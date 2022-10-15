中共二十大、台灣雙十節、北京抗議及本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文表示，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，「更在於民主發展上的背道而馳」。

10月的第二周，公眾聚焦在周日（10月16日）召開的中共二十大上，BBC發佈了一系列文章詳細解讀。另外，北京出現針對領導人習近平及中國防疫政策的抗議，在首都西北部的一座繁忙的立交橋上出現了兩幅巨幅抗議標語。

在台灣，總統蔡英文出席在台北總統府前舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，並發表演說。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文和你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 位於北京的中國共產黨博物館內，遊客們在展出的中共黨旗前的剪影。

1. 中共二十大：十九屆七中全會召開做最後凖備 修改黨章、主席團排名成看點

10月9日上午，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議（簡稱七中全會）在北京召開。

每次全會的內容也逐漸形成慣例，周日（9號）召開的十九屆七中全會，就是過去五年這屆中央委員會的最後一次全體會議，跟往屆「七中全會」類似，一般在下一屆中共全國代表大會（即「二十大」）之前後一周左右舉行，進行文件及程序的最後凖備。

圖像來源，Social Media

2. 中共二十大前夕，北京立交橋發生罕見針對習近平抗議

中國北京周四（10月13日）出現針對領導人習近平及中國防疫政策的抗議。在首都西北部的一座繁忙的立交橋上出現了兩幅巨幅抗議標語。

這一幕被很多行人和附近居民拍攝下來，很多影片和照片在社交媒體廣為流傳，但絶大多數內容很快遭到屏蔽。

在中國，直接針對最高領導層的公開抗議非常罕見，因為這往往會導致嚴重的懲罰，而周日召開「二十大」這一重要政治會議，讓該事件更加敏感。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蔡英文執政六年多來，台灣軍隊改革一直是她的施政重點（圖為台灣雙十節慶祝活動中，台灣三軍儀仗隊手持中華民國國旗和軍旗參加遊行）。

3. 台灣雙十節：蔡英文演說稱「願與北京尋求台海和平方法」

台灣雙十節（10月10日），總統蔡英文出席在台北總統府前舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，並發表演說。她提到，台灣將很快擺脫疫情，邁向正常生活。但此次演說中的國防兩岸議題，在台海區域緊張關係持續時，仍是各界焦點。

蔡英文說：「在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

她並期待在兩岸邊境解封之後，能逐步恢復兩岸民眾「健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 胡春華、汪洋和韓正三人被外界視為中國下一任總理的熱門人選。

4. 中共二十大：中國下任總理可能是誰？面臨什麼挑戰？

中共二十大召開意味著最高領導層又到了五年一次的大改組時間。

在外界預計習近平將打破兩屆任期限制，再次出任中共總書記的同時，中共最高領導層中的第二號人物，總理李克強早就公開表示任期已經接近尾聲。如無意外，中國將在2023年3月舉行的人大會議期間宣佈新的總理人選。

中共20大公布的新一屆政治局常委名單將為外界推測下一任的中國總理人選提供線索：2023年誰可能接替李克強成為中國新總理，執掌這個世界第二大經濟體的政府管理呢？

5. 中共二十大：黨報熱詞揭示「習時代」的中國變化

中共二十大召開，習近平正信心滿滿地尋求第三任期。過去十年間，這名出生於1953年的領導人鞏固了他在黨內的巨大權力，也深刻改變了中國的社會面貌和國際地緣政治。

許多人認為，儘管習近平治下的中國在經濟和科技上取得進步，但不斷掀起的民族主義和個人崇拜浪潮讓人聯想到了半世紀前的「文革」時代，而隨著中西方敵意不斷升級，許多觀察人士擔心冷戰再次降臨。

那麼，習近平的意識形態是什麼？北京的宣傳機器如何使這個國家龐大的人口改變對國內政治以及外部世界的態度和看法？

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