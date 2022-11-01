伊朗宣佈公審千名抗議人士，面臨西方進一步制裁

46 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德黑蘭宗教政權形容反政府示威是外人煽動的「暴動」。

伊朗檢察官員宣佈將於本周公審約1000名與近日反政府示威有關人員。他們被指控「破壞活動」罪名，包括「謀殺保安部隊人員」和縱火。

公審將由專門處理政治案件的革命法庭負責。德黑蘭當局並未說明抓捕了多少人，但人權活動人士稱，伊朗全國有1.4萬人因示威活動被捕。

連串示威源於一名被道德警察指控佩戴頭巾「不當」的女子在拘留期間死亡。加拿大外交部長拉妮·喬利（Mélanie Joly；趙美蘭）星期一（10月31日）宣佈進一步制裁伊朗警察與司法機關官員。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）也表示，歐盟正考慮進一步制裁德黑蘭當局。

伊朗則宣佈制裁美國中央情報局（CIA）、美國空軍第九航空隊、美國國民警衛隊等機關與個人，指責華府在其境內「煽動恐怖活動」，又要求世界各國不要參加美國要求在星期三（11月2日）召開，專門討論伊朗示威形勢的一次聯合國安全理事會非正式會議。

觀察人士指出，革命法庭的法律約束比正規法庭隨意，判決偏向強硬，且難以預測。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 伊朗女性走上街頭抗議示威並不是第一次，現在的情況與1979年伊斯蘭革命之後有驚人的相似之處。

德黑蘭當局星期一宣佈將公審示威人士之際，兩名懷疑被政府保安部隊奪命的示威青年在該國東北部出殯下葬。

圖像來源，Kurdistan Human Rights Network 圖像加註文字， 伊朗庫爾德族人活動人士稱，16歲的庫馬爾·達羅法塔（Kumar Daroftateh）在示威中遭保安部隊人員開槍擊中。

位於帕裏沙哈爾市南面的薩南達傑市（Sanandaj），群眾聚集在16歲少女薩里娜·賽義德（Sarina Saedi）墓前。BBC波斯語記者卡斯拉·納吉（Kasra Naji）報道說，目擊者看到賽義德在幾天前的示威中倒地，在此之前，武裝部隊曾向天開槍。但其父親被迫在電視上宣稱女兒自殺身亡，從而為武裝部隊開脫。

「伊朗人權活動者通訊社」（HRANA）稱，示威爆發至今，全國有284人在保安部隊鎮壓示威期間被殺，包括45名兒童。保安部隊一方則有35人死亡。

德黑蘭當局形容示威是伊朗外敵煽動的「暴動」，誓言嚴懲參與者。伊朗司法總監格拉姆—侯賽因·穆塞尼—艾傑耶（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）星期一稱，法官將「凖確、迅速地處理與近期暴動有關案件」。

伊朗國家通訊社（IRNA）引述穆塞尼—艾傑耶說：「那些試圖對抗和顛覆政權，並投靠外人的人將被依法懲處。」

德黑蘭一處革命法庭上星期六（10月29日）開始審判五人，其控罪可被判處死刑。法院表示，其中一人開車撞死警員，被起訴「塵世腐敗」罪；一人涉嫌持刀襲擊警察，並縱火焚燒政府大樓，被起訴「仇恨真主」罪。

圖像來源，WANA NEWS AGENCY VIA REUTERS 圖像加註文字， 伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米少將（左）警告群眾勿再上街。

伊朗最高軍事組織伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米少將（Maj-Gen Hossein Salami）當天向示威者發出最後通牒。他說：「今天是暴動的最後一天，別再到街上去。」

但示威並未因此平息。視頻顯示，全國十多所大學學生星期天繼續上街，持械便裝人員在德黑蘭伊斯蘭阿扎德大學（Islamic Azad University）其中一所分校以催淚彈和棍棒攻擊示威者。

9月16日，22歲女子馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）在德黑蘭被道德警察抓捕後，於拘留期間暈倒，最終死亡。道德警察指控她佩戴希賈布（hijab）頭巾「不當」，違反相關法規。