COP27：聯合國秘書長敦促各國優先考慮氣候變化

喬治娜·拉納德（Georgina Rannard）

BBC新聞部氣候和科學事務

1 小时前

圖像加註文字， 英國廣播公司氣候事務編輯賈斯汀·羅拉特在紐約與聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯進行了交談

聯合國秘書長接受BBC新聞採訪表示，各國必須重新優先考慮氣候變化事務，否則世界將面臨災難。

秘書長安東尼奧·古特雷斯在埃及舉行的聯合國氣候大會COP27之前在紐約接受上述採訪。

他說：「現在出現了一種將氣候變化置於次要地位的趨勢，如果我們不能扭轉目前的趨勢，我們將注定要面臨無法挽回的後果。」

COP27會議將匯集世界各國，一起討論全球應對氣候變化。

古特雷斯表示，當前世界面臨的問題，如通貨膨脹、俄羅斯入侵烏克蘭以及能源和食品價格高企，正在分散各國政府的注意力。

他敦促各國將氣候變化問題帶回國際討論的中心。

聯合國秘書長堅持認為，各國領導人都不應放棄關鍵目標，包括將全球氣溫上升控制在1.5攝氏度以內，以避免氣候變化的最壞影響。

他說，他希望看到英國國王查爾斯三世和英國的新首相蘇納克出席COP27，並表示查爾斯國王長期為呼籲關注氣候變化問題發出「持續的呼聲」。

呼籲美國中國合作

聯合國秘書長還呼籲美國和中國在埃及會議上共同努力。他表示，世界依賴美國和中國發揮領導作用。

8月份，中國表示，在一位美國重要政客（眾議院議長佩洛西）訪問台灣後，暫停與美國在氣候變化方面的合作。

聯合國秘書長警告說：「這是我們這個時代的決定性問題，任何人都無權以任何理由犧牲應對氣候變化的國際行動。」

他補充說: 「我們需要說實話。事實是，氣候變化對世界上一些國家，特別是熱點地區的影響已經是毀滅性的。」

古特雷斯堅持認為，各國政府必須向面臨氣候變化最嚴重影響的發展中國家提供承諾的1000億美元資金。

他建議，對化石燃料能源利潤徵收暴利稅可能有助於找到剩餘的資金。

他呼籲各國不要再投資更多的化石燃料，並表示他們應該支持可再生能源。他說：「最愚蠢的事情是押注導致了這場災難的根源。」

當被問及他是否應該親自參加氣候抗議活動時，古特雷斯表示，他年輕時組織了示威抗議活動，但他現在的工作不是「再從一個抗議堡壘轉戰到到另一個抗議堡壘」了。他表示，現在這是為了向各國政府施加壓力，要求他們做出改變。

這位聯合國領導人表示，年輕的氣候變化活動家、瑞典的格蕾塔·桑伯格女士出席COP27將「非常受歡迎」，儘管她說她不會去參加。他還讚揚了世界各地年輕人在呼籲關注氣候變化方面的領導作用。

BBC的這次採訪恰逢剛發佈的一份報告警告說，2021 年，讓全球大氣變暖的溫室氣體比以往任何時候都多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科學家們說，氣候變化導致更多極端天氣和災害。巴基斯坦2022年遭受了百年不遇的大洪水，1/3國土被淹。

世界氣象組織發現，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮這3種主要溫室氣體的大氣水平在2021年創下歷史新高。

報告還表示，威力極大的甲烷的濃度躍升到40年來的最高水平，這讓專家們感到困惑。

全球各國領導人將於11月6日至18日在埃及沙姆沙伊赫舉行COP27會議，討論在實現氣候目標方面取得的進展。

去年在格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上，各國政府承諾削減或停止使用化石燃料，結束森林砍伐，並向面臨氣候變化最嚴重的發展中國家提供資金。