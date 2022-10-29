中期選舉2022：陰謀論思想正如何影響美國政治

1 小时前

圖像來源，Reuters

參加即將到來的美國中期選舉的數百名候選人認為，與證據相反，2020年的總統選舉被「竊取」或「操縱」了。

他們是一個名為「美國優先」州務卿(SOS)政治組織的成員，正在努力贏得能夠左右未來投票結果的職位。在大多數州，州務卿負責監督選舉。

這只是錯誤信息仍在繼續影響美國政治體系的一個跡象。

11月8日，美國選民將改選整個眾議院、三分之一的參議員以及幾十個州和地方職位。中期選舉是除總統選舉之外最大的投票日。顧名思義，它發生在總統選舉週期的中間。

「美國優先」州務卿聯盟中的5名成員將參與美國重要州的國務卿職位選舉。另外兩人正在競選亞利桑那州和賓夕法尼亞州的州長。

匿名者Q的影響

吉姆·馬錢特（Jim Marchant）正在競選內華達州州務卿。在去年的一次會議上，他提到了一個對聯盟的形成至關重要的人：「匿名者Q」網紅「胡安·奧·薩文」(Juan O Savin)。

胡安·奧·薩文，公開報道中被稱為韋恩·威洛特（Wayne Willott），是一名住在華盛頓州的私家偵探，他出現在YouTube播客上。他推動了源於「匿名者Q」的複雜的陰謀論。這是一種廣泛的、完全沒有根據的理論，稱特朗普總統正在對崇拜撒旦的戀童癖精英人群發動一場秘密戰爭。

馬錢特和威洛特都沒有回應記者就此事置評的請求。

欺詐理論

雖然他們沒有明確宣傳「匿名者Q」的觀點，但一些「美國優先」州務卿聯盟的候選人參加了「匿名者Q」和陰謀活動。今年早些時候，競選賓夕法尼亞州州長的道格·馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）被拍到在一次會議上接受「匿名者Q」網紅贈送的儀式用劍。

在競選過程中，兩位候選人一再重覆被揭穿的欺詐理論。

在密歇根州，克里斯蒂娜·卡拉莫（Kristina Karamo）在一個播客上說，作為選舉挑戰者，她在2020年的計票過程中看到了「非法活動」。吉姆·馬錢特聲稱，自2006年以來，內華達州的所有選舉都被「操縱」了。亞利桑那州州長候選人卡裏·萊克（Kari Lake）最近告訴CNN，她將接受選舉結果，但前提是她要贏得選舉。

圖像來源，Getty Images

「匿名者Q」支持者

「胡安·奧·薩文正在做的事情是匿名者Q歷史上最大的事件之一，」左翼研究組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）高級研究員亞歷克斯·卡普蘭（Alex Kaplan）說，他一直密切關注「匿名者Q」運動。

「美國媒體事務」發現，至少有17名支持「匿名者Q」觀點的國會候選人將在11月在多個州展開競選。一些人在獲得主流政治上的成功後不再支持「匿名者Q」。

圖像加註文字， 1月6日，在國會聽證會上展示的一張幻燈片有"匿名者Q"抗議者身上的紋身。

更多的陰謀論

否認選舉的更廣泛的想法在共和黨候選人中更為普遍。哥倫比亞廣播公司的一項分析發現，306名州或聯邦職位的候選人對選舉的有效性或公正性提出了質疑。《紐約時報》給出的數字更高，超過了370人。

專家表示，在一個選舉舞弊極其罕見的國家，關於選舉舞弊的持續討論顯示了陰謀論思想，包括「匿名者Q」運動的影響力是如何增加的。

「『匿名者Q』已經演變成一套思想，在許多國家已經成為主流。」戰略對話研究所（Institute of Strategic Dialogue）的梅勒妮·史密斯（Melanie Smith）說，「這已經不能再被當作一場邊緣政治運動來談論了。」