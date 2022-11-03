佩洛西丈夫遇襲：盤點圍繞美國眾議院議長住所案件的網上虛假信息
美國中期選舉臨近之際，聯邦眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）位於舊金山（三藩市）的住所10月28日清晨遇襲，佩洛西當時身處首都華盛頓，其82歲丈夫保羅·佩洛西（Paul Pelosi）被手持鐵錘的兇嫌打傷。
42歲嫌疑人大衛·德帕普（David DePape）被警察在州法院控以企圖謀殺罪和「以可致命武器傷人」等罪名，星期二（11月1日）在加利福尼亞州高等法院舊金山縣分院提訊，他不認罪，法官裁定收押候審。
他同時面對聯邦調查局（FBI）另行起訴「襲擊聯邦官員直系親屬」罪與「意圖綁架聯邦官員」罪。
案發後數小時，邊緣右翼圈子湧現一系列與警察官方公布案情相左，毫無根據的宣稱，經Twitter新掌舵人伊隆·馬斯克（Elon Musk）與多名保守派網紅轉發之後，迅速擴散。BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）記者莎伊安·薩達里扎德赫（Shayan Sardarizadeh）檢視部分傳言的背景與真偽。
「同性戀婚外情」宣稱
一項頗為流行的失實宣稱指出，佩洛西先生與襲擊者德帕普是同性戀關係，兩人當時醉酒打架。連串毫無根據，與官方案情不符的假設被用來支撐這敘述。
馬斯剋星期天（10月30日）向其1.12億Twitter賬號關注者轉發某網站談論近似宣稱的文章後，這理論登上了美國熱搜榜。他在數小時之後刪除推文，但沒有給出任何解釋。
馬斯克回應前民主黨總統參選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的一條推文說：「這故事有一點點機會大有文章。」
被馬斯克轉發鏈接的網站有多次發表不實報道的往績，包括在2016年發文宣稱希拉里·克林頓死亡。
網絡上流傳的其中一種宣稱，是警察趕到現場時，德帕普與佩洛西先生當都只穿著內衣褲。
但FBI對德帕普的刑事控告書（criminal complaint）中引述一名證人說，他身穿「全身黑色」衣服，且背有一個大型黑色背包。
另一個抓緊機會支持這論述的宣稱是，兩人在襲擊發生前已互相認識，是朋友關係。共和黨聯邦眾議員馬喬裏·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）星期一（10月31日）發推文重覆了這宣稱。
據FBI訴狀，保羅·佩洛西並不認識德帕普。佩洛西先生從浴室撥打911，以暗號報警。一名資深接線員解讀出內容，知悉對方家中都在發生什麼事情。
另一個支持兩人彼此認識之說的傳聞是，宅邸玻璃門的玻璃是從內向外爆開，說明是佩洛西先生或第三者讓德帕普進門。
FBI訴狀引述德帕普稱，他「從一面玻璃門闖入宅邸，那很麻煩，得用上錘子」；警察筆錄中沒有任何證據顯示宅邸內有第三者，或有第三者參與襲擊。
針對美國第三號人物的「自殺任務」
作為聯邦參議院議長，佩洛西夫人是美國總統第二順位繼承人。她與同齡的丈夫自1963年結為連理至今。佩洛西先生從事創業投資（風險投資）工作。
襲擊發生後，美國總統拜登（Joe Biden）批評行兇者行為「卑劣」。
法庭文件顯示，被告人向警察表示當天要施行「自殺任務」，劫持南希·佩洛西，只要她對自己「撒謊」便砸斷「她的膝蓋骨」。
美國司法部透露，德帕普闖入佩洛西宅邸後，曾大叫：「南希在哪裏？」
被告人若被州法院定罪，將面臨13年監禁；若聯邦控罪被法院裁定有罪，將面臨最高50年監禁。
襲擊案發生後數小時，美國政府通告全國執法部門，警告地方暴力極端分子針對候選人與選舉工作人員施襲「威脅增加」，這些潛在襲擊者或許受「意識形態上的怨憤」影響而犯案。
宣稱有人捏造德帕普的博客文章
警察在襲擊發生後公布嫌疑人姓名，之後帶有其名字的兩個個人博客與一個Facebook賬戶先後被發現。這些賬號之後相繼被刪除。
BBC曾閲覽其文章，顯示他被極右翼陰謀論熏陶而極端化。
他的帖文主題包羅萬有，包括2020年大選被竊的無端理論，2021年1月6日國會山莊暴動，新冠病毒病（COVID-19）疫苗有害，支持「匿名者Q」（QAnon）陰謀論，以及種族主義和反猶太主義帖文。
一些網民發帖宣稱，這些博客都是假的，都是在襲擊發生當天才製造出來，用以支持他相信極右翼陰謀論的說法。
但BBC找到了博客截屏，說明他起碼從8月開始就在發帖，這是案發前好幾個星期。
也有人宣稱，襲擊不存在政治動機，跟德帕普的思想也沒有關係。
保守派評論人士馬特·沃爾什（Matt Walsh）說，將襲擊者描繪成「右翼好戰分子」是「荒唐」，得克薩斯州聯邦參議員參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）也贊同沃爾什的說法，他在Twitter上只回了一個詞：「真相」。
然而，警察訴狀澄清，這並非一場隨機襲擊。據舊金山地方檢察官布魯克·詹金斯（Brooke Jenkins；謝安宜）所稱，這場襲擊有可能「受政治動機驅使」。
德帕普接受警察偵訊時形容南希·佩洛西為「領導民主黨發表滿口謊言的人」，並稱他想要「砸破她的膝蓋骨」。
近年曾遭政敵施以暴力襲擊的保守派人物還包括聯邦眾議員史蒂夫·斯卡萊斯（Steve Scalise）和最高法院大法官布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。
針對馬喬裏·泰勒·格林毫無證據的指控
這起襲擊發生後所湧現的無端指控並非只針對右翼陣營。
一些自由派網紅盯上了聯邦眾議員馬喬裏·泰勒·格林在案發前一天發佈的一條推文，內容是：「等到明天就好。」
多個有大量自由派關注的Twitter賬戶聲稱，泰勒·格林女士的推文也許提示著她與襲擊佩洛西先生有關。這個理論並無任何證據支持。