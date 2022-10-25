2022美國中期選舉：可能決定參議院命運的六場關鍵選戰

山姆·卡布拉爾（Sam Cabral）

BBC記者，發自華盛頓

1 小时前

在你的日曆上圈起11月8日吧：美國又要開始投票了。

這次中期選舉是要爭奪美國國會的控制權，包括35場參議院選舉，將會決定在上院將是由誰說了算。

現在的參議院在兩黨中間呈現50-50的均勢，但由民主黨人掌握著控制權，因為他們能夠請求副總統投下打破平局的一票。

只要共和黨人能顛覆哪怕一個由民主黨控制的席位，就將再次獲得阻撓喬·拜登（Joe Biden）政策事項的權力。

這裏是一份指南，看看六個值得關注的州份，以及那裏將要上演的戲碼。

喬治亞州

在2020年大選之後，這個傳統的南部保守州份的兩場爆冷勝出，令民主黨人取得了參議院的控制權——而喬治亞州這次可能會再次擔當關鍵角色。

當時的其中一個勝者是53歲的拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock），得益於非裔美國選民的高投票率，他成為該州史上第一個黑人參議員。這一次，共和黨人也提名了一個黑人候選人，就是60歲的赫歇爾·沃克（Herschel Walker）。

這兩名男候選人均出身寒微，但是他們所走過的歷程——以及他們如今的政見——卻是再迥異不過。參議員沃諾克是一名浸信會布道者，從馬丁·路德·金教堂的一名資深牧師開始一步步聲名鵲起。沃克則是一名美式足球傳奇人物，被他的一個老朋友唐納德·特朗普（Donald Trump）引誘到選戰當中了。

圖像加註文字， 沃諾克與特朗普在2021年握手的照片

沃克的選戰一直被一系列不時出現的個人醜聞所困擾，然而保守派選民卻似乎很喜歡他將功補過的請求，還有他對自由派政策的拒絶。

沃諾克希望他保護墮胎權和投票權的政綱會啟發自由派，但是高通脹、經濟增長緩慢和總統喬·拜登的低民望正對他微弱的優勢帶來威脅。

如果兩名候選人都未能得到50%的支持——這因為有第三黨派自由意志黨候選人參選而成為可能——那麼就將在12月6日再進行一場「兩輪投票制」的選舉。

賓夕法尼亞州

在這裏，勢均力敵的選戰已成為常態。最近的兩次總統選舉在這裏的勝負差別都不過1%，而這一次參議院選舉也可能會斗到最後一刻。

或許，這就是為什麼一切變成如此個人化的原因，又或者是因為那些人超乎尋常的個性。

53歲的約翰·費特曼（John Fetterman）是名有紋身的身高6尺8寸（2米）的哈佛畢業生，後來成為小城鎮的市長。他通常穿短褲和帽衫。這個進步的民主黨人曾保持著遙遙領先的優勢，直到他在幾個月前突發中風，使得他要用隱藏字幕的技術來幫助他回答問題。

他的共和黨對手邁哈邁特·奧茲（Mehmet Oz）——電視觀眾對他最熟悉的是《歐普拉脫口秀》（Oprah Winfrey Show）裏的「奧茲醫生」（Dr Oz）——則對這一點大加利用，屢屢向他提出公開辯論的挑戰，甚至還指費特曼如果「這輩子吃過一塊蔬菜」就不會生病。

作為回應，費特曼陣營則在社交媒體上噴這名著名心臟科醫生，說他是從新澤西過來的政棍，兜售無效奇蹟療法的小販，甚至說他是殺狗的人。

系好安全帶吧，這場選戰的最後階段還會有更多刺激。

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內華達州

這是另一場被專家稱作「拋硬幣」的競選，因為它目前太過勢均力敵，難以預測。

民主黨參議員凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托（Catherine Cortez Masto）在2016年勝選進入國會，成為美國史上第一個拉丁裔參議員。現在她被看作今年最岌岌可危的候選人——而拉丁裔選民可能會幫忙終結她爭取連任的機會。

