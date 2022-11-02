哈佛等名校招生能否考慮種族 美國高院有望給出最終答案

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近期的法院審理涉及到哈佛和北卡兩所大學。

美國最高法院近期審理了兩起案件，其結果可能會極大地改變美國大學在招生過程中的種族考量，即要在多大程度上考慮申請人種族的因素。

本周一審理的案件涉及哈佛大學和北卡羅來納大學。法院聽取了對其招生政策的質疑，這些政策在評估申請者時考慮了種族等諸多因素。

上述兩校考慮招生時的種族比例，最初的目的是提高黑人和西班牙裔學生的數量，確保少數群體在本校學生中有公平體現。

但美國最高法院正在權衡的是，這些政策是否具有歧視性，是否違反了民權法。而其最終決定可能會從根本上影響全美數百所大學的招生計劃。

原告是一個名為「大學生公平錄取」（Students For Fair Admissions，簡稱SFFA）的非營利組織，他們指控哈佛大學歧視亞裔申請人，以提高其他群體的代表性。

該案之所以備受矚目，因為其最終裁決可能會終結幾十年來的「平權行動」，並極大地影響大學的招生標凖。

"平權行動」（Affirmative Action），又稱「積極平權措施」或「平權法案」，是指防止對「膚色、宗教、性別或民族出身」等少數群體或弱勢群體歧視的手段。

美國政府自1960年代推動該政策，給予上述群體優待，以糾正歷史上與之相關的明顯歧視。

但是近年來，對平權措施的質疑聲不斷高漲。

本次審理中，最高法院中的保守派法官似乎對這些政策持懷疑態度。

在北卡羅來納大學的案件中，SFFA認為，該大學在招生過程中考量種族的做法，違反美國憲法以及公立大學需要遵守的聯邦民權法。

法院的九位法官預計將在2023年7月任期結束時做出決定。

2014年SFFA首次起訴哈佛大學，該案件此後一直在美國法院系統內進行審理。

SFFA背後是由保守派社會活動家布魯姆（Edward Blum）領導的一群被哈佛大學拒之門外的亞裔美國學生，他們反對「平權行動」。

該組織特別要求最高法院推翻2003年具有里程碑意義的一起判例——Grutter訴Bollinger案。該案支持一所州立大學的平權政策，這一決定為大學在錄取學生時將種族作為考量因素鋪平了道路。

當前美國最高法院的九位大法官中，有六位屬於保守派。經過一天的質詢，法庭預計將更傾向於原告SFFA一方。至於他們會針對具體案件做出個案判決，還是做出對美國高等教育有更廣泛影響的裁決，還有待觀察。

在口頭辯論中，保守派大法官就錄取期間如何考慮種族問題向各大學提出了質詢。其間，首席大法官約翰·羅伯茨（John Roberts）就一個假設情形提問，即大學的錄取委員會，對經濟背景相似的黑人申請人和白人申請人進行比較。

羅伯茨大法官問，根據哈佛大學的政策，黑人學生是否會因為他的種族而得到好處。「哈佛大學的做法，不是非常具有刻板印象嗎？」他問。

哈佛大學的代理律師塞斯·瓦克斯曼（Seth Waxman）回答說，「根本不是每個黑人申請者都能得到好處。」

圖像來源，CQ-Roll Call, Inc via Getty Images 圖像加註文字， 美國高校的平權運動是否構成歧視，是這些案件中的關注焦點。

在法律文件中，哈佛大學否認歧視 ，並辯稱它在法律規定的範圍內將種族作為招生的一個因素。哈佛稱其政策允許大學為學生提供更全面的教育體驗。

哈佛等高校表示，他們把申請人的種族、經濟狀況和宗教信仰等因素綜合考量，以建立凖確代表美國種族和民族多樣性的班級。

哈佛大學的代理律師在一份法庭文件中寫道，「美國人已將多樣性視為學習的組成部分，並相信通往領導層的道路向所有人開放。」

他們表示，推翻關於平權法案的判例，「將破壞公眾對這些基本原則的信心」。

民意調查顯示，人們對平權行動的態度各不相同，往往取決於問題的表述方式。

2021年的一項蓋洛普民意調查發現，62%的美國人贊成平權行動。然而，皮尤研究中心今年早些時候發佈的另一項民意調查發現，74%的美國人——包括大多數黑人或拉丁裔受訪者——認為種族不應該被納入大學錄取的考量。

支持平權行動的人說，平權行動有助於糾正社會、經濟和歷史上的不平等，這些不平等使一些少數民族群體無法進入美國最精英的教育機構。

但批評者長期以來一直認為，在大學招生中考慮種族因素是歧視性的，這些政策以犧牲其他群體或個別學生為代價。