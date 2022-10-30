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在這個泰國節日上，需要用刀劍刺穿信徒臉頰
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在這個泰國節日上，需要用刀劍刺穿信徒臉頰
30 分钟前
你能想象用刀劍刺穿人的臉頰嗎？
在泰國舉行的這個特別節日上，信徒們為了彰顯其對神靈虔誠的信仰，通過穿孔「祛除壞運」。
警告：本片包含可能令人不適的畫面。
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