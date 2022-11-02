韓國首爾梨泰院踩踏事件：慘劇發生前數小時就已有人報警

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這場災難讓人們震驚悲痛。

從梨泰院打出的第一個報警電話是在當地時間18點34分，距離這起致命踩踏事件發生還有數個小時。

撥打韓國112緊急電話的人說，他們在通往梨泰院的主幹道上，漢米爾頓酒店旁邊的一條小巷變得擁擠，很危險。

「那條小巷現在真的很危險，人群一直往上走卻不能往下走，會出現擠壓的。我好不容易才出來，太擠了。我覺得你應該控制這個情況。」打電話的人說。

警察問打電話的人意思是否是人們不能很好地流動，「他們被壓到摔倒，然後就會發生大事故?」

是的，打電話的人回答，「現在真是令人不寒而栗」。

這是周六韓國首爾警方接到的至少10個電話中的第一個。但當地居民說，當晚的警力完全不夠。

越來越多的證據、專家和一系列官方道歉都指向了明顯的失職。當地官員和警察沒有做好凖備應對聚集的人群，一旦人們聚集，他們就很難控制住。

周二早些時候，韓國警察局長說，他們的緊急應對「不足」，這是官員們首次承認他們沒有採取足夠的措施來預防這種情況。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 據報道，首爾梨泰院踩踏事件發生之際，有10萬人聚集在商圈周邊慶祝新冠疫情以來首個不用戴口罩的萬聖節。

據估計，成千上萬的人來到梨泰院慶祝萬聖節。梨泰院以夜生活聞名。即使對於通常就很繁忙的這個街區來說，也是一個驚人的數字。

Jeong An-sook住在梨泰院主街後兩個街區外的地方，距離事故發生地約300米。她試圖在當地時間晚上9點到10點間出門，但她說自己所在街道上的人群非常密集，她無法動彈。她很害怕，於是便回了家。

當地時間22點回家的一名餐館老闆說，因為太擁擠，他甚至無法從梨泰院站下車。於是他去了另一個車站，繞道回家。

另一名女性正在賣鮮花，讓人們放在為遇難者搭建的臨時紀念點前。她是一名貨幣兌換商。她說，當時沒有看到什麼警察。她說，傍晚早些時候，當地誌願者試圖組織人群，而不是警察。

她還表示，當地商業協會上周曾向警方請求幫助，控制周末的人群，但沒有得到幫助。

據了解，龍山區議會召開了兩次會議。第一次是在10月26日，參加者包括當地警察、地鐵站站長和當地企業協會。第二天，議會工作人員舉行了第二次會議，討論如何處理周末的萬聖節慶祝活動。

據龍山區網站介紹，他們討論了新冠防疫措施、食品攤販檢查、大型場館和地鐵站安全、垃圾收集、非法停車等。10月27日，區長Park Hee-young說：「這是三年來第一個沒有社交距離的萬聖節。我們將盡一切努力確保居民的安全，因為我們擔心新冠病毒的再次傳播、毒品事件和其他事故。」

沒有證據表明在這兩次會議中有人提出或討論了人群管控問題。

當地企業告訴BBC，10月初當地曾舉辦過地球村節，展示梨泰院的國際特色。這次活動由議會組織，凖備了人群控制計劃。

但事故發生後，區長Park Hee-young告訴當地媒體，龍山區已經盡了一切努力，但萬聖節慶祝活動沒有單一的組織者，這與其他活動不同。她已經向受害者和他們的家人道歉。

儘管官員們之間的指責遊戲還在繼續，但事實是，沒有人阻止成百上千的人當晚在斜坡巷子裏聚集，他們大多是十幾歲或20多歲的年輕人。專家們說，一旦這種情況發生，接下來發生的事情幾乎無法避免。

狹窄的空間把他們困住了，斜坡意味著當一些人掉下來時，會引發多米諾骨牌效應。人們同時向幾個方向移動，推擠，試圖逃離擁擠的人群。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周二早些時候，韓國警察局長說，他們的緊急應對「不足」，這是官員們首次承認他們沒有採取足夠的措施來預防這種情況。

據稱現場有人大喊「推，推」，因此引發了踩踏事件，警方正在對此進行調查，但專家表示，在他們所謂的「不正常人群」中，這是意料之中的。

韓國開放網絡大學（Open Cyber University）消防安全教授Baek Seung-joo表示，每平方米超過5人被認為有潛在危險，而該小巷裏每平方米至少有10人。他說，他是根據圖像和錄像做出這一估計的。

「出於本能，在這種情況下，人們不會互相幫助，他們相互競爭，不聽從命令……你不能責怪那些在極端壓力下推別人的年輕人，」他說，「當局應該對未能提前控制住人群負責。」

圖像來源，Reuters

官員和專家現在認為，之所以有這麼多人湧向這條小巷，是因為它靠近梨泰院地鐵站，那裏的人流量很大。

韓國忠北大學災難安全創新中心負責人Kwon Seol-a認為，官員們本可以保證地鐵列車繞過梨泰院站，或阻止車輛進入該地區，為行人騰出更多空間。

但是官員們現在互相指責。韓國警方表示，他們要求首爾市地鐵周六禁止列車在梨泰院站停靠，以限制人群。韓國地鐵對此予以否認，稱他們在這起致命踩踏事故發生一小時後才收到官方要求。

龍山警方還表示，當地企業要求他們在周末不要控制人群，以免減少顧客，當地商業協會否認此事。

但很明顯，警方甚至沒有採取其他地方所採取的最簡單的人群控制措施。

不過，在死亡報告發生數小時前的第一次報警中，情況的嚴重性顯而易見。

「現在沒人控制它，」打電話的人說。「警方必須控制這種情況。你應該先讓人出去，再讓人進來。人們不斷湧入，卻出不去。」

發生擁擠時的安全小貼士

以下建議來自美國疾病控制與預防中心。

把你的手放在胸前，「就像一名拳擊手」

試著站穩

試著站起來

不要抗拒人群的力量

移動間歇時，你要朝對角線方向走到人群邊緣

如果你摔倒了，蜷成一團保護自己

保持冷靜，盡快站起來

通常來說，人群控制專家還建議人們盡量保持站立，儲存能量。