烏克蘭戰爭：不斷增長的俄羅斯與伊朗關係構成新危險

喬納森·馬庫斯 (Jonathan Marcus)

埃克塞特大學戰略與安全研究所

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家們擔心伊朗未來可能會向俄羅斯提供更先進的武器

多年來，媒體的頭條新聞一直報道俄羅斯向伊朗提供先進防空系統的爭議。但現在專家學者們注意到，武器販運在很大程度上正朝著反方向發展。

莫斯科正在使用伊朗提供的無人機恐嚇烏克蘭平民，並襲擊該國的發電和配電系統。

俄羅斯在烏克蘭的困境促使莫斯科轉向德黑蘭尋求更多的精確制導武器。它自己的軍火庫存正在迅速耗盡。

俄羅斯人曾數次使用海岸防禦和防空導彈打擊烏克蘭的陸地目標，這些武器並不適合發揮這類作用。

從伊朗飛往俄羅斯的運輸航班受到監測。來自美國消息來源的報道表明，來自伊朗革命衛隊的伊朗培訓師已部署到克里米亞的一個基地，教俄羅斯人員如何操作伊朗無人機系統。

伊朗沙希德131（俗稱「神風敢死隊」）無人機和較大的沙希德136型無人機已經在烏克蘭被擊落，無人機殘骸被專家做出分析。毫無疑問，儘管德黑蘭否認，但它正在彌補俄羅斯軍火庫中的重大短缺。

這對烏克蘭來說顯然不是好消息。雖然伊朗提供的無人機中有相當數量被擊落，但未來情況可能會更糟。

伊朗的軍火庫中有更有能力的這種機動無人機彈藥。還有人擔心，伊朗更危險的武器彈道導彈可能很快就會送往俄羅斯。

這些導彈攜帶的彈頭比無人機大得多，烏克蘭的反彈道導彈能力很有限。這可能會給西方加強烏克蘭防空和反導彈防禦系統的努力增添新的、更複雜的困難。

新的緊張局勢

但是，莫斯科和德黑蘭之間這種不斷深化的關係會造成什麼樣的更廣泛影響呢？

未來俄伊這種關係對國際社會與德黑蘭之間奄奄一息的核協議可能會產生影響。此外，敘利亞微妙的力量平衡可能會改變，這將對以色列產生重大影響，進而對其與莫斯科的關係產生重大影響。

顯然，俄羅斯和伊朗都需要朋友。他們既孤立又四面楚歌。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 被烏克蘭人擊落的沙希德136型神風敢死隊無人機殘骸

由於對烏克蘭的侵略，俄羅斯正受到經濟制裁，這場戰爭對莫斯科來說並不順利。伊朗政權也因其核計劃和人權記錄而受到制裁，並在國內面臨巨大的不滿。

它們都是威權主義國家組成的一個小「俱樂部」的一部分，這還包括中國，這些「俱樂部」不僅尋求追求自己的地區戰略目標，而且更廣泛地說，還尋求反擊他們所認為的美國主導的全球秩序。

伊朗在國內的治安鎮壓已經吸引了西方的更多經濟制裁。現在，英國和法國將伊朗向俄羅斯的武器轉讓視為它又違反了2015年核協議後通過的聯合國安理會第2231號決議。

這可能導致恢復一些與核活動有關的制裁。這些新的緊張局勢將進一步破壞伊朗重返旨在限制伊朗的核活動的國際協議。有關協議於2018年5月被特朗普政府放棄。

恢復協議的努力至少在11月8日美國中期選舉之前已經失敗。與此同時，伊朗繼續在其鈾濃縮活動方面取得進展。

在西方將其重點牢牢固定在烏克蘭時，伊朗核記錄對其來說仍是一個迫在眉睫的陰影。俄羅斯作為原始協議的關鍵締約方之一，很難會向其新的武器供應商伊朗施壓，要求其讓步。

敘利亞因素

儘管如此，莫斯科和德黑蘭之間的關係是由現實環境驅動的，而不是由任何深刻的意識形態紐帶驅動的。

俄羅斯與伊朗的關係長期以來一直存在一定程度的矛盾心理。一個很好的例子是他們在敘利亞的不同野心。

俄羅斯的軍事干預拯救了阿薩德政權。伊朗的人力、武器和民兵對他的生存也至關重要。

但是，仍然在敘利亞保持存在的俄羅斯從未對德黑蘭在那裏的地區野心充滿熱情。然而，它也沒有採取以色列所希望的方式遏制伊朗的影響力。也就是說，它在阻止旨在扭轉伊朗在敘利亞的集結的空襲方面做得很少。

俄羅斯與伊朗關係的新動態能否改變這種狀況？雖然一些俄羅斯防空部隊和部隊已從敘利亞撤走，但莫斯科仍然有能力干擾以色列的行動。

這一直是影響以色列謹慎支持烏克蘭的指導性問題之一。

但未來呢？例如，假設俄羅斯決定向伊朗轉讓更先進的武器，以換取其支援，這是否會促使以色列對基輔的態度轉變？

就目前而言，隨著以色列大選的臨近，這似乎不太可能。但俄羅斯伊朗的新關係有可能遠遠超出烏克蘭戰爭，影響到全球事務。