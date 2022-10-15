2022年度野生動物攝影師：蜜蜂忙得不亦樂乎

喬納森·阿莫斯（ Jonathan Amos）

BBC 科技事務記者

59 分钟前

圖像來源，Karine Aigner/WPY 圖像加註文字， 嗡嗡嗡：卡琳·艾格納奪得2022年年度野生動物攝影大獎的這張蜜蜂爭奪交配權瞬間圖片花了數周時間才成功

這是一個狂躁的時刻 —— 一群雄性仙人掌蜜蜂裹著一隻雌蜂。懸念：在這個充滿愛意的混戰中，誰將成為與她交配的幸運兒？

卡琳·艾格納 (Karine Aigner) 的這幅作品奪得2022年度野生動物攝影師大賽（WPY）總冠軍。

在某種意義上，這是一輻技術含量相當高的攝影作品；它需要使用微距探頭鏡頭才能接近拍攝對象的核心。

「我不得不長時間俯趴在泥地裏，」卡琳笑言。

這個美國攝影師是WPY 長達 58 年的歷史上第五名獲得最高獎項的女性。

她告訴BBC新聞：「我沒有刻意去找這個場景。多年來我一直在德克薩斯州南部一個牧場工作，當時只是碰巧在這個地方。我看到地上到處是這些小『火山』 —— 雌峰為築巢挖的一個個洞穴。」

仙人掌蜜蜂，顧名思義，生活在仙人掌植物上和周圍。雌性收集花粉，將其製成小球並儲存在土壤中的穴室中。這些球用來餵養蜜蜂幼蟲，直到它們長大成熟，變成蜜蜂飛出巢穴，開始繁殖週期。

「這張圖很棒，充滿動感能量。這是一個妥帖的『行為』鏡頭。這就是你可以從無脊椎動物那裏得到的，也正是為什麼我愛它們，」 擔任 WPY 評委主席的羅茲·基德曼·考克斯（Roz Kidman Cox）說。

「還有構圖。是那只從側旁進入的蜜蜂使畫面完整。它提供了『背景音樂』。」

圖像來源，Katanyou Wuttichaitanakorn/WPY 圖像加註文字， 鯨須之美：卡坦尤·烏提查伊塔那科恩（ Katanyou Wuttichaitanakorn）為了這張照片乘船出海20-30次。

2022年度青年野生動物攝影師桂冠給了泰國的卡塔尼尤·烏提查伊塔那空（Katanyou Wuttichaitanakorn），16歲。

他的獲獎作品是布萊德鯨魚的特寫鏡頭，以及嘴裏用來過濾食物的須盤。

你可以看到一條沙丁魚在空中飛翔，試圖逃脫被鯨類動物吞噬的結局。

「不知道為什麼，沙丁魚跳上了船，」卡塔尤回憶道。「我很幸運。我在船上向那裏靠近。鯨魚在水面上停留了大約一分鐘。」

WPY 是世界攝影界同類賽事中最負盛名的大賽之一，由 BBC 野生動物雜誌於1964年創立，現在由倫敦的自然歷史博物館操辦。

今年的賽事吸引了來自 93 個國家的 38575名參賽者。

以下是一些類別的獲獎者。

《恩達卡西去世》（Ndakasi『s Passing)，布倫特·斯特頓（Brent Stirton），南非

圖像來源，Brent Stirton/WPY

布倫特·斯特頓（Brent Stirton）以新聞攝影著稱。他是今年 WPY 這個類別的獲獎者。他的獲獎作品顯示了山地大猩猩恩達卡西（Ndakasi）生命的彌留時分。她兩個月大的時候，她的部落在剛果民主共和國的維龍加國家公園慘遭木炭黑手黨屠殺，她被救出。

圖中，生命即將走到盡頭的恩達卡西依偎在救助並養育她的安德烈·鮑瑪（Andre Bauma）的懷中。

《天堂的火烈鳥》（Heavenly Flamingo），高砂淳二（Junji Takasago），日本

圖像來源，Junji Takasago/WPY

這些火烈鳥生活在安第斯山脈高處的撒拉爾德烏尤尼，世界上最大的鹽田。那裏也是玻利維亞最大的鋰礦之一，威脅著火烈鳥的未來。

日本攝影師高砂淳二（Junji Takasago）不顧高原反應，最終拍到這張照片。他的付出得到了回報：他贏得了自然藝術類別大獎。

《正在死亡的湖泊》(Dying Lake)，丹尼爾·努涅斯（Daniel Núñez），危地馬拉

圖像來源，Daniel Núñez/WPY

這個看起來五顏六色的畫面，實際上很不健康。丹尼爾·努涅斯（Daniel Núñez）用無人機捕捉了危地馬拉的阿馬蒂特蘭湖（Lake Amatitlán）邊緣繁茂的藻類和森林之間的對比。水中的藍藻是因水中的污染物質瘋長，包括危地馬拉城排放的污水。該圖獲獎類別：濕地，全景類

《流星》（Shooting star），托尼·吳（Tony Wu）, 美國/日本

圖像來源，Tony Wu/WPY

托尼·吳在日本海岸附近捕捉到了這一幕。那是一個巨大的海星產卵的時刻。它正晃動觸鬚，搖曳軀體，也許是為了將卵子和精子劃拉到水流中，讓它們在那裏受精。圖片獲 WPY 水下類別獎。

《蝙蝠殺手》（The bat-snatcher），費爾南多·C·M·貝爾馬（Fernando Constantino Martínez Belmar），墨西哥

圖像來源，Fernando Constantino Martínez Belmar/WPY

費爾南多·康斯坦丁諾·馬丁內斯·貝爾馬在一個被稱為懸掛蛇洞的地方拍攝了這張照片。黃昏時分，成千上萬的蝙蝠離開洞穴覓食昆蟲。當他們離開時，老鼠蛇掛在洞穴的牆壁上，旨在得到自己的一頓飯。這張照片贏得了行為：兩棲動物和爬行動物類別。

《熊宅》（House of bears），迪米特里·科赫（Dmitry Kokh），俄國

圖像來源，Dmitry Kokh/WPY

迪米特里·科赫（Dimitry Kokh）在北極楚科奇海的柯柳欽島上拍到這張照片，也屬偶然。晨霧中的廢宅，屋裏屋外悠閒自在的北極熊，構成一幅令人難以忘懷的畫面。迪米特里當時駕船出海，正在島上躲避風暴。他用一架小型無人機接近北極熊，拍得近照。獲獎類別：城市野生動物。