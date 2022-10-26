卡塔爾世界盃：英國著名LGBT活動人士在多哈抗議遭官員阻止

賈斯敏·安德森（Jasmine Andersson）

BBC記者

7 小时前

圖像來源，Peter Tatchell Foundation 圖像加註文字， 塔切爾在2022年世界盃主辦地卡塔爾進行了一場單槍匹馬的抗議。

卡塔爾官員阻止了英國LGBT（同性戀、雙性變及跨性別）平權倡議者彼得·塔切爾（Peter Tatchell）的抗議。

塔切爾表示，他周二（10月25日）在多哈獨自進行抗議，在世界盃之前對該國對待LGBT群體的方式表示反對，之後「在路邊的人行道被拘捕和扣留」。

他說自己稍後被釋放，目前正在回到英國。

卡塔爾政府表示，當局曾要求某人移動位置，但表示被逮捕是「完全錯誤」的說法。

在離開卡塔爾之前，塔切爾說：「你可以說它是逮捕或者扣留，總之我們不能自由走動。」

他在接受BBC第四電台節目《今夜世界》（The World Tonight）訪問時表示，他和同事「不能自由離開」，也不能「自由地繼續抗議」。

「最後，我們被非常清楚地告知，最好盡早離開這個國家，」他說。

塔切爾在2018年俄羅斯世界盃時也進行過類似的活動，他表示這是在海灣國家第一次公開的LGBT平權抗議。

他被拍到站在卡塔爾國家博物館外，手持的紙牌寫著「卡塔爾逮捕、監禁和對LGBT人士進行性向迴轉治療」，以及#QatarAntiGay（卡塔爾反同性戀）的話題標籤。

視頻片段顯示，隨後有卡塔爾官員走向他。

兩名穿制服的警員和三名便衣官員來到現場，折疊起他的紙牌，拍下他護照和其它文件的照片，還有一名與他同行的男子的相關證件。

塔切爾在一份聲明中表示，他被九名人員「包圍和查問」，問他「從哪裏來，誰在幫我，我住在哪裏，還有我什麼時候離開卡塔爾」。

他說，官員也逮捕了當時正在拍攝這個過程的一名他的同事。

「我做這場抗議，是為了凸顯卡塔爾對LGBT、女性和移民勞工權益的侵害。我堅定地和勇敢的卡塔爾人權衛士團結在一起。由於逮捕、監禁和虐待的危險，他們的聲音無法被聽到。」他還表示：「我現在正和同事一起在去機場。」

卡塔爾政府則在一份聲明中表示：「社交媒體上的謠言稱彼得·塔切爾基金會（Peter Tatchell Foundation）的一名代表在卡塔爾被捕，這是完全虛假和沒有依據的。」

「一名站在交通環島處的人士被禮貌而專業地要求移動到路邊人行道，沒有發生拘捕。」

「我們一直都與希望討論重要議題的機構開放對話，但是散播虛假信息，蓄意引起負面回應是不負責任和不可接受的。」

國際特赦組織（Amnesty International）英國執行長戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，對待塔切爾的行為是「關於這個國家打壓言論自由氛圍的一次嚴重提醒」。

一名英國政府發言人表示，「在多哈的一宗事件後向兩名英國國民提供領事協助」。

隨著世界盃臨近，卡塔爾的人權問題漸漸成為一個尖銳的焦點。

首輪比賽不到一個月後就將開始，但一些球迷卻因為卡塔爾對待移民勞工和LGBT群體的惡劣方式而抵制賽事。

人權觀察（Human Rights Watch）在周一表示，直到上月，卡塔爾安保部隊還在恣意逮捕和虐待卡塔爾的LGBT人士。路透社報道指，一名卡塔爾官員在一份聲明中表示，人權觀察的指控「包含明顯完全錯誤的信息」。

同性戀行為在卡塔爾屬非法，懲罰措施包括罰款，最高七年監禁，在一些案例中甚至可判死刑。在這個海灣國家，LGBT人士並沒有法律保障。

根據官方數據，有37名參與建造世界盃場館的移民勞工死亡，不過維權組織聲稱真實的數字達到數千。

作為回應，卡塔爾酋長國埃米爾遣責國際上在世界盃籌辦期間對他國家發出的批評是「虛假信息」和「雙重標凖」。