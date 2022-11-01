以色列大選：內塔尼亞胡攜右翼爭取重掌大權

尤蘭德·奈爾（Yolande Knell）

BBC 新聞, 耶路撒冷

1 小时前

圖像加註文字， 內塔尼亞胡2021年被迫下台時曾誓言將會強勢重返

「內塔尼亞胡回來了嗎？」我問一位正在展開大橫幅的活動人士；他是內塔尼亞胡的利庫德集團成員，我們站在耶路撒冷熙熙攘攘的馬哈尼耶胡達市場入口。

「是的！」她熱情地回答。路人都豎起大拇指。

周五（10月28日）的最終民意調查顯示，以色列右翼前總理本雅明·內塔尼亞胡距離重新掌權的目標可能只差一個席位。

以色列選民11月2日周二重返投票站，那是不到四年內他們經歷的第五次選舉。

自2019年以來，該國一直陷於前所未見的政治僵局。當時，以色列歷來任職時間最長的領導人被指控犯有賄賂、欺詐和背信罪。他對這些一概否認。

到2021年年中，內塔尼亞胡被迫下台。當時，中間派政治家亞爾·拉皮德（Yair Lapid）與自由派、右翼和阿拉伯政黨組成了一個令人驚訝的聯盟；這些黨派因反對他而團結在一起。

出乎許多人意料，他的政府還是拖到 6月 才最終垮台。

拉皮德現在是看守總理，也是內塔尼亞胡的主要競爭對手。他正在創紀錄地競選第六個任期。

這次選舉前，利庫德集團與近來人氣急升的極右翼政黨宗教錫安主義之間達成一項協議，為內塔尼亞胡提供了助力。

該黨領導人班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）和斯莫特里希（Bezalel Smotrich）是直言不諱的猶太至上主義者。班吉維爾也是立場鮮明的已故種族主義、極端民族主義者梅爾·卡哈恩（Meir Kahane）的追隨者；他的組織被美國國務院列為恐怖組織。

如果他們成功組建了新的聯合政府，對以色列的國際盟友來說可能是一個挑戰。

但是，在馬哈尼耶胡達市場購物的許多人支持這樣的陣容。

「其他國家，在歐洲、美國，主要從經濟角度思考，」 推著嬰兒車的母親特希拉（Tehila）告訴我。「我們需要一位能夠捍衛我們安全的總理。我認為內塔尼亞胡就是那個人。」

尤納森（Yonathan）支持宗教錫安主義，並對這次投票感到樂觀。

「這次右翼陣營內部的分裂減少了」，他說，又補充道，左翼的梅雷茨黨（Meretz）和分裂的阿拉伯政黨有跨不過 參選資格門檻的危險。

「我希望他們通不過。右翼實際上可能會設法建立一個穩定的政府。」

圖像加註文字， 尤納森認為，右翼政黨有可能組成穩定的政府

「是」或「否」

以色列主要電視頻道上周末公布的幾項民意調查顯示，內塔尼亞胡陣營 —— 其中還包括極端正統的猶太政黨沙斯（Shas）和聖經猶太教聯盟黨（United Torah Judaism） —— 將贏得議會120個席位中的 60 個席位。

他們預測，反內塔尼亞胡陣營將獲 56 個席位，已經宣佈不加入聯合政府的阿拉伯領導的以色列左翼聯盟（Hadash-Ta'al，和平與平等民主陣線-塔勒）將獲四個席位。

在這次選舉前，拉皮德的目標一直是以總理形象示人；他領導的未來黨（Yesh Atid）勢頭正盛，指日可成第二大黨。

他在任的過去四個月裏，評論人士普遍認為，在接待到訪的美國總統拜登、監督為期三天對加沙伊斯蘭聖戰武裝分子的轟炸，以及與鄰國黎巴嫩簽署海上邊界協議等事務上避免了失誤。

「我投票給拉皮德是因為我喜歡他到目前為止所做的事情，」瑪哈尼耶烏達市場上另一位購物者艾蒂（Etty）說。「他應該繼續擔任總理。我們必須給他一個機會，因為內塔尼亞胡『曾有』12年卻什麼也沒做。」

圖像加註文字， 艾蒂：內塔尼亞胡掌權12年，卻什麼也沒做。

與前四次沒有結果的選舉一樣，這次看來更像是對就內塔尼亞胡個人的公投，而不是對以色列最重要的安全與外交事務的投票，特別是伊朗的核野心和以巴衝突。

而選舉日之前，西岸被佔領土發生的致命暴力事件有所增加。

上周，以色列在納布盧斯打死了一個名為「獅子窩」的巴勒斯坦新武裝團體的三名領導人。星期六，一名巴勒斯坦槍手在猶太定居點殺死一名以色列人，然後被一名警衛槍殺；本-格維爾先生（ Ben-Gvir）就住在那個定居點。

「左派和右派之間的傳統分歧曾經是關於巴勒斯坦問題的，只是因為『是』或『否』'陣營之間的鬥爭而暫停了，」 Walla！新聞首席政治記者塔爾·沙萊夫（Tal Shalev）說。

她指出，現任反對黨領袖似乎在這次民意調查中處於最強的地位。

「內塔尼亞胡只是在數字意義上看來比拉皮德好得多，後者的中、左翼陣營更加分裂，「她說。但」選民投票率是多少？這才是一個價值百萬美元的問題。」

盟友在觀察

到目前為止，由於事關重大，2021 年總體投票率仍相對較高，為 67.4%。但佔人口約五分之一的以色列阿拉伯人或以色列巴勒斯坦公民去年的投票率僅為44.6%。

本-格維爾進入政府的前景 - 在他此前呼籲驅逐「不忠誠」的阿拉伯以色列公民時 - 估計只會在這次選舉中略微推高這個投票比例。

圖像加註文字， 宗教錫安主義政黨可能掌握著誰組成下一屆政府的關鍵

內塔尼亞胡的批評者擔心，如果他的聯盟獲勝，繼而將極端民族主義者納入新內閣，可能會造成以色列與西方國家、跟以色列建立了新關係的阿拉伯國家，以及巴勒斯坦人之間的關係緊張。

他們還擔心這將給以色列的法律體系帶來壓力，以阻止對內塔尼亞胡定罪。

由於對壘雙方如此旗鼓相當，最近一次投票的最終結果不太可能立即明確。