美國曝光三起涉華間諜案 事關「獵狐行動」和華為

52 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國司法部長加蘭（中）批評中國試圖破壞美國司法制度。

中共中央總書記習近平獲得第三個五年任期後一天，美國司法部一口氣曝光三起涉華間諜案件。美國司法部長梅裏克·加蘭（Merrick Garland）指控北京試圖破壞美國司法。

司法部星期一（10月25日）公布的三起案件共涉及14名中國公民和一名美籍華人，全部案件發生於紐約州與毗鄰的新澤西州。其中一起案件涉及兩名美方所稱的中國情報人員，他們被指試圖以現金、珠寶和虛擬貨幣收買被定為保密的聯邦起訴文件。兩人被指控阻礙司法公正與洗錢罪。據多家媒體報道，涉案公司為總部設在廣東的電信巨頭華為。

其餘兩起案件分別涉及強迫個人返回中國，以及強迫在美個人為中國國家安全部擔任線人。

中國外交部批評美方言論是對中國的「誣蔑抹黑」；華為暫未就BBC中文記者的查詢給出答覆。

三起案件都涉及什麼？

美國司法部這次公布的案件均已提起公訴，其中兩人新近被捕。

總部設在美國的人權觀察組織（Human Rights Watch）中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）對BBC中文評論說，雖然該組織對最新案件並非特別了解，但該組織長期以來紀錄了好些中國政府威脅外國人權的案例，包括騷擾和平的批評者，審查微信等平台言論，妨害學術自由等。

理查森說：「各國政府認定這些威脅，並採取行動，以阻止日後再次發生侵害行為，至關重要。」

1. 兩中國情報官涉行賄竊取對華企業起訴文件

美國聯邦檢察院紐約東區辦公室指，中國情報官賀國春與王政自2019年起，指使一名美國執法人員，為「中國一家全球電信公司」竊取與該公司有關的在美刑事起訴相關機密信息。

案中，兩名中方情報人員向美方人員以比特幣（bitcoin）行賄，總值6.1萬美元。

不過，被收買的美國執法人員實際上是聯邦調查局（FBI）的雙重間諜。賀國春本月再次支付賄款後，美方提起訴訟。

檢察院以「刑事控告書」（criminal complaint）形式起訴兩人阻礙司法公正罪，其中，賀國春被加控洗錢罪。他們目前在逃。

2. 疑涉「獵狐行動」 山東黨政工作人員強迫他人回國投案

檢察院聲明稱，居於紐約州長島Roslyn的被告人安全忠（Quanzhong An；音譯）與安廣洋（Guangyan "Angela" An；音譯）為父女關係，父親為美國永久居民，女兒在美國出生，擁有美國國籍。兩人本月被捕，其餘被告人在逃。

安全忠被列為首被告，美方起訴書稱，2002年5月，中國公安部透過國際刑警組織（Interpol）對該名涉嫌挪用200萬元人民幣公款，被稱為「無名氏」的美國居民發出紅色通告——即俗稱「紅色通緝令」——並列入與「獵狐行動」有關的「百名紅通人員」名單內。

安氏父女倆被指控受中方紀檢人員指使，監控並「騷擾和脅迫」該美國居民，包括在2018年安排「無名氏」一名在華親屬到美國與「無名氏」母子見面，要求對方回國投案。

被美方列為在逃的被告人包括山東省紀委常務副書記明春德、第十審查調查室首長陳程華（Chen Chenghua；音譯）、工作人員田鵬（Tian Peng；音譯）、侯學鑫（Hou Xuexin；音譯），以及中國國家稅務總局山東省棗莊市市中區稅務局副局長袁衛東（Yuan Weidong；音譯）。

他們分別被起訴「陰謀擔任外國政府代理人」、「陰謀參與跨國騷擾」與洗錢等罪名。司法部稱，擔任外國代理人罪有罪，則安全忠將要面對最高10年監禁；陰謀洗錢罪一旦被判有罪，可被判監20年。

3. 潛伏10年 四人涉迫使在美學者等為中國國安部工作

起訴書指控王林（Wang Lin；音譯）、畢宏偉（Bi Hongwei；音譯）、董婷（Dong Ting；音譯）與王強（Wang Qiang；音譯）與其他人合謀，「廣泛並有系統地」招募大學教授、聯邦執法人員、州級國土安全部執法人員等，為中國提供情報。

檢方稱，王林與董婷為中國國家安全部情報員，他們以山東一家大學的就業崗位作掩護，從事間諜活動。其中包括全費資助目標人物訪華，趁機游說提供敏感指紋技術，以及在2008年北京奧運火炬傳遞途中，協助阻止讓中國「尷尬」的示威抗議活動進行。

司法部稱，有關指控若被判有罪，可被判處監禁五年，罰款25萬美元人民幣。

華為與這些案件有何關係？

美國司法部長加蘭並未在記者會上點名賀國春與王政案涉及哪家企業，但美國媒體引述知情人士稱，這家瀕臨刑事起訴的企業就是華為。

加蘭說：「中華人民共和國情報人員試圖掩護一家中資公司免受問責，並破壞我們司法系統的完整性，實在是個駭人聽聞的企圖。」

美國在2018年起訴華為涉嫌誤導匯豐銀行（HSBC）等金融機構，隱瞞華為與伊朗之間的業務往來，違反美國制裁伊朗法令。2020年，美國檢方加控華為陰謀竊取商業秘密、協助伊朗追查2009年反政府示威參與者下落等罪名，華為否認指控。，

BBC中文已通過郵件聯繫華為公司索取回應，迄今未獲答覆。

中國政府回應

中國外交部發言人汪文斌星期二（25日）被問及美方表態時說回答：「我們要求美方立即停止在網絡安全問題上對中方的誣蔑抹黑。」

汪文斌說：「以往的『棱鏡門』等一系列事件證明，美國一直都在進行全球最大範圍的網絡竊密行動。美國無端指責別國進行網絡攻擊，是典型的賊喊捉賊。」

「更令人關切的是，具有美國政府背景的黑客無需高層授權，就可對別國關鍵基礎設施實施網絡攻擊。這極易引發國家間戰略誤判，引發嚴重後果，造成比網絡竊密更大的危害。」