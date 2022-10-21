英國首相特拉斯辭職：新首相如何選出？

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相特拉斯（又譯：卓慧思）宣佈辭去首相一職

英國首相特拉斯（又譯：卓慧思）周四（10月20日）宣佈辭去首相一職。她將在一周內找到接替她的保守黨黨魁後辭職。

新的領導人將成為六年來保守黨的第五任首相。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裏希·蘇納克

接替特拉斯的可能是誰？

裏希·蘇納克（辛偉誠/Rishi Sunak）： 蘇納克今年夏天競選接替鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）成為黨魁，並與特拉斯一起進入了前兩名。 在競選期間，他警告說，他的對手的稅收計劃將損害經濟，但他的信息未能吸引黨內成員，他以21000張選票的差距落敗。

莫佩琳（Penny Mordaunt）：莫佩琳是保守黨下議院領袖和樞密院院長。2019年，她曾創造歷史，成為英國首名女性國防大臣。

鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）：在只有一周時間選出新領導人的情況下，許多競爭者可能都是熟悉的面孔，尤其是數周前還擔任首相的人。今年7月，約翰遜在大規模抗議聲中辭職，但是他在議會和黨內仍有盟友。

本·華萊士（Ben Wallace）：華萊士是英國現任國防大臣。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，華萊士引起了越來越多的關注，因為英國很早就決定向烏克蘭提供武器和訓練支持。儘管華萊士反對英國脫歐，但他一直是鮑里斯·約翰遜的重要支持者，並在2019年獲得了一個內閣職位。

凱米·巴德諾赫（Kemi Badenoch）：巴德諾赫是英國現任貿易大臣。她出生在倫敦南部，在美國和尼日利亞長大。在進入議會前，她曾為顧資銀行和《旁觀者》雜誌工作。

蘇拉·布雷弗曼（Suella Braverman）：布雷弗曼在今年9月至10月短暫擔任內閣大臣，她的辭職給特拉斯增加了壓力，不到24小時特拉斯也辭職了。儘管布雷弗曼離職表面上是因為數據洩露，但她辭職信表達的憤怒暗示兩人在移民問題上有分歧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鮑里斯·約翰遜

保守黨將如何選出新領袖？

接替特拉斯成為下一任保守黨黨魁和首相的提名現在已經開放，並將於英國夏令時10月24日星期一14點關閉。

要參加競選，候選人需要至少100名保守黨議員提名。這遠遠高於上次競選，當時只需要20個提名。由於保守黨目前有357名議員，最多只有3名候選人能夠被提名。

如果周一隻有一人達到100票的門檻，他將成為下一任領導人，然後成為新首相，無需進行下一階段競爭。

如果有三名候選人，得票最少的候選人將直接被淘汰。保守黨議員將在當日夏令時18點30分至20點30分之間對剩下的兩名候選人進行指向性（即顯示議員傾向的）投票， 結果會在同一天的21時出來。

如果在指示性投票後沒有人退出，全體保守黨黨員將參加網上投票來決定獲勝者。在黨內成員投票結束之前，兩位候選人有望參加一場電視辯論。10月28日星期五產生獲勝者。

下一任首相是如何任命的？

無論誰贏得保守黨黨魁的競選，都將成為議會中議員人數最多的政黨的領袖。

因此國王將要求他或她組建政府，並在此過程中成為英國下一任首相。

會舉行大選嗎?

新首相被任命後不會自動舉行大選。

如果新首相決定不提前舉行大選，那麼下一屆大選最晚要到2025年1月才會舉行。

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特拉斯是如何被選中的？

特拉斯贏得的夏季領導人競選持續了3個月。

候選人只有獲得至少20名保守黨議員支持才能參加競選，出現了包括特拉斯在內的8名競選者。

在競選的第一階段，保守黨議員選擇了兩名候選人，進行黨內更廣泛成員的投票。

為了做到這一點，保守黨的358名議員通過一系列投票削減了競爭對手。

任何在每一輪投票中得票少於30票或墊底的人都將被淘汰。這一過程一直持續到只剩最後兩名候選人：特拉斯和前財政大臣裏希·蘇納克。

在第二階段，保守黨成員通過持續數周的郵寄和在線投票選出最終獲勝者。