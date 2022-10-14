「最糟糕情況還沒到來」 IMF警告全球經濟前景的四個重點

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 世界經濟面臨嚴峻形勢：俄烏戰爭推高能源和糧食價格、通脹嚴重、中國因新冠疫情「清零」政策無力成為全球經濟「火車頭」。

國際貨幣基金組織（IMF）警告說，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭推高能源和物品物價，全球經濟正面臨衰退，「最糟糕的情況還沒有到來」，很多人將在2023年感受到經濟衰退。

國際貨幣基金組織最新發佈的《世界經濟展望》報告認為，超過三分之一的全球經濟體將在2022年或2023年出現萎縮，而美國、歐盟和中國這三個最大的經濟體將繼續處於增長停滯狀態。

國際貨幣基金組織對經濟前景的預測還有哪些細節？這個機構的預測為什麼重要？

BBC中文梳理以下四個看點：

一、國際貨幣基金組織報告有哪些關鍵內容？

報告預計2022年全球經濟增長幅度為3.2%；2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，而且還有可能降到2%以下。

報告認為，如果不計全球金融危機和新冠疫情最嚴重階段，這樣的經濟增長幅度將是自2001年以來最差的。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭打滿半年 BBC回顧戰爭如何改變了世界

經濟表現極差的同時，報告還預計全球通脹將從2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，不過，報告預計明、後兩年將分別降至6.5%和4.1%。

二、影響全球經濟的關鍵因素？

國際貨幣基金組織經濟顧問兼研究部主任皮埃爾-奧利維耶•古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，造成全球經濟難題的原因有三個：

俄羅斯入侵烏克蘭；

通脹壓力持續並加大；

中國經濟增長放緩。

其中俄羅斯對烏克蘭的戰爭造成俄羅斯天然氣供應量減至2021年水平的20%以下的同時，也使歐洲的天然氣價格較2021年上漲了四倍之多。

另外，這場衝突推升了世界市場的糧食價格。

三、報告如何談中國因素？

報告指出，中國在新冠防疫「清零」政策下頻繁實施封控措施對經濟造成了不利影響，尤其是在2022年第二季度。

此外，佔中國經濟活動五分之一左右的房地產行業正在迅速下滑。

「鑒於中國經濟的規模及其對全球供應鏈的重要性，這將對全球貿易和經濟活動產生重大影響。」

國際貨幣基金組織的報告將中國2022年和2023年的經濟增長預期分別下調至3.2%和4.4%。

四、有什麼解決辦法？

國際貨幣基金組織認為，世界經濟正處在歷史上非常脆弱的時期。

古蘭沙表示，經濟前景持續面臨巨大的下行風險，同時，各國在應對這場生活成本危機中的政策權衡變得極其艱難。

報告指出，不論政策收緊幅度過小還是過大，都會帶來風險。當局在必要時應使用金融政策確保市場穩定，但各國央行需要沉穩實施貨幣政策，堅定專注於抑制通脹。

古蘭沙向英國廣播公司BBC表示：「這就好比一輛車上有兩個司機，兩人都有一個方向盤：一個想往左走，另一個想往右走。」

他補充說：「一個是中央銀行試圖為經濟降溫，以便緩解價格壓力，而另一個則希望增加支出幫助家庭度過難關......這可能很難有效地發揮作用。」

背景知識

國際貨幣基金組織是個什麼機構？

國際貨幣基金組織是由190個成員國構成的國際組織，成立於1945年12月27日，並於1947年11月成為聯合國機構。

國際貨幣基金組織的經費來源於各成員國認繳的份額，這一份額由國內生產總值、開放度、經濟波動性、國際儲備等經濟指標確定。

該組織主要負責三項工作監測國際經濟動向並提供經濟支持：

跟蹤經濟和金融事件：監測各國的經濟表現和潛在風險，如貿易爭端或英國脫歐造成的不確定性；

向其成員提供建議改善經濟情況：如最近非常罕見地批評英國政府的減稅政策，認為這將使通脹問題惡化；

向經濟出現困難的國家發放短期貸款和援助：如2018年，阿根廷獲得了國際貨幣基金組織歷史上最大額度貸款，總額570億美元。

國際貨幣基金組織為什麼重要？

國際貨幣基金組織可以借給其成員的總金額為10萬億美元。

國際貨幣基金組織經常被稱為「最後的貸款人」：在危機時期，各國可以向它尋求財政援助。

但國際貨幣基金組織的作用也一直受到質疑和批評。哈佛大學經濟學家本傑明·弗里德曼（Benjamin Friedman）認為，很難衡量該組織的有效性，因為不可能知道它的干預措施是讓事情變得更好，還是、「比其他辦法更糟」。

不過，國際貨幣基金組織也有一些成功干預的記錄。