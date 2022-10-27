2022世界盃：澳大利亞球員發視像聲明，集體聲討卡塔爾人權狀況

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞國家隊隊長麥特·萊恩亦出現在相關的視像聲明中。

澳大利亞國家足球隊發佈一段視象形式的集體聲明，批評世界盃主辦國卡塔爾的人權紀錄，是目前第一支參賽隊伍以這種形式抗議。

視頻當中，澳大利亞球員批評世界盃主辦國對待移民勞工和LGBTQ+（同性戀、雙性戀及跨性別）人士的方式。

澳大利亞足協（Football Australia）也發表了聲明，稱工人和他們的家庭承受的「痛苦」因這次賽事而起，這些「不能被漠視」。

澳大利亞是卡塔爾世界盃的參賽隊伍之一，本屆賽事於11月20日開幕。

該視頻當中出現的16名球員呼籲為移民勞工和同性戀合法化進程作「有效的補償」。

「我們沒有所有的答案」

參與視頻聲明的16名澳大利亞國腳包括隊長麥特·萊恩（Mat Ryan）、桑德蘭隊（Sunderland，新特蘭）後衛拜利·賴特（Bailey Wright，貝利·胡禮）、哈茨隊（Hearts，赫斯）球員凱·羅爾斯（Kye Rowles）和工會組織澳洲職業球員協會（Professional Footballers Australia）的會長、2015年最後一次代表國家隊的亞歷克斯·威爾金森（Alex Wilkinson，亞歷斯·韋堅遜）。

圖像來源，AMA/Getty Images

「解決這些問題並不容易，而我們沒有所有的答案，」球員們在視頻中說。

「我們與國際職業球員聯合會（FIFPro）、國際建築工人及木工聯合會（Building and Wood Workers International）和國際工會聯合會（International Trade Union Confederation）一致，尋求在卡塔爾促成改革和長久的影響。」

「這必須包括設立移民資源中心，為那些權利被剝奪的人士作有效的補償，以及所有同性戀關係非刑事化。」

「這些是基本的權利，應當賦予所有人，而且將會保證卡塔爾的持續進步，帶來一份能夠在2022國際足聯世界盃結束後仍長久存在的遺產。」

在聲明中，這些球員認可了其中一些改革，比如廢除允許僱主沒收工人護照並阻止他們離開卡塔爾的所謂「卡法拉」（kafala）制度；但是他們表示，這些變革並沒有持續一致地執行，並且力度也不夠。

「所有人都應該感到安全」

澳洲足協的聲明也提到卡塔爾有關LGBTQ+的法律——在這個海灣國家，同性戀行為被列為非法，最嚴重可被判死刑，以至於英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）呼籲從英國的同性戀球迷在卡塔爾應該「靈活妥協」。

克萊弗利因此在英國國內受到批評，而卡塔爾的相關法律亦遭各國詬病。

澳足協聲明指出：「作為我們國家最為文化多元和最包容的運動，我們相信每一個人都應該能夠感覺到安全，並且做他們真實的自己。」

「雖然我們知道最高層的卡塔爾埃米爾和國際足聯（FIFA）主席保證LGBTI+的球迷在卡塔爾將會得到安全和歡迎，但是我們希望這種開放能夠在賽事結束之後持續下去。」

澳大利亞阿德萊德聯隊（Adelaide United）後衛約書亞·卡瓦洛（Joshua Cavallo，祖舒亞·卡華路）是目前全世界唯一公開出櫃的頂級聯賽現役球員。他代表澳大利亞20歲以下青年隊出場過一次。

