2022年度野生動物攝影師：蜜蜂忙得不亦樂乎
- 喬納森·阿莫斯（ Jonathan Amos）
- BBC 科技事務記者
這是一個狂躁的時刻 —— 一群雄性仙人掌蜜蜂裹著一隻雌蜂。懸念：在這個充滿愛意的混戰中，誰將成為與她交配的幸運兒？
卡琳·艾格納 (Karine Aigner) 的這幅作品奪得2022年度野生動物攝影師大賽（WPY）總冠軍。
在某種意義上，這是一輻技術含量相當高的攝影作品；它需要使用微距探頭鏡頭才能接近拍攝對象的核心。
「我不得不長時間俯趴在泥地裏，」卡琳笑言。
這個美國攝影師是WPY 長達 58 年的歷史上第五名獲得最高獎項的女性。
她告訴BBC新聞：「我沒有刻意去找這個場景。多年來我一直在德克薩斯州南部一個牧場工作，當時只是碰巧在這個地方。我看到地上到處是這些小『火山』 —— 雌峰為築巢挖的一個個洞穴。」
仙人掌蜜蜂，顧名思義，生活在仙人掌植物上和周圍。雌性收集花粉，將其製成小球並儲存在土壤中的穴室中。這些球用來餵養蜜蜂幼蟲，直到它們長大成熟，變成蜜蜂飛出巢穴，開始繁殖週期。
「這張圖很棒，充滿動感能量。這是一個妥帖的『行為』鏡頭。這就是你可以從無脊椎動物那裏得到的，也正是為什麼我愛它們，」 擔任 WPY 評委主席的羅茲·基德曼·考克斯（Roz Kidman Cox）說。
「還有構圖。是那只從側旁進入的蜜蜂使畫面完整。它提供了『背景音樂』。」
2022年度青年野生動物攝影師桂冠給了泰國的卡塔尼尤·烏提查伊塔那空（Katanyou Wuttichaitanakorn），16歲。
他的獲獎作品是布萊德鯨魚的特寫鏡頭，以及嘴裏用來過濾食物的須盤。
你可以看到一條沙丁魚在空中飛翔，試圖逃脫被鯨類動物吞噬的結局。
「不知道為什麼，沙丁魚跳上了船，」卡塔尤回憶道。「我很幸運。我在船上向那裏靠近。鯨魚在水面上停留了大約一分鐘。」
WPY 是世界攝影界同類賽事中最負盛名的大賽之一，由 BBC 野生動物雜誌於1964年創立，現在由倫敦的自然歷史博物館操辦。
今年的賽事吸引了來自 93 個國家的 38575名參賽者。
以下是一些類別的獲獎者。
《恩達卡西去世》（Ndakasi『s Passing)，布倫特·斯特頓（Brent Stirton），南非
布倫特·斯特頓（Brent Stirton）以新聞攝影著稱。他是今年 WPY 這個類別的獲獎者。他的獲獎作品顯示了山地大猩猩恩達卡西（Ndakasi）生命的彌留時分。她兩個月大的時候，她的部落在剛果民主共和國的維龍加國家公園慘遭木炭黑手黨屠殺，她被救出。
圖中，生命即將走到盡頭的恩達卡西依偎在救助並養育她的安德烈·鮑瑪（Andre Bauma）的懷中。
《天堂的火烈鳥》（Heavenly Flamingo），高砂淳二（Junji Takasago），日本
這些火烈鳥生活在安第斯山脈高處的撒拉爾德烏尤尼，世界上最大的鹽田。那裏也是玻利維亞最大的鋰礦之一，威脅著火烈鳥的未來。
日本攝影師高砂淳二（Junji Takasago）不顧高原反應，最終拍到這張照片。他的付出得到了回報：他贏得了自然藝術類別大獎。
《正在死亡的湖泊》(Dying Lake)，丹尼爾·努涅斯（Daniel Núñez），危地馬拉
這個看起來五顏六色的畫面，實際上很不健康。丹尼爾·努涅斯（Daniel Núñez）用無人機捕捉了危地馬拉的阿馬蒂特蘭湖（Lake Amatitlán）邊緣繁茂的藻類和森林之間的對比。水中的藍藻是因水中的污染物質瘋長，包括危地馬拉城排放的污水。該圖獲獎類別：濕地，全景類
《流星》（Shooting star），托尼·吳（Tony Wu）, 美國/日本
托尼·吳在日本海岸附近捕捉到了這一幕。那是一個巨大的海星產卵的時刻。它正晃動觸鬚，搖曳軀體，也許是為了將卵子和精子劃拉到水流中，讓它們在那裏受精。圖片獲 WPY 水下類別獎。
《蝙蝠殺手》（The bat-snatcher），費爾南多·C·M·貝爾馬（Fernando Constantino Martínez Belmar），墨西哥
費爾南多·康斯坦丁諾·馬丁內斯·貝爾馬在一個被稱為懸掛蛇洞的地方拍攝了這張照片。黃昏時分，成千上萬的蝙蝠離開洞穴覓食昆蟲。當他們離開時，老鼠蛇掛在洞穴的牆壁上，旨在得到自己的一頓飯。這張照片贏得了行為：兩棲動物和爬行動物類別。
《熊宅》（House of bears），迪米特里·科赫（Dmitry Kokh），俄國
迪米特里·科赫（Dimitry Kokh）在北極楚科奇海的柯柳欽島上拍到這張照片，也屬偶然。晨霧中的廢宅，屋裏屋外悠閒自在的北極熊，構成一幅令人難以忘懷的畫面。迪米特里當時駕船出海，正在島上躲避風暴。他用一架小型無人機接近北極熊，拍得近照。獲獎類別：城市野生動物。
2022 年度WPY賽作品展於10月14日在倫敦自然歷史博物館開幕。與往年一樣，它還將在英國和全球10個國家巡迴展出。第59屆年度WPY參賽作品從10月17日開始接受。