世界糧食日：老鼠、骨頭、泥土……那些饑荒中的人都在吃什麼？

3 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 食物短缺導致索馬里許多兒童出現健康問題。

饑荒、貧窮、戰爭、疾病——很多因素都可能極大地改變我們所吃的東西。

在極端情況下，絶境中的人們可能吃泥土、仙人掌果、花、老鼠、丟棄的骨頭或者動物皮來充饑。

在世界很多地方，嚴重饑餓和營養不良是人們每日面對的挑戰，而且規模非常龐大：聯合國世界糧食計劃署（UN's World Food Programme）指，「每天晚上有多達8.28億人在饑餓中入睡」，而且有「3.45億人面臨嚴重的糧食危機」。

在世界糧食日（World Food Day，10月16日）之前，BBC訪問了世界上四個正經歷著嚴重饑荒地方, 了解那裏的人們的生存狀況。

「老鼠是我唯一吃得起的肉」

「我從小時候起就一直吃老鼠，而且從來沒有過健康問題。我也餵我兩歲的孫女吃老鼠。我們都習慣了，」來自印度南部的拉妮（Rani）說。

圖像來源，Rani 圖像加註文字， 來自印度南部的拉妮（Rani）一周至少吃兩次鼠肉。

49歲的她生活在清奈附近，屬於這個國家最邊緣化的社群之一——她讀完五年級之後就退學了。

在印度以種姓制度為基礎的社會架構裏，她的族群長年受到歧視，而拉妮為一個非政府組織工作，援助她的社群——伊魯拉人（Irula），他們作為債役工人受困於底層。

「我們總是住在城鄉之外。我們的父母和祖父母告訴我們，有時候他們會沒東西吃——連草根都沒得吃。在那樣的艱難時期，老鼠就成了我們急需的食物，」拉妮告訴BBC說。

「我從很小年紀就學會捉老鼠了。」

拉妮童年獲得的這些生存技能，現在就用來養她的家人——他們每星期至少煮食兩次老鼠。

但伊魯拉人吃的是在稻田裏捉的那種田鼠，不是平常在人家裏看到的那些。

「我們會把鼠皮剝下來，在火上把肉烤熟了吃。有時候我們把它剁成塊，與小扁豆和羅望子一起煮著吃，」拉妮說。

田鼠藏在鼠洞裏的那些糧食顆粒，也會被伊魯拉人拿來吃。

「我一個月只吃得起一次雞或者魚。老鼠多得很，而且不花錢，」她說。

「我喝髒泥水，也見過人們吃腐肉」

聯合國指，索馬里面臨著災難性的饑荒。該國40年來最嚴重的乾旱已經令超過100萬人流離失所。

四十歲的沙裏弗·哈桑·阿里（Sharifo Hassan Ali）是七個孩子的母親，她就是其中一個失去家園的人。

圖像來源，Abdulkadir Mohamed/NRC 圖像加註文字， 沙裏弗·哈桑·阿里（Sharifo Hassan Ali）和她的孩子

她不得不離開她的村莊，從下謝貝利州（Lower Shabell Region）出行200多公里外——主要是徒步——前往首都摩加迪沙外沿的一個臨時居住地。她花了五天時間在路上。

「在途中我們一天只吃一頓飯。沒有太多食物的時候，我們就餵孩子吃，自己挨餓，」她說。

在前往首都的路上，她親眼看到了一些駭人的場面。

「河流完全乾涸了。已經有好些年沒有多少水流進來，所以我們只能喝泥水，」哈桑·阿里說。

「我在去摩加迪沙的路上看到過幾百隻死掉的動物。人們甚至在吃腐肉和動物的皮。」

哈桑·阿里曾經擁有25頭母牛和25隻山羊，但全部都在旱災中死掉了。

「沒有雨，我的田地長不出東西，」她說。

圖像來源，Abdulkadir Mohamed/NRC 圖像加註文字， 索馬里最近的乾旱導致100多萬人流離失所。

她現在幫人家洗衣服，每天掙不到兩美元——不夠買食物。

「我這些錢連一公斤米和菜都很難買到，而這不可能夠所有人吃。這場乾旱把我們害慘了。」

她從救援機構那裏得到一些幫助，但她說這並不足夠。

「我們什麼都沒有，」哈桑·阿里說。

「我一家靠著丟棄的動物皮和骨頭過活」

過去兩年，來自聖保羅的63歲退休祖母琳迪娜爾瓦·瑪麗婭·達·席爾瓦·納希門托（Lindinalva Maria da Silva Nascimento），就是一直在吃當地屠夫丟棄的動物骨頭和皮。

