能源價格飆漲導致全球90餘國爆發抗議示威——BBC分析

以法蓮·格布裏布（Efrem Gebreab）、托馬斯·納迪（Thomas Naadi）、蘭加·斯里拉爾（Ranga Sirilal）、貝奇·戴爾（Becky Dale）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在拉丁美洲，厄瓜多爾各地原住民因物價飆漲而上街抗議。

生活成本高漲，關鍵商品價格飆升，正驅使著人民走上街頭抗議。BBC透過描繪自2021年1月以來跟能源有關的抗議，顯示今年以來示威數目猛增。

能源價格從許多方面影響著日常生活——個人出行、貨物運輸等，這能推升食品價格，以及發電和供暖代價走高。

世界各地群眾紛紛上街要求改變，要求讓人們更買得起燃油，甚至首先要買得上。

有人和平靜坐，也有人攻擊政府，有人付出更沉重的代價。

那天，16歲的卡迪亞·巴（Khadija Bah）站在家中陽台的時候，被流彈擊中。

那裏是塞拉利昂首都弗里敦（Freetown, Sierra Leone；又稱自由城）城東，連日來，卡迪亞看著離家不過幾米遠的人群持續壯大，他們在抗議燃料價格上漲。

但在8月10日，示威演變成暴力衝突。就在武裝警察與示威者衝突之際，一枚流彈打進了卡迪亞年輕的軀體。她倒在地上，幾乎是當場斃命。

她的母親瑪麗亞·塞賽（Maria Sesay）說，女兒逝世這事情她至今仍無法接受。她說，在當地上中學的卡迪亞本來夢想要當護士。

「我很難過。我辛辛苦苦把她帶大，現在她死了，我很痛苦。」

圖像加註文字， 卡迪亞·巴的父親阿卜杜（右）與母親瑪麗亞（中）。

為了燃料大打出手

這場因破紀錄燃料價格而起的暴力衝突，是這個西非國家多年來所未見的。

在塞拉利昂首都弗里敦，8月的暴力警民衝突共造成25人死亡，包括五名警員。

3月至今，燃料價格幾乎翻了一番，從每公升1.2萬利昂（Leone；0.86美元；5.16元人民幣）漲至7月份2.2萬利昂的紀錄高位。這繼而引致食品價格飆漲。

央行在7月份發行新鈔票——把利昂面值刪掉了三個零——試圖恢復民眾對飽受通脹摧殘的貨幣的信心。

圖像來源，AFPTV 圖像加註文字， 弗里敦（自由城）8月曾爆發大規模衝突。

在當局宣佈全市宵禁後，暴力衝突終告平息。互聯網被限流，以阻止示威者互通消息，組織又一場遊行。

塞拉利昂總統朱利葉斯·馬達·比奧（Julius Maada Bio）後來宣稱，這些示威的目的是要推翻政府。許多當地居民不滿此說法，他們告訴BBC，他們是因為燃料和食品價格持續上漲，才上街抗議。

在與物價飆漲抗爭和群眾上街抗議生活成本高升的問題上，塞拉利昂並不孤單。

一場全球汽油危機

BBC透過分析由武裝衝突地點和事件數據項目組織（ACLED）所搜集的全球數據確認，今年1月至9月間，超過90個國家和地區有群眾為了燃料供應與價格問題而走上街頭。

其中，三分之一的國家不曾在2021年發生過燃料供應相關示威，以西班牙為例，該國在2021年沒有因為燃料價格而發生過示威，但單是今年3月就爆發了335場示威。

自2022年1月1日以來經報道的燃料相關抗議活動

Your device may not support this visualisation

（資料來源：BBC分析ACLED數據）

過去九個月，地球上沒有任何一塊大陸躲得過因燃料而起的抗議。

今年以來，印度尼西亞有超過400次因汽油而起的抗議，2021年只有19次；2022年首八個月，意大利有超過200次此類抗議，去年則只有兩次；厄瓜多爾單是在今年6月便發生了超過1000場跟燃料有關的抗議，數字頗為驚人。

