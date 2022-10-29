全球首富馬斯克收購推特的前前後後
- 詹姆斯·克雷頓（James Clayton）
- BBC 北美科技記者，舊金山
加利福尼亞州，聖何塞，三月下旬一個涼爽的夜晚。
一次匆忙安排的會議，就在一家愛彼迎 （Airbnb），應邀與會的是世界首富。
這次會議對推特（Twitter）公司來說是一次重要的會議。伊隆·馬斯克（Elon Musk，又譯埃隆·馬斯克）最近成了推特的最大股東。現在有傳言說他想加入公司的董事會。
當推特董事長布雷特·泰勒（Bret Taylor）到達會場時，發現情況並不完全是他所期望的。
據稱他給馬斯克發了條短信，說這個會址可以「贏得『我最近到過的最奇怪會址』獎」。
「我覺得他們在機場附近找了一個Airbnb，那裏有拖拉機和驢，」他告訴馬斯克。
不過，會議進行得很順利。
幾天后，馬斯克宣佈將加入推特董事會。
這僅僅是個開始。接下來的六個月將見證一場一波三折、時斷時續的交易——硅谷歷史上最瘋狂的交易之一。
四月初的時候，馬斯克對自己在推特董事會的位置似乎挺滿意，經常發推特談論公司可能會出現的變化。
然而，他與推特首席執行官帕拉格·阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）之間私下的會面卻並不順利。兩人在如何修復這個社交平台問題上意見有分歧。 馬斯克感到沮喪。
據稱他曾給泰勒發短信抱怨說，"單靠跟帕拉格交談來修復推特是行不通的。需要採取猛烈的行動。「
4月14日，這位億萬富翁公開表示，他想收購推特——裏裏外外的全部家當。
他開價 440 億美元（ 380 億英鎊）。推特董事會最初拒絶了這一邀約，甚至制定了」毒丸「條款，試圖阻止馬斯克強行收購。
然後，又一次改變主意（那已經不是這個故事中第一次）。推特董事會經過深思熟慮後決定接受這筆交易，並於4月25日宣佈接受收購提案。
「Yessssss」馬斯克在推特上寫道。
馬斯克認為，推特已經迷失了方向。他說，推特經常限制言論，而作為世界的「市政廳」，它需要將言論自由放在首位。
他在加拿大溫哥華舉行的 TED 2022 大會上接受採訪時表示，他「根本不關心經濟學」。
也許這是他的福氣，因為在交易後的幾周和幾個月裏，科技股大跌，推特的市值下降。很快，許多分析師開始質疑馬斯克是否為推特多付了錢。
他開始在公開場合提出一個不相干的問題——推特上有多少個真實賬戶？
這位億萬富翁 —— 被福布斯和彭博社評為全球首富，個人淨資產約為 2500 億美元（ 2160 億英鎊） —— 多年來一直抱怨平台上的機器人數量太多。
推特接受他的收購提案後，他一再要求公司提供有關其擁有多少真實用戶的數據。
推特高管分享了他們的數據。根據隨機抽樣賬戶數估計，只有不到 5% 的每日活躍用戶是機器人。這似乎激怒了馬斯克。
阿格拉瓦爾在推特上發了個很長的帖子，解釋公司是如何得到這個數字，然後馬斯克用糞便表情符回應。
收購交易面臨破裂。7月8日，馬斯克宣佈他想退出這筆交易，並不令人意外。
不過，他是想爭取更好的價格，還是真的要罷手？很難說。
推特不幹了。它聲稱馬斯克收購該公司的協議具有法律約束力，不能取消這筆交易。
雙方的律師都非常昂貴。特拉華州法庭定於10月17日開庭，就馬斯克是否會被迫收購該公司做出裁決。
在法庭文件中，推特申辯說已經向馬斯克提供了有關真實用戶數量的充分信息。
馬斯克認為，推特擁有的機器人數量可能是其公開聲稱的數倍，甚至指責該公司欺詐。
公眾的批評紛沓至來，對推特造成了傷害。Twitter的絶大部分收入來自廣告，廣告商開始懷疑有多少廣告被展示給真實的人。
這個過程令推特總部員工人心渙散。一些員工對馬斯克成為首席執行官的想法津津樂道。有些人公開、許多人私下表示，馬斯克的收購對內容審核和公司更廣泛的目標將是災難。
馬斯克、推特、法官和記者都在為看似不可避免的法庭案件做凖備之際，事態又出現了一個引人注目的轉折。
令人莫名其妙的是，在對推特提出各種指控之後，馬斯克突然宣佈這筆交易將繼續。
「收購推特是創建 X 的加速劑，X 是全能應用程序，」他說。
是什麼讓他改變了想法？也許他認為自己打不贏官司。在宣佈撤銷交易的前幾天，他將面臨推特律師的取證。也許他想避免一場艱難且可能刨根問底的盤問。
不管是什麼原因，你都可以理解為什麼這一轉折沒有令推特開香檳祝賀。一朝被蛇咬，十年怕井繩。推特保持沉默。泰勒在推特上表示，該公司「致力於按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易」。
另外，推特還要求推遲法庭訟案，而不是取消。馬斯克的律師反駁說，推特就是「無法接受肯定的答案」。
馬斯克必須在10月28日英國夏令時 17:00 之前拿出這筆巨款。
他的富豪朋友和銀行將分攤數十億美元，其餘款項由馬斯克出，這筆錢將來自出售他手中的部分特斯拉股份。
這宗一會兒看似不可能成功，一會兒又看似不可能破裂的收購案，總算看到了結尾。