正恩「指導」導彈試射的照片。

美國與韓國情報官員最近指出，朝鮮或許很快就會試驗核武器，這將是2017年以來首次核試驗。

專家相信朝鮮也將利用這次機會，首次引爆一枚小型戰略武器，其大小或許適合搭載到最近試射的導彈之上。

朝鮮今年以來還顯著增加了發射導彈次數，迄今已發射40次，屬歷年來最多。

過去兩周，多數導彈試射涉及短程導彈，主要落入朝鮮與日本之間海域。

但朝鮮上星期二（4日）也曾發射一枚射程較長的導彈，並飛越日本。分析人士根據該武器設計判斷為新型中程彈道導彈。

朝鮮今年以來在不同平台上試射導彈，包括火車和車隊。分析人士指出，採用這些移動發射平台，能使武器難以被空襲摧毀。

分析人士還指出，朝鮮官方媒體星期一的報道將近期試射描繪成「戰術核武器運用部隊」——而非單純形容為導彈試射——意味著平壤現已開發出運用體積更小，射程更短的核武器系統。

在9月25日至10月9日間舉行的連串試射是朝鮮針對美國調配核動力航空母艦「里根」號（USS Ronald Reagan，又譯「列根」號）到朝鮮半島周邊海域，以及與首爾和東京舉行聯合演練所作出的回應。

如此的升級舉動，標誌著自平壤與時任美國總統特朗普（Donald Trump）於2018至2019年間就去核化談判以來的顯著變化。

分析人士還說，朝鮮這些舉措也是在回應今年5月當選的韓國總統尹錫悅。尹錫悅就任以來改走對朝鷹派路線，並推動與美國的更緊密聯繫。