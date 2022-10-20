好萊塢華裔女星黃柳霜：登上美元的第一張亞裔面孔

史蒂文·麥金托什（Steven McIntosh）

BBC娛樂事務記者

48 分钟前

圖像來源，Getty Images

女演員黃柳霜（Anna May Wong）將成為美元上的首個亞裔面孔。她將作為女性名人的代表之一出現在25美分硬幣上。

黃柳霜被認為是好萊塢第一位華裔電影明星，也是今年第五位和最後一位單獨出現在硬幣上的女性。

該硬幣將於周一開始全面發行。

該硬幣的一面是美國總統喬治·華盛頓（George Washington），另一面是黃柳霜。

美國鑄幣局局長文特里斯·吉布森（Ventris Gibson）稱讚黃柳霜是「一位勇敢的倡導者，她為增加亞裔美國演員的代表性和扮演更多元化的角色而奮鬥」。

「這款25美分硬幣旨在反映黃柳霜取得成就的廣度和深度，她克服了一生中面臨的挑戰和障礙。」她說。

黃柳霜1905年出生於洛杉磯，是中國移民的後裔。她後來採用了藝名安娜·梅·黃（Anna May Wong）。

圖像來源，Silver Screen Collection 圖像加註文字， 黃柳霜1905年出生於洛杉磯，是中國移民的後裔。

14歲時，她在電影《紅燈籠》（The Red Lantern）中出演了第一個角色，但直到她1922年在《海逝》（Toll of the Sea）出演主角之前，她一直只是龍套演員。

在她的職業生涯中，她出演了60多部電影，包括無聲電影和剛問世的彩色電影。

黃柳霜還憑借美國電視劇《柳霜女士的藝廊》（the Gallery of Madame Liu Tsong），成為美國電視節目中的首位亞裔美國人主角。她在該劇中飾演一名中國偵探。

在美國受到歧視後，她前往歐洲，參加英國、法國和德國電影拍攝。

1960年，她入駐好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame），並在次年去世，享年56歲。

以出演《摘金奇緣》（Crazy Rich Asians，又譯瘋狂富豪、我的超豪男友）和漫威的《永恆族》（Eternals）而走紅的陳靜（Gemma Chan）將在一部即將上映的講述黃柳霜人生的傳記片中飾演她。

美國女性25美分（American Women Quarters）計劃是美國鑄幣局計劃從今年到2025年鑄造的一套流通25美分系列硬幣，每年將選入五名女性。