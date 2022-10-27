中國被指在荷蘭非法設警局「勸返」異議人士 外交部發言人否認

1 小时前

圖像來源，Getty Images

中國政府被指控在歐洲國家荷蘭境內設立了至少兩個非公開的「警察局」。

荷蘭媒體發現證據表明，承諾提供外交服務的「海外服務站」正被用來壓制在歐洲的中國異議人士的聲音。

荷蘭外交部發言人表示，這些非（荷蘭）官方警察哨所的存在是非法的。

中國外交部否認了荷蘭的指控。

該組織稱，中國兩個省份的公安部門已在五大洲21個國家設立了54個「海外警察服務中心」。其中大部分在歐洲，9個在西班牙，4個在意大利。在英國，他們發現有兩家在倫敦，一家在格拉斯哥。

這些機構表面上是為了打擊跨國犯罪和執行行政任務，如更新中國駕照。但保護衛士稱，實際上，他們進行「說服行動」，目的是脅迫那些涉嫌公開反對中國政權的人回國。

荷蘭媒體RTL新聞和調查新聞平台「跟隨金錢」（Follow the Money）分享了中國異見人士王靖渝的故事，他說自己在荷蘭被中國警方追捕。

王靖渝用英語告訴荷蘭記者，今年早些時候，他接到一個自稱來自這樣一個警察局的人的電話。在交談中，他被敦促回中國「解決我的問題，以及想想我的父母」。

他描述了從那以後一場系統性的騷擾和恐嚇行動，他認為這是由中國政府特工精心策劃的。

作為對這些爆料的回應，中國大使館告訴RTL新聞，他們不知道存在這樣的警察局。

荷蘭外交部發言人霍文坎普（Maxime Hovenkamp）告訴BBC：「荷蘭政府並沒有通過與中國政府的外交渠道得知這些行動。這是非法的。」

她說，必須進行調查，並決定適當的應對措施。「一名中國公民顯然在荷蘭遭到恐嚇和騷擾，這非常令人擔憂。警方正在考慮為他提供保護的方案。」

護照更新或簽證申請等服務通常由大使館或領事館處理。外交規則適用於這些場所，正如《維也納公約》所規定的那樣，荷蘭和中國都是簽署國。

中國被指控運營的這種前哨站可能會侵犯東道國的領土完整，它們可能會繞過東道國的司法規則和國內法提供的保護措施。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國外交部發言人汪文斌周三表示，被所謂"國外警察站"，其實是涉僑事務海外服務站。

中國外交部發言人汪文斌周三表示，所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站。他稱，中國嚴格遵守國際法，充分尊重他國司法主權。

「據了解，受新冠肺炎疫情影響，不少海外中國公民無法及時回國辦理駕駛證換領等業務。為解決旅居海外僑胞實際困難，中國地方有關部門開通了網上辦證服務平台。服務站主要目的是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢等服務。」汪文斌說。

保護衛士表示，中國的這種警察手段「有問題」，因為他們在鎖定嫌疑人時，沒有明確確立其與犯罪的聯繫，也沒有遵守東道國的正當程序。

該組織稱，這主要是通過脅迫或威脅所謂逃犯的家庭成員，作為「說服」他們回家的一種方法。

9月2日，中國通過了《反電信網絡詐騙法》，確立了對全球所有涉嫌此類欺詐的中國公民的治外法權主張。

新法律連同中國在外國的警察機構理論上讓異見人士無處可逃。

荷蘭政府現在面臨壓力，要確保獲得庇護的中國政府批評者能得到保護，也要確保在荷蘭執行的是荷蘭法律。

另外，根據《愛爾蘭時報》報道，都柏林原本有一家「福州警方海外服務站」，但愛爾蘭外交部對其進行審查後，下令關閉。

中國駐都柏林大使館堅稱，此處辦公室沒有參與任何執法活動。沒有證據表明它參與了「說服」活動。

但是在媒體報道之後，愛爾蘭政府各部門討論了該辦公室在愛爾蘭的運作問題。

在周三的一份聲明中，愛爾蘭外交部表示，中國當局以及福建省和福州市的官員都沒有向外交部申請在都柏林設立該站的許可。愛爾蘭外交部向中國大使館提出了這個問題，並要求關閉該辦公室。

中國大使館則在一份聲明中表示，辦公室活動已經中止。