巴西大選：盧拉捲土重來，大選擊敗現任總統博爾索納羅

凡妮莎·布什斯克魯特（Vanessa Buschschlüter）

BBC新聞網站拉丁美洲編輯，發自里約熱內盧

36 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 得知勝選後，盧拉擁抱夫人羅桑吉拉

巴西政壇再度回歸左翼路線。前總統路易斯·因納喬·盧拉·達席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）在總統大選中擊敗現任總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。

在這場兩極分化的選舉中，兩個在政治光譜上處於對立兩端的競爭對手正面交鋒，盧拉最終贏得50.9%的選票。

這一得票率足以擊敗博爾索納羅，而後者的支持者此前還很有信心會獲勝。

只不過，這場選舉所凸顯的撕裂狀況似乎並不會消失。

這是一場令人震驚的回歸，盧拉未能參加2018年的上一屆總統選舉，因為他當時在監獄裏，被禁止參選。

他當時被控收受一家巴西建築公司的賄賂，並以巴西國家石油公司（Petrobras）的合約作利益交換，被判有罪。

盧拉在監獄裏度過了580天，之後他的裁決被判無效，他又回到了這場政治鬥爭中。

「他們想要將我活埋，但現在我又回來了，」他在勝選的演講開頭這樣說道。

關於盧拉

77歲

左翼政治立場

過去曾是金屬製造工人

2003-2010年任總統

2018年被判入獄，但裁決之後被撤銷

選舉之初的民意調查顯示他會勝出，但是當他在首輪投票的領先優勢遠低於預期時，很多巴西人開始懷疑民調的凖確性。

雅伊爾·博爾索納羅則指控「建制派」和傳媒反對他，並因此而對他的支持度輕描淡寫。他的支持者受他的說法鼓舞，對他的勝利有十足信心。

左翼領導人的勝利可能會令博爾索納羅的這些擁躉怨恨不已，他們常常將盧拉標籤為「盜賊」，而且聲稱他的裁決被撤銷，並不意味著他是無辜，只不過是沒有遵循恰當的法律程序而已。

而雖然博爾索納羅落敗，但與他關係緊密的議員卻在國會贏得了多數議席，意味著盧拉的政策將會在立法機構面臨堅定的反對。

但是在2003年1月至2010年12月曾執掌兩屆政府大權的盧拉，在政界建立同盟方面是老手。

他選擇的副總統競選伙伴就是過去的對手傑拉爾多·阿爾克明（Geraldo Alckmin），後者在過往的選舉中曾是盧拉的競選對手。

他打「團結」牌的策略似乎奏效，也令那些原本沒有考慮過這麼做的人將票投給了他的勞工黨。

在他的勝選演說中，他使用了一種和解的語調，聲稱他將會為所有的巴西人施政，而不僅僅是那些投票給他的人。

「這個國家需要和平與團結。這個國家的人已經不想再斗了，」他說。

博爾索納羅尚未承認落敗。這場選戰如此激烈，一部分是因為極右翼的總統對巴西電子投票系統的可靠性提出質疑——但未有提供任何證據。

這使得人們擔心，一旦結果不利於他，他可能不會接受。

不過，在第二輪之前一天，他曾表示：「沒有半點懷疑。誰得票多，誰就贏。這就是民主的意義。」

關於博爾索納羅

圖像來源，Reuters

67歲

極右派政治立場

過去曾是陸軍軍官

此次選舉是爭取連任

他對巴西的電子投票系統提出沒有根據的質疑

選舉日當天，載著選民前往票站的巴士被警方截停，盧拉陣營稱這是在意圖阻止他們投票。

選舉法院院長亞歷山德雷·莫萊斯（Alexandre de Moraes）下令高速公路警察解除所有的路障和檢查點。

他說，雖然有些選民被阻延了，但沒有人因此而無法投票。然而，這些事件令緊張情緒升級不少。

現在，很多人在等著看博爾索納羅何時正式承認他的得票不及盧拉，以及屆時他會說什麼。

這場選舉不僅在巴西國內受到密切關注，在國外也是。特別是環保活動人士，他們擔心博爾索納羅政府再執政四年會導致亞馬遜雨林進一步被砍伐。

盧拉在勝選演講中提到了這種恐懼，表示他「對於國際合作保護亞馬遜持開放態度」。

「今天我們告訴全世界，巴西回來了。它這麼大，不能被貶為全球賤民那樣的悲哀角色，」他說道，並順便挖苦了對手。

不過，他演講的重心是承諾對抗饑餓，這個問題在巴西越來越嚴重，影響著超過3300萬人。

盧拉在以前兩個執政任期內之所以受歡迎，關鍵是幫助了數以百萬計的巴西人脫貧。