2022 美國中期選舉：值得關注結果的六個理由

費爾南多·杜阿特（Fernando Duarte）

BBC 國際部

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 11月8日的美國中期選舉涵蓋眾議院所有435個席位，以及35個參議院席位和36個州長職位。

美國中期選舉很重要。選民投票選舉的範圍包括眾議院的所有席位、參議院的三分之一席位，以及數以千計的州的立法機構和行政領導職位。

顧名思義，中期選舉是在總統任期的一半。雖然拜登（Joe Biden）的名字不在選票上，但投票結果在很大程度上將決定他任期後兩年能做些什麼。

充滿敵意的國會嚴重鉗制總統通過立法或對包括最高法院法官在內的職位人選提名的能力。

不過，中期選舉的影響絶不止於美國境內，而2022年這次選舉則吸引了更多的關注。

「世界各地的人們都在關注美國的政治，因為它對美國在境外的所作所為有重要影響，」總部位於倫敦的智庫查塔姆研究所美國和美洲項目主任萊斯利·溫加穆利（Leslie Vinjamuri）告訴BBC。

「（中期）選舉比大多數選舉更重要，因為民主黨人和共和黨候選人在許多根本性問題上觀點截然相反。」

下面是民主、共和兩黨立場針鋒相對的幾個問題：

墮胎

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022中期選舉涉及的主要議題之一是墮胎

"這是人們記憶中對美國女性而言最重要的一次選舉，"來自進步政治組織搖擺左翼的美籍伊朗裔活動人士雅斯明·拉吉（Yasmin Radjy）說。

拉吉是美國非政府組織計劃生育協會（Plan Parenthood）前主任，該組織致力於包括墮胎在內一系列問題的解決方案。她誓言將利用選票與」正在努力削弱我們生殖權利的極端分子「進行鬥爭。

2022年6月，美國最高法院推翻了1973年一項名為羅伊訴韋德案（Roe v Wade）的裁決；根據該裁決，懷孕前三個月內墮胎合法。

最高法院的裁決為各州禁止或嚴格限制終止妊娠打開了大門 —— 自那以後，有13個州這樣做了。

因此，墮胎便成為中期選舉中州長競選的一個關鍵問題。民意調查一再顯示，共和黨選民比民主黨人更有可能贊成限制或拒絶墮胎。

11月8日將有36 場州長選舉。四個州（加利福尼亞州，肯塔基州，蒙大拿州和佛蒙特州）的美國選民實際上也將對限制或保證墮胎手術的提案進行投票。

」生殖自由與自由尤其相關。如果民主黨在密歇根、亞利桑那或威斯康星等州輸掉了州長席位，墮胎可能會在一夜之間變得非法，「拉吉說。

」如果民主黨人失去在國會的控制權，眾議院的共和黨人已經擬定了一個全國禁止墮胎的計劃。「

與許多其他問題一樣，美國在墮胎問題上的法律、政策變化可能引導或影響全球趨勢。

」美國是世界上最大的民主國家之一，所以那裏的決定對世界其他地區都很重要，「總部位於巴黎的智庫蒙田研究所的政治分析師路易斯·切特庫蒂（Louise Chetcuti）對BBC解釋道。

烏克蘭

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 共和黨如果在眾議院佔主導地位將影響美國對烏克蘭的援助計劃，拜登總統曾對此表示關注

俄羅斯入侵後，美國對烏克蘭的援助是一個團結民主黨人和共和黨人的問題，特別是在國會，援助計劃得到了兩黨的壓倒性支持。溫加穆利博士認為，外交政策是民主黨人和共和黨人在關鍵問題上更加一致而不是分歧的罕見領域。

然而，有跡象表明，這種一致的立場可能很快就會改變。

拜登總統公開表示，如果共和黨贏得國會的控制權，美國對烏克蘭援助計劃的未來堪憂。

眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）早些時候曾告訴政治網站 Punchbowl 新聞，如果他的政黨獲勝，國會不會「給烏克蘭開空白支票」。

