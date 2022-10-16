太空：俄羅斯烏克蘭戰爭中前所未見的新戰線

喬納森·比爾(Jonathan Beale)

BBC防務記者

2 小时前

圖像來源，Science Photo Library

烏克蘭的戰爭凸顯了空間對地面軍事行動的影響越來越重要。

美國太空軍負責人傑伊·雷蒙德（Jay Raymond）上將在接受BBC採訪時將這次戰爭形容為「第一場商業太空能力發揮重要作用的戰爭」。這也是第一次戰爭雙方都依賴太空能力的主要衝突。

雷蒙德這位美軍最新部門的負責人沒有詳細說明美國及其盟友如何向烏克蘭提供幫助。

不過他明確表示美國正在做些什麼。 他說，「針對美國、我們的盟友和伙伴可能面對的任何威脅，我們利用空間技術幫助提供精確打擊，我們利用空間技術提供導彈預警。」

圖像加註文字， 美國太空軍負責人雷蒙德上將警告說太空中有存在各種威脅

目前在太空有5,000多人造衛星，大部分是商用衛星。

但是其中也有成百上千的軍事用途衛星，美國、俄羅斯和中國擁有這類衛星最多。

烏克蘭沒有軍用衛星，但是烏克蘭通過很多途徑從西方得到幫助。

偵察

圖像加註文字， ISR衛星在揭露戰爭真相過程中發揮了重要的作用，諸如在烏克蘭首都基輔附近布查發生的屠殺

首先是提供情報、監視和偵察，三個詞的英文縮寫為ISR。

烏克蘭得到的商業衛星圖像的數量比以往任何時候都多。

在最近的一次會議上，美國國家地理空間情報局負責人說，在戰爭開始前他們向烏克蘭提供的商用圖片數量增加了兩倍多。

英國太空司令部司令保羅·戈弗雷(Paul Godfrey)說，除了向烏克蘭提供的商用和民用的ISR以外，「還有許多具有太空能力的國家，他們也在注視著烏克蘭」。

太空的ISR幫助認定最初俄羅斯軍隊在2月24日入侵烏克蘭前進行集結，以及隨後的部隊和軍事裝備調動。衛星發揮作用幫助追蹤在黑海的俄羅斯軍艦，包括被烏克蘭擊沉的「莫斯科號」巡洋艦。

早期預警雷達，諸如英國皇家空軍在北約克郡Fylingdales的巨型雷達，也能夠跟蹤彈道導彈發射。

保羅·戈弗雷說，ISR衛星在「揭示戰爭真相」方面發揮著必不可少的作用。

他舉例提到在烏克蘭城市基輔附近布查發生的屠殺。他說，俄羅斯聲稱在他們到達那裏的時候，街道上已經有了死亡平民的屍體，但是有時間印記的衛星圖片則說明了不同的情況。

包括BBC在內的媒體機構也比以前更多地利用商業衛星圖片，這些圖片能夠被用來印證地面發生的情況。這包括確認集體墓地，或烏克蘭最近在克里米亞半島的俄羅斯空軍基地發動的攻擊行動。

早期預警雷達也被用來跟蹤彈道導彈發射。

美國現在還在詳細討論在英國安裝更強大的雷達監視太空活動。

最近烏克蘭志願者已經籌集了足夠的資金購買整個的衛星幫助他們的軍隊偵測俄羅斯的目標。

烏克蘭官員說，芬蘭公司ICEYE生產的合成孔徑雷達（Sar）已經在戰場上被證明極其有效，在頭兩天投入使用當中，它就讓俄羅斯蒙受了超過1600萬美元的軍事損失，超過了購買衛星的價格。

通訊

整個戰爭期間的通訊離不開太空。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克向烏克蘭提供了大批衛星互聯網通訊設備，諸如在烏克蘭敖德薩使用的這個設備

在戰爭開始的時候，俄羅斯針對烏克蘭的關鍵通訊樞紐進行了一系列軍事打擊和網絡攻擊。

戈弗雷說，之前烏克蘭數字轉型部長斐德羅夫在社交媒體推特上發出呼籲後， 馬斯克「讓烏克蘭的互聯網運行得到恢復」。

馬斯克向烏克蘭送去大量星鏈互聯網設備，讓他們能夠使用SpaceX公司的衛星星座網。

這為烏克蘭軍方在安全通訊和獲得戰情方面發揮了必不可少的作用。我在頓巴斯地區東部的指揮掩體裏看到軍人使用這些設備。

精確武器

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭使用海瑪斯高精度火箭打擊俄軍的關鍵目標獲得了很大成功

俄羅斯和後來的烏克蘭都在依賴太空設備提供的定位、導航和計時服務，這樣他們才能對關鍵目標進行精確打擊，俄羅斯利用自己的格洛納斯定位衛星尋找目標。

而烏克蘭則獲得美國提供的精確武器，這些武器對烏克蘭軍隊最近的進攻進展發揮了重要的作用。

海瑪斯火箭射程達80公里，由GPS制導，能夠摧毀諸如彈藥庫和指揮中心等後方目標。精確制導武器對地面戰場發揮了決定性作用。

太空戰的未來

對空間技術的依賴越來越大也引發擔憂，人們擔心衝突可能會擴展到陸海空之外的太空。

俄羅斯和中國都曾進行了摧毀自己衛星的測試，英國國防參謀長，海軍上將拉達金（Tony Radakin）最近警告說，俄羅斯可能會對太空中的西方目標發動攻擊。

雷蒙德上將說，「我們擔心各種不同的威脅」。他例舉了對GPS和通訊的電子干擾，以及可能用諸如從地面發射的激光或導彈等能量武器攻擊衛星。

他說，美國及其盟友希望確保太空安全和杜絶不負責任的行為，但他還說，「令我擔憂的是，並非所有人都認同我的看法。」