安全與情報顧問企業蜻蜓（Dragonfly）的首席情報官亨利·威爾金森（Henry Wilkinson）對全球抗議模式加以分析後指出，發生這些抗議活動的地點讓他感到意外。

「這次不尋常的地方在於，我們在通常對示威抗議不感冒的地方看見示威發生。烏克蘭戰爭帶來了超乎比例的巨大衝擊，解決這場衝突將能顯著緩和全球危機。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世界各地絶大多數普通人都飽受物價上漲所苦，但是某些行業，現在這個時候生意特別好，物價飛漲下他們的獲利也突破紀錄。

烏克蘭是燃料價格飆升的唯一原因？

不是的。導致全球燃料價格走高的關鍵因素有三：

原油 ——新冠病毒病（COVID-19）疫情爆發初期油價相對較低，因為大批企業暫時關停，對能源需求崩潰。但隨著人民生活恢復至「新常態」，能源需求增加，但供應追趕吃力，價格自然水漲船高。

——新冠病毒病（COVID-19）疫情爆發初期油價相對較低，因為大批企業暫時關停，對能源需求崩潰。但隨著人民生活恢復至「新常態」，能源需求增加，但供應追趕吃力，價格自然水漲船高。 美元 ——兌英鎊、歐元、日圓與中國人民幣匯率正處於歷史高位。用來製造汽油的原油均以美元採購，本地貨幣兌美元匯率走低，就意味著燃料價格越來越貴。

——兌英鎊、歐元、日圓與中國人民幣匯率正處於歷史高位。用來製造汽油的原油均以美元採購，本地貨幣兌美元匯率走低，就意味著燃料價格越來越貴。 烏克蘭—俄羅斯衝突——導致許多國家宣佈禁止俄羅斯石油進口，對其他石油來源地的需求上升，導致價格走高。

從經濟崩潰到政治崩潰

在這91個因為燃料價格而發生社會動蕩的國家和地區中，斯里蘭卡今年早些時候發生的大規模抗議迫使政府低頭，最終把總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）拉下台。這個國家因此登上國際新聞標題。

斯里蘭卡通脹率之高，在亞洲數一數二。當地目前仍在遭遇生活成本危機，燃料、食品與醫藥價格繼續攀升。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 7月5日，斯里蘭卡原總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）宣佈這個印度洋島國「破產」。

在首都科倫坡（Colombo）市郊的富人社區塔拉瓦圖哥達（Thalawathugoda），48歲的果菜攤攤主威馬拉·迪薩納亞卡（Wimala Dissanayaka）說，她的一家人如今只能勉強糊口。

「所有東西的價格都在飛漲，我們的生活成本在漲，但我們的收入絲毫不變。」

「我有三個孩子，而公交車（公車／巴士）票價漲速飛快。現在每位孩子上學得花100（斯里蘭卡）盧比（0.27美元；1.97元人民幣），那三個人一天就是600盧比。」

威馬拉說，她再也負擔不起給小卡車加油，用來把蔬菜拉到菜市場去。她只能坐公交，或者是跟其他攤販拼車。

「價格這麼高，我的顧客都不想花錢。從前買500克、1公斤蔬菜的客人現在只買個100克、250克的。從前開車來、騎摩托車來的，現在不是走路來，就是騎腳踏三輪車來。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音频加注文字， 【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】斯里蘭卡深陷物價危機，食品價格飛漲，能源供應極其緊張。自由記者阿尼亞·維普盧塞納（Aanya Wipulasena）說大家都在想方設法，應付危機。

茫茫前路

當世界各國政府急謀對策應付本國經濟危機之際，抗議食品與燃料價格的抗議持續。對於一些人來說，他們要付出的代價尤其沉重。

根據BBC的研究，過去九個月，超過80人因燃料價格而起的抗議活動而喪命，這些人來自阿根廷、厄瓜多爾、幾內亞、海地、哈薩克斯坦、巴拿馬、秘魯、南非和塞拉利昂。

在弗里敦，市面已恢復平靜，多數商販已重新開門營業。但對卡迪亞的父親阿卜杜（Abdul）以至於舉家上下，生活從此不再一樣。