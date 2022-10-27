2022 美國中期選舉：政治立場越來越成為戀愛中的絆腳石

傑森·阿爾梅斯托（Jason Armesto）

BBC記者，發自華盛頓

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「好在我們把票投給了同一個黨」

55歲的安吉拉·哈蒙特里（Angela Hammontree）認為自己是非常保守的——「支持擁有槍枝，支持《聖經》傳統，支持特朗普。」

不過，在談戀愛時，這些都有可能成為她的絆腳石。

「我離婚後約會的第一個人看起來是個好男人，」哈蒙特里回憶說，「然後我就發現，他是個該死的民主黨！」

他們約會了三個月，但是在2020年11月的總統選舉前一個月分手了。

「我受不了了，」她說，「我真的很喜歡這個人，但是我覺得一段關係如果（政治）觀點不一致，很難走得很遠。」

現在，她會在約會前在谷歌（Google）上查一下選民登記檔案——只是為了確保她不會在和一個民主黨人吃飯。

事實上，研究顯示，哈蒙特里的這種戀愛觀並非她獨有。網絡調查公司YouGov和《經濟學人》（Economist）雜誌在2020年的民調發現，86%的美國人認為，與一個支持對立黨派的人約會已經變得更加困難。

專家指，你給誰投票這件事，已經成為愛情裏最重要的事情之一。

圖像來源，John McEntee 圖像加註文字， 麥肯提（左）是共和黨人專屬約會應用程式「The Right Stuff」的聯合創始人。

對於在居住地身為政治少數派的單身人士來說，挑戰是尤其尖銳的，而且跨越了不同世代。

比如眾所周知的，在特朗普在職時為白宮工作過的年輕人，就會發現在自由派主導的華盛頓談戀愛很困難。

特朗普的前白宮顧問丹尼爾·赫夫（Daniel Huff）有一次去約會，點了雞尾酒之後，酒還沒上就已經被一個人甩下了。在那麼短的時間窗口裏，赫夫的約會對象知道了他在哪裏工作。她很快就走開了。

那一次經歷啟發了他，與同為特朗普前員工的約翰·麥肯提（John McEntee）在這個月較早前一起開發了一個約會應用程序「The Right Stuff」，只允許保守派人士加入。

「在自由派地盤的保守派完全是受到歧視的，」麥肯提抱怨說，「他們被迫感到自己獨自一人，完全與他人疏離。」

用戶在登記時必須透露像身高和性別等常規信息。不過在個人檔案中添加一些個性信息時，他們可以從一些提示中選填，比如：「隨便說一個我為何愛美國的事實」；「（我）最喜歡的民主黨謊言」；「我最喜歡的保守派評論員」和「1月6日是……」

用戶必須受到邀請才能加入。在理論上，這能阻擋自由派進入這個應用程序，不讓他們影響嚴肅用家的體驗。

圖像來源，Nora Murphy 圖像加註文字， 作為生活在保守派州份的自由派，諾拉·默菲很難找到與自己政治價值觀一致的伴侶

自由派的女性在這個國家的保守派地盤也同樣發現，約會很困難。

32歲的諾拉·默菲（Nora Murphy）用了數年時間在深紅的愛達荷州探尋約會體驗。在承認自己在那裏是政治少數派的同時，默菲也想要給那個地方的保守派男性一個機會。

「我們會相處得很好，然後一談到政治，就很明白，戀情是不會成事的，」她說。

最終，她與一個羅馬尼亞人結了婚。

約會中的這種分歧，只是極端分裂的美國其中一個症狀。據皮尤研究中心（Pew Research Center）指：「如今的民主黨人和共和黨人在意識形態上的差異比過去50年的任何時候都更大。」

上個月，哥倫比亞廣播公司（CBS）的民調發現，很多民主黨和共和黨人不是把對面的人看作政治反對派，而是「敵人」。

生活在俄亥俄州坎頓的哈蒙特里承認，她的政見和約會觀是相對較新的發展。雖然有生以來就一直是共和黨支持者，但是她不記得自己年輕一點的時候有這麼在意過這一點。

「我覺得在當時我不會這麼強烈地認為這是破局的事情，」她說。

圖像來源，Angela Hammontree 圖像加註文字， 安吉拉·哈蒙特里以為自己找到了一個合適伴侶，直至發現對方是個民主黨人

研究者認為，隨著更多單身人士與政見一致的人成為伴侶，同樣的政見會傳承給他們的子女。「這有可能會通過製造出同質化的社會網絡和家庭，而擴大兩極對立，」2017年研究報告這樣說道。

康奈爾大學的政治心理學家露絲·麥克德莫特（Rose McDermott）認為，自由派和保守派與各自的政見陣營抱團生活，在近年確實已經越發明顯。

麥克德莫特博士說，一個深度分裂的當代美國敘事，無論在戀愛方面還是更廣大的社會領域，都有其真實性。