"我們必須注視美國對烏克蘭的政策會發生什麼變化，特別是軍事援助之外的其他領域，「倫敦金斯頓大學的政治學家彼得·芬恩（Peter Finn）告訴BBC。

外交政策是政府擁有相當大控制權的一個領域，但如果共和黨人推翻了民主黨在下院的八席微弱多數，拜登對基輔的支持可能會遭遇反對。

氣候變化

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國是全球溫室氣體排放第二大國

拜登（Joe Biden）總統任期內，美國在應對氣候變化方面與特朗普形成鮮明對比：雖然他的前任迴避了《巴黎協定》等國際減排條約，但白宮現任主人通過了具有里程碑意義的立法來應對氣候危機。

「毫無疑問，共和黨內有大量否認氣候變化的人，」溫加穆利博士說。

「他們更有可能阻止有利於應對氣候問題的立法，特別是如果立法的代價高昂的話。」

美國是世界第二大溫室氣體排放國，僅次於中國。

移民

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登總統上任後，從美國與墨西哥邊境湧入美國的非法移民激增

美國民意分歧最大的問題之一是移民，特別是黨派立場的對立：根據民意調查機構皮尤研究中心的最新數據，三分之二的共和黨選民認為移民問題「非常重要」，是民主黨人比例的一倍。

如果共和黨在11月8日表現良好，兩個主要政黨的支持者之間態度的明顯差異可能會推動出台更嚴格的移民政策。

「如果共和黨人獲勝，肯定會有更多關於移民問題的討論，」芬恩博士說。

特朗普重返政壇

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前總統特朗普有意再次參加競選

2022年中期選舉正值美國政治史上一個分歧特別嚴重的時刻，因為特朗普毫無根據地指控2020年總統選舉本該是他的勝利被「偷走」了。

這位前國家首腦在共和黨內部仍是一個非常有影響力的人物。

「特朗普有在2024年再次競選總統的雄心壯志，因此他支持的（中期選舉）候選人的表現對那個計劃就非常重要，」芬恩博士說。

「這些選舉與他息息相關。」

對民主的考驗？

圖像加註文字， 11月8日中期選舉是2021年國會山騷亂後首次投票

這將是自2021年1月國會大廈騷亂以來的首次選舉，當時特朗普的支持者衝擊國會，試圖阻止拜登大選獲勝的認證。

「歸根結底，這些選舉關係到美國的民主，民主制度是否繼續運作，選舉是否可以自由、公平地進行，」溫加穆利博士認為。

路易斯·切特庫蒂（Louise Chetcuti）指出，在數百名特朗普支持的候選人中，大多數人都重覆了前總統在2020年贏得選票而不是拜登的不可信論點。

「近年來，我們看到世界各地反民主候選人的崛起，如果大量否定大選結果的人上台，那影響就大了，」她補充道。

總統的磨難

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中期選舉對任期過半的總統每每是一大考驗和磨難。這對拜登總統來說不是好消息

自1946年以來，現任總統所在的政黨幾乎總是在中期選舉中表現不佳，特別是如果現任總統的支持率正在下降。

就拜登而言，一系列民意調查顯示，只有約40%的美國人對民主黨的表現持贊成態度。

跟蹤民意調查的美國網站 FiveThirtyEight 預測，共和黨將推翻民主黨在眾議院的多數，但也預測民主黨將在參議院獲勝。

堅守參議院對總統來說非常重要，因為這事關重要職位的人選提名，比如，正是這屆參議院批准了政府職位和最高法院法官的提名。此外，參議員的任期為六年，而眾議院議員的任期為兩年。

但控制眾議院將使共和黨人更難讓民主黨總統通過任何重大立法。

它還將賦予共和黨人解散目前正在調查國會大廈襲擊事件的委員會的權力，他們甚至可以開始對拜登或其他民主黨人展開調查。