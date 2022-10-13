烏克蘭戰爭：北約宣佈向基輔提供先進防空武器 普京稱願意提供天然氣給歐洲

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圖像來源，GENERAL STAFF OF UKRAINE'S ARMED FORCES 圖像加註文字， 烏克蘭軍方在10月13日宣佈，第一套最先進的IRIS-T SLM防空系統已從德國交付給烏克蘭。

在俄羅斯向烏克蘭首都基輔發動一連串導彈襲擊後，以北約為首的盟國宣佈向基輔運送先進的防空武器。

這些防空武器包含英國、加拿大、法國和荷蘭等北約盟國承諾提供的導彈和雷達等武器裝備。

美國早些時候也做出了類似的承諾。一個來自德國的高科技系統已經送到了烏克蘭。這些承諾是在來自50個國家的烏克蘭盟友在布魯塞爾北約總部開會之際做出的。

基輔稱讚這次峰會是「歷史性的」會議。

不過，烏克蘭官員說，該峰會數小時後，俄羅斯炮擊了該國南部尼古拉耶夫（ Mykolaiv）。該市市長亞歷山大·森克維奇（ Oleksandr Senkevich） 表示，該市在當地時間周四（10月13日）午夜 01:00左右遭遇大規模的炮擊。

「一棟五層住宅樓被擊中，上面兩層被完全摧毀，其餘樓層的都被壓倒在瓦礫下。救援人員正在現場工作，」他說。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基在與G7領導人的視頻會議上。

這是烏克蘭特別難捱的一周。

周一和周二，俄羅斯發動了入侵烏克蘭數月以來最猛烈的轟炸，發射了100多枚導彈，擊中烏克蘭的能源基礎設施和其他非軍事目標，包括兒童遊樂場。

攻擊的第一天至少有19人喪生，其中包括針對基輔市中心的攻擊。

但是，俄羅斯總統普京表示，導彈襲擊是對襲擊連接俄羅斯和克里米亞關鍵橋樑的報復——克里米亞在 2014年被莫斯科吞併。俄羅斯又稱該橋樑的爆炸是由烏克蘭情報機構組織的，但基輔駁斥了這一說法。

盟友如何協助烏克蘭

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭使用美國提供的多套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，又稱海馬士）在烏俄戰爭中取得一系列戰果。借助「海馬士」多管火箭炮，烏克蘭軍隊可以打擊敵後深處的目標。

英國將捐贈防空導彈，以及數百架空中無人機，支持烏克蘭的信息收集和後勤能力。除了已經交付的64門火炮外，還將提供18門榴彈炮。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）說：「俄羅斯最近對烏克蘭平民區的不分青紅皂白的攻擊，值得我們對那些尋求保衛他們國家的人提供進一步支持。」

「這些武器將幫助烏克蘭保衛其領空免受攻擊，並加強他們的整體飛彈防禦能力。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在前天的布魯塞爾會議後說，「我們將盡一切努力確保他們（烏克蘭人）他們拿到有效，且需要的東西。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則說，巴黎將向烏克蘭提供防空系統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名烏克蘭士兵在為自行火炮測算瞄凖目標。

在接受法國電視台專訪時，他沒有具體說明將給烏克蘭運輸哪些系統。但他確實表示，這些系統的主要功能是保護民眾不受無人機襲擊。

荷蘭說它將提供價值1500萬歐元（約1450萬美元）的防空導彈。

荷蘭國防部長卡伊薩·奧隆格倫（Kajsa Ollongren）說，反擊俄羅斯，「只能以對烏克蘭和其人民的不懈支持來應對」。

加拿大承諾提供價值超過4700萬加元（3400萬美元）的軍事援助，包括衛星通信和無人機相機。

英國預計不久將宣佈交付武器給烏克蘭。

與此同時，烏克蘭軍方在周三（10月13日）宣佈，一套最先進的IRIS-T SLM防空系統已從德國交付給烏克蘭。它說該防空系統將有助於保護該國「免於恐怖攻擊」。

烏克蘭總統澤倫斯基這幾個月來一直要求烏克蘭的盟國們提供防空系統，幫烏克蘭建立一個「空中盾牌」。在周三播放的影像談話中，這位烏克蘭領導人說，「俄羅斯的恐怖活動越是大膽和殘酷，對全球來說，意義就越是明顯：協助烏克蘭保護領空已經是我們這個時代歐洲最重要的人道主義任務之一」。

「我相信，我們需要處理這個任務，」他補充說。

但莫斯科一再警告烏克蘭的盟友們不准向基輔提供先進的武器裝備，強調這將使他們也成為這場由普京開啟的戰爭的參與者。

西方國家抨擊俄羅斯在戰場上的一連串軍事失利後，開始以核武威脅全球。

普京稱願意提供天然氣到歐洲

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京表示，當前的能源危機是歐洲造成的。

此外，普京在本周表示，儘管存在尖銳的政治分歧，但俄羅斯仍可以向歐盟供應天然氣。

自8月以來，俄羅斯一直沒有通過北溪一號 （Nord Stream 1 ）向歐洲輸送天然氣，而北溪二號在俄羅斯入侵烏克蘭後就停止運作。

因為今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，導致天然氣價格上漲，歐盟客戶今年冬天面臨處理創紀錄的天然氣關稅。

不過，德國很快拒絶了普京通過重啟北溪二號輸送天然氣的提議。

天然氣危機

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在俄羅斯入侵烏克蘭之前，德國境內55%的天然氣依賴俄羅斯。該國已將這一比例降至35%，並希望最終將進口降至零。

事實上，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直被指控使用天然氣供應作為對付西方的武器。但莫斯科一再否認這個指控。

「就像他們（歐盟）所說的，球現在在歐盟法庭上——讓他們打開水龍頭吧！」普京周三（10月13日）在莫斯科舉行的一年一度的俄羅斯能源周上說。

「我們不會限制任何人，」他說莫斯科已凖備好在秋冬期間供應更多的天然氣給歐洲。

能源研究公司——阿格斯傳媒公司（Argus Media）首席經濟學家戴維·法夫（David Fyfe）分析，在過去一年中，俄羅斯對歐盟國家的天然氣供應減少了 88%。

他發現，同期歐洲的天然氣批發價格翻了一倍多。

歐盟已經採取了一系列措施來緩解危機，包括一項將天然氣使用量減少15%的泛歐盟協議。

德國政府希望通過在今年冬天限制公共建築的照明和供暖使用量，以減少2%的天然氣使用量。西班牙已經採取類似的措施，瑞士這個非歐盟成員國也正在考慮採取同樣措施。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，德國境內55%的天然氣依賴俄羅斯。該國已將這一比例降至35%，並希望最終將進口降至零。

儘管對環境產生負面影響，德國也在增加煤炭發電的使用，並延長原本要關閉的發電站壽命。

就英國來說，雖然從俄羅斯進口的天然氣很少，但英國的天然氣價格也在飆升，因為天然氣短缺已經影響了國際天然氣價格。倫敦政府已採取行動限制所有家庭的能源賬單漲幅。到2024年，一般用戶的能源賬單上限為每年2500英鎊。