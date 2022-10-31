韓國首爾梨泰院踩踏事件：生還者稱「我在樓梯看著人斷氣」

讓·麥肯齊（Jean Mackenzie）

BBC駐韓國記者， 發自首爾

32 分钟前

圖像加註文字， 努伊爾·艾哈邁德當時被拉出人群，看他到許多人呼吸困難。

韓國首爾梨泰院發生該國史上最嚴重的踩踏事故，BBC訪問幾名外籍生還者和目擊者，他們憶述被人群推來推去，身邊的人窒息至死，許多途人幫忙為傷者做心肺復蘇，卻徒勞無功。

梨泰院是韓國首爾最受歡迎的夜生活區之一，「萬聖節」踩踏慘劇發生在29日，是首爾新冠疫情後首個不用戴口罩的節日，現場估計有10萬人聚集，晚上10點多一條狹窄斜巷發生人踩人，已造成154人死亡，大部分是年輕女性，死者包括26名外國人，韓國總統尹錫悅宣佈全國哀悼7日。

來自印度、長居首爾的IT工作者努伊爾·艾哈邁德（Nuhyil Ahammed）是事件中的生還者，他接受BBC駐韓國記者訪問時表示，當晚和朋友們擠在梨泰院一條狹窄斜巷，動彈不得，人們被推往各個方向，有人被拖到地上，有人無法呼吸。他說：「人們從後面推擠，就像海浪一樣——你什麼都做不到。」

他說，記不起為何會和朋友們進入小巷，只記得那裏聚集了盛裝打扮的人，當他們被捲入人群時，他就覺得不妥。「你站著不動，也有人從前面推你，或從後面推你。這發生了好幾次，我意識到有些不對勁，害怕會出事。」

他說自己在人潮中摔倒，設法走到巷邊樓梯，「一個穿天使翅膀的女人向我招手，我設法爬上一個高台階」。他就在台階上目擊被困的人死亡，「人們在窒息，尖叫......被擠壓......跌倒......人太多了」，「我在台階上看著這一切發生，他們不知道該怎麼辦，我們也什麼都做不到」。

他說看著人們咽下很可能是最後一口氣時，感到十分無助，也很擔心同行的朋友，但他們都沒有接電話，幾個小時後才聯絡上，知道他們已逃離人群。

圖像加註文字， 踩踏事故發生在梨泰院世界美食街上哈密爾頓酒店附近路寬約4米的陡坡窄巷裏。圖為韓國警員在窄巷入口處查看。

艾哈邁德說，直到人群散去，救護車到來，自己才反應過來，意識到發生了什麼事，「他們開始從下面拉出屍體」。他憶述，有一名年輕男子知道他朋友當場死亡，「但他一直為他做心肺復蘇（CPR），持續了30分鐘」，有人試圖阻止他，但該名男子不肯停下來。他還記得，旁邊有些人還在化妝，好像什麼都沒發生。

自由記者拉斐爾·拉希德（Raphael Rashid）則告訴BBC，踩踏事件期間「沒有人真的明白髮生了什麼」，有警察站在警車上「拼命告訴人們盡快離開這裏」。

徒勞無功的心肺復蘇

事件的嚴重性逐漸浮現，救護車塞滿了傷者，以至於救援人員要把已證實死亡的遺體留在現場長達一小時。傷亡者大部分是十幾丶二十幾歲的年輕人，附近的途人拼命為失去知覺的人進行心肺復蘇。

來自西班牙的24歲女子安娜在踩踏事件發生時，與幾個外國朋友身在巷子旁邊的酒吧，她們大約11點想離開，就看到救護車進來，警察跑來跑去，要求人們移開為死傷者騰出空間。

安娜對BBC憶述：「死傷的人太多了，他們需要沒事的人幫忙去做心肺復蘇。大家都開始進去幫忙。我們當中有兩個朋友會做心肺復蘇，他們就出去幫忙了。」

她說三分鐘或更久後，那兩個女性朋友跑回來，「看起來受了很大的創傷，哭了起來。因為她們試圖救五、六個人，但他們都死在我朋友的手裏」。

安娜於是一同前去幫忙，「我不會做心肺復蘇，但我按照外面的人的指示做」，「他們告訴我如何抱住他們的頭和打開他們的嘴，諸如此類。我試著幫忙，但他們也都死了。我不得不說，被拖出來做心肺復蘇的人，大部分都已經沒有呼吸了」。她坦言：「我們什麼都做不了，這是最大的創傷。」

可避免的人禍？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 目前已知有154人死亡，其中有26名外國人。大多數受害者都是20多歲。

事發後一天，韓國內政及安全部長李祥敏在記者會上表示，沒有預料到聚集人數那麼多，稱踩踏事件「不是預先安排警察或消防人員就能阻止的」，並說同一天首爾市內有其他示威活動，導致警力分散。

據韓國媒體報道，今年警方只在梨泰院部署200名警員，負責查緝毒品、性罪行及盜竊等犯罪行為，但在過去幾年的同類活動，當局都會派出約800名警察巡邏，甚至拉起封鎖線管制人潮。

來自印度的生還者艾哈邁德也說，自己過去五年都有到梨泰院慶祝萬聖節，去年該區有更多警察，今年人群超過往年卻「沒有人潮管制」。