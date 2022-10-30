韓國首爾梨泰院踩踏事件：150多人死亡，三名中國人遇難

2022年10月30日凌晨4点15分 最近更新： 11 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 據報道，首爾梨泰院踩踏事件發生之際，有10萬人聚集在商圈周邊慶祝新冠疫情以來首個不用戴口罩的萬聖節。

韓國首爾知名商圈梨泰院發生踩踏事故，緊急服務部門表示至少151人死亡，19名外國遇難者中有3名中國公民。

首爾當地官員說，目前已知有82人受傷，死亡人數仍有可能上升。

中國駐韓國大使館領僑處星期日（10月30日）證實，目前已確認三名中國公民在首爾梨泰院29日晚間發生的踩踏事故中死亡。

中國駐韓國大使館領僑處表示，使館已要求韓方做好中國籍死者相關善後，並同死者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 失蹤者家屬在首爾社區中心等待消息。

據韓聯社報道，外籍遇難者人數已增至19人，其中包括中國、伊朗、烏茲別克斯坦和挪威公民。

這是自2014年造成304人遇難的「世越」號沉船事故以來韓國喪生人數最多的一起事故。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 踩踏事故發生後，一名男子在現場接受救援隊成員的醫療救助。

圖像加註文字， 星期六晚上發生踩踏事件的小巷現場已被警方封鎖。

踩踏事故發生在梨泰院世界美食街上哈密爾頓酒店附近路寬約4米的陡坡窄巷裏。踩踏原因目前有待調查。

這條陡坡窄巷當晚擠滿了人。社交媒體上的圖片和視頻顯示，這條小巷人滿為患，人們無法動彈。一段視頻顯示人們呼吸困難。在另一段錄像中，緊急救援人員試圖將人們從踩踏跌倒的人堆中拉出來。錄像中可以聽到人們痛苦的喊叫聲。

因踩踏受傷的市民呼吸困難而倒在路上，被救援人員分別轉移到大路上。救援人員拼命對那些昏迷不醒的人進行心肺復蘇術。有些人被抬上救護車。

一些搶救無效者已被衣服或藍色的毯子覆蓋，沿著街道排成一排。

但目前遇難者遺體已從街上搬到體育館，供家人前去辨認。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國政府表示將「啟動一切可用的應急醫療體系，為傷員及時提供醫療救助」。

據韓國消防部門統計，截至星期日（10月30日）上午9點，踩踏事故已經造成151人死亡，82人受傷。死者中97人為女性，54人為男性。

消防人員表示，事發於星期六（10月29日）首爾時間22:22（格林尼治標凖時間13:22）。據報道，約10萬人當時聚集在商圈周邊，慶祝新冠病毒病（COVID-19）疫情以來，首個不用戴口罩的萬聖節。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 踐踏事故發生梨泰院世界美食街上哈密爾頓酒店附近路寬4米的陡坡窄巷裏。踩踏原因目前有待調查。

來自現場的影片顯示，急救人員對踩踏事故中倒下的人施行心肺復蘇術。BBC首爾攝像記者李浩碩 （Hosu Lee）看到多具遺體被抬走。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 梨泰院踩踏事故發生後，韓國總統尹錫悅發表全國講話並前往事故現場。

韓國總統尹錫悅就梨泰院踩踏事故召集緊急會議並發表全國講話，宣佈進入全國哀悼期。

尹錫悅表示政府將徹查事故原因，並指示有關部門對各地活動實施緊急檢查。

韓聯社引述尹錫悅說，此次慘痛事故令他「心情沉重，無比悲傷」。他表示「為遇難者祈求冥福，祝願傷者早日康復，向失去親人的遺屬表達深切慰問」。

美國總統拜登已就首爾萬聖節悲劇向韓國「失去親人的家人致以最深切的哀悼」。他說：「我們與大韓民國人民一起悲痛，並向所有受傷的人致以最良好的祝願，祝他們早日康復。」

拜登表示，「在這個悲慘的時刻，美國與大韓民國站在一起。」

加拿大總理特魯多也向韓國表示「最深切的哀悼」。

世界各地的踩踏事件

過去十年，世界各地多次發生致命的大規模人群踩踏事件。

沙特阿拉伯：2015年，在麥加朝覲期間，據報有超過2000人死於大規模的踩踏事件。

印度尼西亞：2022年10月1日晚，印度尼西亞東爪哇省瑪琅市的一場甲級足球聯賽發生賽後踩踏事故，130多人死亡。

印度：2013年，在中央邦舉行的印度教節日上發生踩踏事故，有115人喪生，有些人被踩踏身亡，有些人從橋上跳下後淹死。