中共二十大習近平與政治局常委亮相 海外媒體評論與國際反應

52 分钟前

圖像來源，Reuters

周日（10月23日），中共二十大敲定的最高領導層——中共中央政治局常委亮相，外界揣測了多時的中共人事大變動終於塵埃落定。

雖然此前國際間「習下李上」的傳言不斷，誰將在明年接替李克強出任中國總理的分析判斷諸多，但所有的揣測除了顯示某些反對習近平連任者的願望之外，也再次證明中國政治的難以捉摸。

中共最高層人選的最後確定似乎顯示，分析評論人士根據以往的政治局常委年齡「七上八下」、總理必須曾經有擔任副總理的經驗等所謂的「政治慣例」，並不適用於現在，因為習近平本人就打破了中共過去幾十年的慣例第三次出任總書記，也將毫無懸念地在明年人大第三次出任國家主席。

習近平連任

英國《衛報》報道認為，中國領導人習近平獲得第三個任期，並在政治局小圈子裏堆滿效忠者，「在過去幾十年精英階層權力分享之後，中國重新倒向一人當政。」

英國天空衛視報道稱，習近平「已經統治了中國10年，現在將至少再留任5年。從理論上來說，他可以使自己成為終身領導人。這樣不按中國慣例使習近平成為自毛澤東以來中國最強勢的領導人，他如何規劃中國願景已變得越來越不可挑戰。」

英國《每日電訊報》的報道也認為，通過安插忠臣和清除政治對手，習近平似乎加固了其終身統治者的地位。

美國《華盛頓郵報》報道認為，中國共產黨給了習近平行使權力的無限期統治。它標誌著十年鞏固權力的頂峰，也標誌著執政中國共產黨開啟了一個沒有確定性的新篇章，因為習近平打破了幾十年來正在形成的常規。

英國《金融時報》報道稱，習近平提拔忠心耿耿的上海市長升任高層，李強在上海主持了「破壞性」的新冠封城後，成為中共的第二號人物。

《紐約時報》也報道了此次進入中共最高層的上海市長李強，稱他是「從上海封城中走出的中共二號人物」。

路透社在習近平獲得第三個任期後發表署名評論文章認為，習近平此次連任的獎品是：（中國）16萬億美元的經濟處於脆弱狀態，對美國技術依賴，人口面臨危機。習近平還因嚴厲的（清零）政策給普通民眾帶來經濟痛苦而面臨社會上的不滿。中國的這個所謂萬能主席有是有權力讓人民免除痛苦的，但不清楚的是他有沒有這樣的意願。

美國有線新聞網CNN報道引述專家認為，中共周日亮相的政治局常委「發出了誰是絶對負責人的明確信號」，習近平可能終身掌權，但隨著他年齡增大也帶來更大的不確定性。

圖像來源，Reuters

新加坡《海峽時報》報道說：習近平主席不顧常規和權力派別平衡，在他的領導團隊中安置大量政治盟友，這清楚地表明他的統治地位現在是不可動搖的。

牛津大學中國歷史和政治教授拉納·米特爾（Rana Mitter）在英國《衛報》上刊登文章說：習近平被一個使中國更加孤立於世界的願景所誘惑。這是一個將使中國更加窮困的錯誤。

文章寫道：自1980年代以來，界定中國的一直是「改革」和「開放」並存的理念。然而，這種開放在本世紀的前20年中造成了一種反常現象：中國成為了一個與外部世界高度聯繫的社會，但同時也在國內受到深入控制和監督，雖然開放但沒有自由，一種許多民主理論家認為不可能的組合。

文章認為，這個開放但不自由的中國在2020年3月因為新冠疫情被叫停。中國是當今世界上唯一一個仍然要求病毒清零的大國，這樣的決定當然並非完全出於政治考量，與中國的疫苗水平和接種人口比例有關係，但是這樣的決定「與習近平本人有很大關係」。

作者認為長此以往，即使中國以自己的方式與外部世界接觸，外界仍難以進入，這種可能性是真實存在的。

「然而，相比於真正開放，如此與世隔絶將使中國內外都更加貧困。」

國際反應

在二十大閉幕，習近平連任後，朝鮮領導人金正恩向習近平致賀電表示最熱烈祝賀，表示他將「同習近平總書記同志一道，適應時代要求，勾勒出朝中關係的更美好未來，並領導將其付諸實踐，繼續推動兩國社會主義偉業取得成就。」

賀電表示，習近平繼續擔任領導中國共產黨的重任充分體現出中國全黨和人民一如既往的信任、支持和期待。

俄羅斯總統普京也對習近平連任表示祝賀。他表示：很高興繼續我們的建設性對話和密切的共同工作，以加強我們兩國之間的……戰略合作。