各國的抗議方式

澳大利亞國家隊的視像聲明是目前本屆世界盃參賽隊伍當中抗議姿態最鮮明的行動之一。

澳洲職業球員協會發表聲明讚揚這段視像聲明，坦言相關立場「可能未必被廣泛接受」，但是這一舉動在世界日益分裂的情況下「說明了球員的勇氣」。

圖像來源，Hummel 圖像加註文字， 丹麥世界盃球衣：黑色（左）和紅色（右）。

澳大利亞在本屆世界盃被分在D組，與衛冕冠軍法國隊，以及丹麥、突尼斯同組。

此外，還有包括英格蘭在內的九個歐洲國家或代表隊將佩戴印有「One Love（同一份愛）」字樣的彩虹臂章出場，以抗議卡塔爾關於同性戀的法律，即使相關行動可能不受國際足聯允許。

國際足聯規定，參賽隊伍的球衣及基本必要裝備不得帶有政治、宗教和個人意味的標語、聲明或圖像。

此前，德國、荷蘭以及挪威國家隊均曾在預選賽前身穿印在抗議卡塔爾人權狀況字樣的衣服出場。

德國隊球員在去年3月的一場預選賽前身穿印有單一字母、拼起來為英文「人權」字樣的T恤列隊出場以示抗議，荷蘭隊則在T恤上印上「足球支持變革」字樣，後來未出線世界盃的挪威隊則在衣服上印有「人權，球場內外」字樣。

因人權備受爭議的主辦國

國際足聯在2010年將本屆世界盃主辦權授予卡塔爾的決定一直備受批評。參賽球員對於賽事東道主的選擇和運作方式也沒有發言權。

人權組織批評卡塔爾對待外國勞工的方式，並指有大量工人在建設世界盃設施期間死亡。

2021年2月，《衛報》報道指，自卡塔爾獲得世界盃主辦權以來，有6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民勞工在該國死亡。

統計數字是基於各國駐卡塔爾使領館提供的數據。

但是，卡塔爾政府表示，相關的統計具有誤導性，因為並非所有記錄在案的死者都死於與世界盃相關項目。

卡塔爾政府指，其事故記錄顯示，在2014至2020年間，有37名勞工死於世界盃場館工地，當中只有三起是「與工作有關」。

英外相建議LGBT球迷在卡塔爾「妥協」遭批

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 詹姆斯·克萊弗利於9月6日被英國前首相特拉斯任命為外交大臣，新首相蘇納克上台後保留了他的外相職位。

英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利（James Cleverly）在媒體上建議，從英國前往卡塔爾觀賽的同性戀球迷為保障自身安全應當「靈活妥協」，他的言論受到批評。

他在接受倫敦廣播公司（LBC）訪問時表示，從英國前往卡塔爾為球隊助威的球迷，應當「尊重主辦國」，英國有英格蘭和威爾士兩支代表隊參加本屆賽事。

克萊弗利的言論隨即引來首相發言人的回應，後者指，LGBT球迷不應該被要求委曲自己的真實身份。

工黨也強烈批評克萊弗利的言論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為支持LGBT球迷和球員的威爾士足球旗。

影子文化大臣露西·鮑威爾（Lucy Powell）指責克萊弗利的言論「脫節到令人震驚」。她說，「體育應對所有人開放」，而很多球迷卻因為卡塔爾糟糕的人權紀錄和同志權益保障而覺得自己無法去看比賽。

她表示，英國政府應該反對相關做法，而不是維護歧視性的法律。

之後在天空新聞台（Sky News）的另一個訪問中，克萊弗利重申自己的觀點：「這些是穆斯林國家，它們的文化出發點與我們非常不一樣。」

他表示，當你到訪一個國家時，應當尊重東道主的文化。

同性戀行為在卡塔爾屬非法，懲罰措施包括罰款，最高七年監禁甚至死刑。在這個海灣國家，LGBT人士並沒有法律保障。

包括英格蘭在內的九個歐洲國家或代表隊計劃將佩戴印有「One Love（同一份愛）」字樣的彩虹臂章出場，以示抗議，即使相關行動可能不受國際足聯允許。

克萊弗利稱自己將會到場觀看卡塔爾世界盃，還表示英國「在中東有非常重要的合作伙伴」。