民主黨人在近年一直在拉丁裔選民中間失勢，一部分是因為很多人更偏好在墮胎和移民問題上的保守政策。但是破壞性最大的還是經濟不景氣——這在所有族群當中都是最重要的問題。內華達州高度依賴拉斯維加斯和雷諾的財富，在全球大流行疫情下受到的打擊尤其嚴重。

共和黨人正希望選民懲罰當權的政黨。如果選民這樣做的話，那麼44歲的亞當·拉克索爾特（Adam Laxalt）就可能繼承他曾任參議員的父親和祖父的軌跡。他有特朗普為其背書，也支持前總統沒有根據的指控，認為2020年的大選勝利是被竊取了。

俄亥俄州

這個州在連續兩屆總統大選中都堅實地將票投給了共和黨人，於是這一次選舉本來不應該像現在這麼勢均力敵的。

民主黨人提名了49歲的蒂姆·萊恩（Tim Ryan），一個在眾議院擔任了10屆的議員，還是2020年的總統參選人。

共和黨人則提名了J·D·凡斯（JD Vance），一個38歲的風險投資人，他因為2016年由暢銷回憶錄改編的網飛（Netflix）電影《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy，《絶望者之歌》）而獲得廣泛的名聲。

圖像加註文字， J·D·凡斯改變了自己對特朗普的立場

曾經是所謂「特朗普黑」（Never Trumper）的凡斯，現在卻是熱烈地擁護特朗普——用前總統的話來形容就是：「J·D在拍我的馬屁，他太想得到我的支持了！」

這名政壇新手在選戰路上跌跌撞撞，而曾經挑戰眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）領導地位的萊恩一直在給他壓力。

共和黨團體正在用額外支出來保持著凡斯在選前最後幾周的希望，在選舉廣告中抨擊他的對手，指他是全力支持他們眼中民主黨激進政策的假「溫和派」。

凡斯有可能勝選，但是他不得不為此付出一些汗水。

亞利桑那州

關於2020年大選的各種陰謀論，在這個大峽谷州份的扎根程度是再牢固不過了。

共和黨參議院候選人、36歲的布雷克·馬斯特斯（Blake Masters）公開宣傳所謂的「大謊言」，指特朗普其實是贏了的，但選舉勝利被竊取了，其他關鍵位置的候選人也一樣。

自稱為「美國優先保守派」的他以民族主義為主戰場，強烈地批評科技巨頭，反對美國支援烏克蘭，甚至還呼籲設立聯邦比特幣（Bitcoin）儲備。

尋求守住民主黨控制席位的是馬克·凱利（Mark Kelly），一名前太空總署（NASA）的飛行員。他的妻子、國會議員加比·吉福茲（Gabby Giffords）在2011年被槍擊中頭部，險些喪命。

這對夫婦在過去十年一直致力於槍枝控制的活動倡議，而此期間吉福茲則在緩慢地恢復她的閲讀、說話和走路的能力。但是參議員凱利在這個邊境州份的非法移民問題上卻是採取保守態度，否認馬斯特斯說他支持「開放邊境」的說法。

主要的共和黨團體一直避免在這個州的選舉中花大錢，一部分是因為馬斯特斯陣營所擁護的邊緣學說，而凱利自夏天以來就一直保持著領先。

威斯康辛州

這是另一個尖銳對立的州份，競選勝負往往以微薄的優勢決定，而民主黨在選舉週期的初段將這場競選作為他們最重要的目標。

參議員朗·約翰遜（Ron Johnson）承諾在第二任期之後退休，令黨內各個戰略家垂涎三尺，後來他又改變主意，因為「這個國家太危險了」。

這名67歲的共和黨人投票反對確認拜登在2020年的選舉勝利，談化美國國會山的騷亂，甚至還曾建議用漱口水殺死冠狀病毒。

但是共和黨人卻聲稱，民主黨提名的35歲候選人曼德拉·巴恩斯（Mandela Barnes）才是持極端立場的人。他們指出威斯康辛副州長過去與極左運動有關聯，這些倡議包括提議停止資助警察和撤銷關押非法移民的機構。