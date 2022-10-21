星鏈Starlink為什麼在烏克蘭對抗俄羅斯戰爭中很重要？

40 分钟前

圖像來源，Reuters

太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克(Elon Musk）近日表示，他將繼續為烏克蘭使用他的星鏈Starlink互聯網服務提供經費，儘管他之前曾威脅要撤回資金。

在烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭中，以衛星為傳輸基礎的星鏈系統成為烏克蘭武裝部隊和政府的一個重要工具。

星鏈是什麼？如何運作？

星鏈通過一個巨大的衛星網絡提供互聯網服務。

它針對的是那些生活在偏遠地區無法獲得高速互聯網的人。

這些衛星被放在圍繞地球的低空軌道上，使衛星和地面之間的連接速度盡可能快。

據信，自2018年以來，星鏈已經將大約3000顆衛星送入太空。科技網站Pocket-lint的主任編輯克里斯·霍爾（Chris Hall）說，星鏈最終可能會使用1萬或1.2萬顆衛星。

他說：「使用衛星解決了為沙漠和山區等偏遠地區提供互聯網服務的問題，因為衛星避免了為這樣的地區提供互聯網服務不得不建造如電纜和天線等大量基礎設施的必要。」

星鏈如何幫助烏克蘭？

在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭並關閉地面互聯網服務和移動電話網絡後不久，馬斯克開始在烏克蘭提供星鏈服務。

他說，已向烏克蘭運送了約2萬套接收天線和路由器。

烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）說，在俄羅斯的導彈襲擊之後，星鏈對重新恢復烏克蘭的關鍵服務至關重要。

他在推特上表示：「（俄羅斯的）100多枚巡航導彈襲擊了我們的能源和通信基礎設施。但有了星鏈，我們迅速恢復了與關鍵地區的通訊連接。」

另外，烏克蘭在戰場上也使用了星鏈。

倫敦國王學院國防研究所研究員瑪麗娜·米隆博士（Dr Marina Miron） 說：「烏克蘭部隊正在使用星鏈進行通信，例如總部和戰場上的部隊之間用的就是星鏈。」

「星鏈的信號不能像普通的無線電信號那樣被干擾，而且只需要15分鐘就能安裝好這套設備。」

為什麼馬斯克曾威脅要停止向烏克蘭提供星鏈服務？

10月初，馬斯克建議烏克蘭將克里米亞割讓給俄羅斯，並允許在俄羅斯軍隊入侵的地區進行公投。

對此烏克蘭大使對馬斯克出言不遜，叫他走開。

馬斯克對這位大使回應說，自俄羅斯入侵以來，他花了8000萬美元向烏克蘭提供星鏈服務並一直對抗俄羅斯干擾星鏈的企圖，他不會再繼續為烏克蘭支付這些費用了。

馬斯克還建議美國政府應該付這筆錢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬斯克表示，自俄羅斯入侵戰爭以來已向烏克蘭運送了約2萬套星鏈接收天線和路由器。

不過，那之後馬斯克在推特上還是表示：「儘管星鏈仍在虧損，而其他公司得到了（政府給的）數十億納稅人的美元，我們還是會繼續免費資助烏克蘭政府。」

世界上還有哪些地方使用星鏈？

星鏈目前為40個國家的家庭和企業提供服務，這些國家主要在北美、歐洲和大洋洲。

然而，與標凖互聯網供應商相比，星鏈並不便宜。

連接衛星所需的天線和路由器價格為599美元（英國為460英鎊），每月使用費為110美元（英國為75英鎊）。

星鏈公司說，到目前為止已經共簽署了70萬個用戶。

倫敦空間政策和法律研究所（ISPL）的薩依德·莫斯特沙爾（Sa'id Mosteshar）教授說：「大多數發達國家已經在互聯網上有了良好的連接。星鏈正在依靠一小部分市場來盈利」。

明年，星鏈計劃將覆蓋範圍進一步擴大到非洲和南美，並進入亞洲，這些世界上互聯網覆蓋比較零散的地區。

不過，科技網站Pocket-lint的主任編輯克里斯·霍爾說，使用星鏈的價格對於非洲的許多家庭來說可能太高了。

「但星鏈仍然可以在那裏發揮重要作用，連接偏遠地區的學校和醫院。」

星鏈公司是否造成太空擁堵？

星鏈並不是唯一在低地球軌道（LEO）擁有衛星的互聯網供應商。

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亞馬遜正計劃將其數千顆柯伊鉑（Kuiper）衛星放入地球低軌道，一網公司（OneWeb）也在那裏投放衛星。

倫敦空間政策和法律研究所（ISPL）的薩依德·莫斯特沙爾（Sa'id Mosteshar）教授說，將衛星放入地球低軌道可能導致問題。

「衛星可能會撞上其他飛船並產生殘骸碎片，而這些碎片在高速飛行時又會造成更大的損害。」

最近發生了一些涉及星鏈衛星的險情，包括差點靠近中國空間站的險情。

朴茨茅斯大學的太空項目經理盧辛達·金博士（Lucinda King）說：「如果碰撞產生的碎片太多，可能會使地球低軌道在未來無法使用。」

「而且我們可能無法離開低地球軌道進入到導航衛星和電信衛星所在的更高軌道。」

另外星鏈衛星也給天文學家帶來了問題。

在日出和日落時分，肉眼可以看到它們，因為太陽照在衛星的翼上閃閃發光。

這可能導致望遠鏡圖像上出現條紋，使星星和行星圖像變得模糊。