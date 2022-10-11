伊隆·馬斯克：推特新主人在社交平台上的七次「惹禍」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊隆·馬斯克的推文是長期的不定時炸彈

特斯拉（Tesla）公司總裁伊隆·馬斯克（Elon Musk）再一次捲入一場外交爭議，因為他建議台灣可以成為中國的一個特別行政區。

這名世界首富在接受英國《金融時報》訪問時承認，這一言論「很可能不會讓所有人都高興」，但是他表示，相信兩岸政府能夠達成一個「合理可行」的協議。

中國駐美大使對馬斯克表示稱讚，但是台灣駐美代表則回應指，自由是「非賣品」。

這絶不是馬斯克第一次公開發表有爭議的觀點，而且時常都發生在推特（Twitter）上——這個他提出以440億美元收購的微博平台。

以下是伊隆·馬斯克在推特上以惹火言論引起世界討論的七個事例。

惹怒烏克蘭人的和平計劃

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基對馬斯克的和平計劃不感冒

馬斯克的這些提議包括在被俄羅斯佔領且聲稱將要吞併的烏克蘭部分地區舉行投票，並說「如果是人民的意志」，俄羅斯就應該離開。

馬斯克還建議，世界應該正式承認克里米亞是俄羅斯的一部分，並且警告待續衝突的其中一個結果可能是核戰爭。

該推特引起烏克蘭人的憤怒回應。烏克蘭總統澤連斯基發佈了自己的網上投票，問網民他們更喜歡世界首富支持烏克蘭還是支持俄羅斯。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴（Dmytro Kuleba）發推文表示：「那些提議烏克蘭放棄自己人民和土地的人——想必是為了不要傷害普京受損的自尊或者拯救烏克蘭免受苦難，必須停止使用『和平』這個字眼來指代『讓俄羅斯殺害和強姦數以千計的烏克蘭人並奪取更多土地』。」

克里姆林宮則對馬斯克的提議表示歡迎。「像伊隆·馬斯克這樣的人正在尋求一種和平解決這一狀況的途徑，這是非常正面的，」俄羅斯發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）說。

馬斯克的網上調查吸引了超過270萬次投票，近60%的人反對他的和平計劃。

關於泰國洞穴救援行動

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在一場網上罵戰之後，昂斯沃思將馬克斯告上法庭，但敗訴

2019年，馬斯克因為在推特上稱英國洞穴潛水專家弗農·昂斯沃思（Vernon Unsworth）是一名「孌童男」而面臨誹謗審訊——該推文在之後被刪除。

昂斯沃思在之前一年成為國際知名人物，因為他領導了拯救泰國12名男孩的行動——他們被困在一個地下洞穴裏。

馬斯克當時也試圖支援拯救行動，想要捐出小型潛艇。

但是，在昂斯沃思批評馬斯克的提議是一次「公關表演」之後，他與這名洞穴潛水專家捲入社交媒體罵戰。

在馬斯克的評論發出後，昂斯沃思控告他誹謗，向馬斯克索賠1.9億美元，但是洛杉磯法院判決馬斯克勝訴。

當時，昂斯沃思的律師林·伍德（Lin Wood）說：「這一裁決發出一個信號……就是你可以作出你想作出的任何指控，無論多卑鄙，多不真實，一些人就是可以全身而退。」

評論新冠疫情

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克在推特上發表過關於新冠疫情的爭議性言論

關於這一議題最惡劣的推文之一是在那一年6月30日發出的。馬斯克質疑那些判斷一個人是否死於新冠的界定標凖。

雖然自己接種了疫苗，但這名企業家還是公開反對強制接種疫苗，並且因為在加拿大貨車司機反對強制接種疫苗抗議期間將總理特魯多（Justin Trudeau）與希特勒（Adolph Hitler）相提並論而激怒了猶太人組織。

與普京「單挑」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京是柔道黑帶，但他沒有回應馬斯克約戰的「單挑」

對於俄羅斯入侵烏克蘭一事，公眾人物有很多強烈的反應，但是伊隆·馬斯克無疑是其中一個最古怪的。

「我在此挑戰弗拉基米爾·普京一對一單打。賭注是烏克蘭。」

他稍後直接向俄羅斯總統的官方帳戶重申了相關邀請。有柔道黑帶的普京至今未作回應。

冒犯美國總統

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登在談及美國電能車產業時不提及特斯拉，馬斯克對此反應不小

伊隆·馬斯克通過一系列創業經歷創造財富，包括電動汽車製造商特斯拉，它成為這一行業領域的領跑者。

1月，這名億萬富豪似乎被美國總統拜登（Joe Biden）一句關於美國電動車製造業的評論激怒，當中總統沒有提及特斯拉，卻提到了它的競爭對手。

他在1月27日發推說：「拜登就是個長了人樣的襪子布偶。」

兩則推文玩壞特斯拉

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克關於特斯拉的推文，時常能影響該公司的股價

伊隆·馬斯克好幾次因為他的推特言論令自己陷入於特斯拉股東的麻煩之中，還給公司造成金錢損失。

2021年11月，他在推特上發佈一個民調問他是否應該賣掉他在特斯拉的部分股權之後（350萬個參加了投票的用戶中有58%表示他應該），這家公司的股份跌了5%。

這一評論令特斯拉的市值損失140億美元。

可口可樂玩笑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在1929年之前，可口可樂配方成分中曾含有古柯葉提取物

這一飲料是在1885年由美國藥劑師約翰·彭博頓（John Pemberton）發明的，當時的確包含古柯葉的提取物——據美國國家藥物濫用研究院（US National Institute on Drug Abuse）資料，這在當時是合法並且廣泛使用在藥物中的成分。

但是，這種物質之後從飲料配方中移除了，從1929年起不再是配方中的成分。

雖然馬斯克的8740萬推特粉絲對這條推文給予了積極反應，但有一些人提出批評，認為這是在談論毒品。