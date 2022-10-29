全球首富馬斯克收購推特的前前後後

詹姆斯·克雷頓（James Clayton）

BBC 北美科技記者，舊金山

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《福布斯》富豪榜上佔據頭號位置的伊隆·馬斯克（Elon Musk）

加利福尼亞州，聖何塞，三月下旬一個涼爽的夜晚。

一次匆忙安排的會議，就在一家愛彼迎 （Airbnb），應邀與會的是世界首富。

這次會議對推特（Twitter）公司來說是一次重要的會議。伊隆·馬斯克（Elon Musk，又譯埃隆·馬斯克）最近成了推特的最大股東。現在有傳言說他想加入公司的董事會。

當推特董事長布雷特·泰勒（Bret Taylor）到達會場時，發現情況並不完全是他所期望的。

據稱他給馬斯克發了條短信，說這個會址可以「贏得『我最近到過的最奇怪會址』獎」。

「我覺得他們在機場附近找了一個Airbnb，那裏有拖拉機和驢，」他告訴馬斯克。

不過，會議進行得很順利。

幾天后，馬斯克宣佈將加入推特董事會。

這僅僅是個開始。接下來的六個月將見證一場一波三折、時斷時續的交易——硅谷歷史上最瘋狂的交易之一。

四月初的時候，馬斯克對自己在推特董事會的位置似乎挺滿意，經常發推特談論公司可能會出現的變化。

然而，他與推特首席執行官帕拉格·阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）之間私下的會面卻並不順利。兩人在如何修復這個社交平台問題上意見有分歧。 馬斯克感到沮喪。

據稱他曾給泰勒發短信抱怨說，"單靠跟帕拉格交談來修復推特是行不通的。需要採取猛烈的行動。「

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 推特首席執行官阿格拉瓦爾跟馬斯克在經營理念上意見不一

4月14日，這位億萬富翁公開表示，他想收購推特——裏裏外外的全部家當。

他開價 440 億美元（ 380 億英鎊）。推特董事會最初拒絶了這一邀約，甚至制定了」毒丸「條款，試圖阻止馬斯克強行收購。

然後，又一次改變主意（那已經不是這個故事中第一次）。推特董事會經過深思熟慮後決定接受這筆交易，並於4月25日宣佈接受收購提案。

「Yessssss」馬斯克在推特上寫道。

馬斯克認為，推特已經迷失了方向。他說，推特經常限制言論，而作為世界的「市政廳」，它需要將言論自由放在首位。

他在加拿大溫哥華舉行的 TED 2022 大會上接受採訪時表示，他「根本不關心經濟學」。

也許這是他的福氣，因為在交易後的幾周和幾個月裏，科技股大跌，推特的市值下降。很快，許多分析師開始質疑馬斯克是否為推特多付了錢。

他開始在公開場合提出一個不相干的問題——推特上有多少個真實賬戶？

這位億萬富翁 —— 被福布斯和彭博社評為全球首富，個人淨資產約為 2500 億美元（ 2160 億英鎊） —— 多年來一直抱怨平台上的機器人數量太多。

推特接受他的收購提案後，他一再要求公司提供有關其擁有多少真實用戶的數據。

推特高管分享了他們的數據。根據隨機抽樣賬戶數估計，只有不到 5% 的每日活躍用戶是機器人。這似乎激怒了馬斯克。

阿格拉瓦爾在推特上發了個很長的帖子，解釋公司是如何得到這個數字，然後馬斯克用糞便表情符回應。

圖像來源，Getty Images

收購交易面臨破裂。7月8日，馬斯克宣佈他想退出這筆交易，並不令人意外。

不過，他是想爭取更好的價格，還是真的要罷手？很難說。

推特不幹了。它聲稱馬斯克收購該公司的協議具有法律約束力，不能取消這筆交易。

雙方的律師都非常昂貴。特拉華州法庭定於10月17日開庭，就馬斯克是否會被迫收購該公司做出裁決。

在法庭文件中，推特申辯說已經向馬斯克提供了有關真實用戶數量的充分信息。

馬斯克認為，推特擁有的機器人數量可能是其公開聲稱的數倍，甚至指責該公司欺詐。

公眾的批評紛沓至來，對推特造成了傷害。Twitter的絶大部分收入來自廣告，廣告商開始懷疑有多少廣告被展示給真實的人。

這個過程令推特總部員工人心渙散。一些員工對馬斯克成為首席執行官的想法津津樂道。有些人公開、許多人私下表示，馬斯克的收購對內容審核和公司更廣泛的目標將是災難。

馬斯克、推特、法官和記者都在為看似不可避免的法庭案件做凖備之際，事態又出現了一個引人注目的轉折。

令人莫名其妙的是，在對推特提出各種指控之後，馬斯克突然宣佈這筆交易將繼續。

「收購推特是創建 X 的加速劑，X 是全能應用程序，」他說。

是什麼讓他改變了想法？也許他認為自己打不贏官司。在宣佈撤銷交易的前幾天，他將面臨推特律師的取證。也許他想避免一場艱難且可能刨根問底的盤問。

不管是什麼原因，你都可以理解為什麼這一轉折沒有令推特開香檳祝賀。一朝被蛇咬，十年怕井繩。推特保持沉默。泰勒在推特上表示，該公司「致力於按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易」。

另外，推特還要求推遲法庭訟案，而不是取消。馬斯克的律師反駁說，推特就是「無法接受肯定的答案」。

馬斯克必須在10月28日英國夏令時 17:00 之前拿出這筆巨款。

他的富豪朋友和銀行將分攤數十億美元，其餘款項由馬斯克出，這筆錢將來自出售他手中的部分特斯拉股份。