圖像來源，FELIX LIMA/ BBC NEWS BRASIL 圖像加註文字， 琳迪娜爾瓦

領退休金的她每天只有4美元，來負擔她、她丈夫、一個兒子和兩個孫兒的伙食。她買不起肉食，於是就去不同的屠夫那裏買死雞和皮。即使是這些東西也要花0.7美元一公斤。

「我用皮上剩下的肉和骨頭一起煮，加一些豆作調味。」

她說，雞皮會放在鍋上無油煎，煎出的脂肪會積起來存下。琳迪娜爾瓦會將它存在空的蛋黃醬瓶和奶瓶裏，之後用來煎其他食物。

「我甚至都不考慮買水果、蔬菜或者甜食了。以前，我有一個雪櫃裝滿肉和菜，雪櫃裏有洋白菜、土豆、洋葱，很多東西，」她說，「現在它是空的，只有水果碗裏裝著一隻洋葱。」

琳迪娜爾瓦在新冠疫情全球大流行期間失業，她的兒子也沒有工作。

「我靠著我認識的一些人捐食物，還有當地天主教堂的一些援助。我就這樣過活的，」她說。

圖像來源，BBC 圖像加註文字， 由於普遍的經濟困境，琳迪娜爾瓦說這種棄肉也難弄到了。

據巴西糧食安全機構（Brazilian Network for Food Security）最近的一份報告指，在巴西有超過3300萬人正生活在饑餓中。6月發表的新研究報告還發現，該國超過一半的人口面臨糧食不穩定的問題。

「屠夫都常說他們沒有骨頭了，」琳迪娜爾瓦說。

她說，她為了存食物，必須吃得越少越好。

「我也是在用我的信念在過活，相信某個時候肯定會有好轉。」

「我和我的孩子們靠吃紅仙人掌果過活」

「沒有雨，就沒有收成。我們沒東西可賣，沒有錢。我吃不起米飯。」

費芬尼艾娜（Fefiniaina）是一名25歲的母親，來自印度洋島國馬達加斯加。

兩年的少雨已經毀掉了那裏的莊稼，牲口也大量減少。據聯合國指，這使得超過100萬人面臨饑荒。

圖像來源，Unicef/Rakoto/2022 圖像加註文字， 費芬尼艾娜（Fefiniaina）和兒子

費芬尼艾娜生活在安布阿薩里（Amboasary），那裏是受乾旱影響最嚴重的地區之一。

她和丈夫是靠賣水為生的。

「我賺到錢的時候，我會買米或者木薯。沒錢的時候我就只能吃紅仙人掌果，或者餓著肚子上牀睡覺，」她通過聯合國兒童基金會（Unicef）的一名翻譯向BBC表示。

「這裏大多數人都吃紅仙人掌果。它味道有點像羅望子。」

「我們過去四個月一直在吃它，現在我兩個孩子都拉肚子了。」

世界糧食計劃署報告稱，去年在馬達加斯加南部，「人們用羅望子汁、仙人掌果葉、野根混白粘土吃，只為了緩解饑餓。」

這種果子或許能幫助費芬尼艾娜一家生存，但是它無法提供他們所需的維他命和礦物質——她四歲的孩子就是很多因為營養不良而正在接受治療的兒童之一。

「哪怕只有一點點雨，我們也能有一些收成。我們能吃甜薯、吃木薯和水果，」費芬尼艾娜說。

「那樣我們用不著吃仙人掌果。」

世界糧食計劃署稱，全世界現在面臨的饑餓問題比以往任何時候都更嚴重。

它將這場「地震級的糧食危機」歸咎於四個因素：戰亂、氣候急變、新冠疫情對經濟影響以及成本上漲。

「世界糧食計劃署現在的運營成本比2019年的平均數多7360萬美元——漲幅是驚人的44%，」該署2022年的報告這樣寫道，「現在運營成本上的額外支出，足夠負擔過去400萬人一個月的飲食費用。」

不過，該署表示，錢本身並不會終結這場危機。該報告斷定：除非有政治意志來終結衝突，並且致力於控制全球暖化，否則「長此以往，饑餓的主要成因將會有增無減」。