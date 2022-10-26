馬克龍肖爾茨的的巴黎峰會：法國德國面臨什麼分歧

休·斯科菲爾德（Hugh Schofield）

英國廣播公司新聞部駐巴黎記者

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理肖爾茨和法國總理馬克龍在巴黎會面。

德國總理肖爾茨和法國總理馬克龍在巴黎會面時，無疑都會面帶微笑，談論歐洲未來的合作。

但在友好關係的背後，雙方都知道歐盟的核心關係正面臨著前所未有的緊張。

在國防、能源、商業援助、歐盟擴張等一系列問題上，兩國今天發現他們正朝著相反的方向發展。

這一切的背後有一種恐懼，這種恐懼在巴黎正迅速成為一種心病。

法國擔心的是，烏克蘭戰爭撕毀了歐洲的地緣戰略規則，使德國地位得到加強，並將法國推向西方的邊緣地位。

兩國取消了舉行定期內閣聯席會議，這是迄今為止法德友誼的例行公事，可以象徵這種裂痕。

在上述會議因為新冠疫情暫停後，本來打算在2022年10月在楓丹白露恢復這些碰面會談。但是，面對明顯缺乏共同立場的問題，以及按法國的說法，因為幾位德國部長經過考慮缺乏興趣，所以同意取消會議。

肖爾茨去巴黎與法國總統舉行雙邊峰會是試圖盡量減少分歧，但並不是所有的人都認同。

《費加羅報》發表一篇社論，在哀嘆所謂的跨萊茵河關係目前的「冰川」狀態時說，這是「深刻的地緣戰略變化的結果，是一種很久以前就已經開始的巨大轉變，注定要改變歐洲的面貌」。

根據法國分析人士的說法，這種轉變的本質是沉睡的巨人德國的覺醒，以及它逐漸意識到它必須在一個日益危險的鄰國環境中為自己轉變。

對法國來說，這是個壞消息，因為這種說法對過去半個世紀的一個核心假設產生了懷疑：通過與德國步調一致，法國不僅可以約束其更富裕、更強大的鄰國，還可以發揮出自己的影響去塑造歐洲的團結一致。

幾乎是以受虐狂似的享受方式，法國評論員們開始列出一系列問題，指出柏林最近選擇走自己的路、而不是與巴黎達成協調。

在重新武裝方面，德國已經表現出對美國裝備的明顯偏好，比如F-35戰鬥機和愛國者防空系統，並且似乎滿足於擱置它曾經吹噓的歐洲防務計劃。

由於受到它被俄羅斯的普京所迷惑的批評，德國似乎急於通過把自己宣傳成北約的歐洲分支來安撫其東部鄰國，而不是像法國希望的那樣，成為歐盟防禦的伙伴。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理肖爾茨同意購買美國的F35戰鬥機。

在能源方面，德國反對法國想要的天然氣價格上限。它還希望法國授權一條新的管道從西班牙輸送天然氣 ，最終輸送綠色氫氣。但法國拒絶了。

此外，德國決定向企業和家庭提供2000億歐元（1700億英鎊）的國家援助，以幫助他們度過能源危機。

對法國來說，這將造成嚴重的經濟扭曲，因為其他歐洲國家將無法與這種水平的補貼競爭。

德國人回答說，法國恐怕並沒有資格來教訓其它人提供國家援助的作法是如何不道德。

在一篇題為「已故的法德夫婦」的文章中，資深法國評論員尼古拉斯·巴韋雷斯表示，法國只能責怪自己多年來總被德國超越。