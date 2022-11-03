佩洛西丈夫遇襲：盤點圍繞美國眾議院議長住所案件的網上虛假信息

2 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 舊金山警察與美國聯邦調查局同時參與調查佩洛西住家遇襲案，並分別起訴嫌疑人。

他同時面對聯邦調查局（FBI）另行起訴「襲擊聯邦官員直系親屬」罪與「意圖綁架聯邦官員」罪。

「同性戀婚外情」宣稱

一項頗為流行的失實宣稱指出，佩洛西先生與襲擊者德帕普是同性戀關係，兩人當時醉酒打架。連串毫無根據，與官方案情不符的假設被用來支撐這敘述。

馬斯剋星期天（10月30日）向其1.12億Twitter賬號關注者轉發某網站談論近似宣稱的文章後，這理論登上了美國熱搜榜。他在數小時之後刪除推文，但沒有給出任何解釋。

馬斯克回應前民主黨總統參選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的一條推文說：「這故事有一點點機會大有文章。」

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網絡上流傳的其中一種宣稱，是警察趕到現場時，德帕普與佩洛西先生當都只穿著內衣褲。

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據FBI訴狀，保羅·佩洛西並不認識德帕普。佩洛西先生從浴室撥打911，以暗號報警。一名資深接線員解讀出內容，知悉對方家中都在發生什麼事情。

另一個支持兩人彼此認識之說的傳聞是，宅邸玻璃門的玻璃是從內向外爆開，說明是佩洛西先生或第三者讓德帕普進門。

FBI訴狀引述德帕普稱，他「從一面玻璃門闖入宅邸，那很麻煩，得用上錘子」；警察筆錄中沒有任何證據顯示宅邸內有第三者，或有第三者參與襲擊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有人宣稱佩洛西宅邸的玻璃門是從內向外被破開，但該指控毫無證據。

針對美國第三號人物的「自殺任務」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 佩洛西議長（左）有權代理美國總統職務。

作為聯邦參議院議長，佩洛西夫人是美國總統第二順位繼承人。她與同齡的丈夫自1963年結為連理至今。佩洛西先生從事創業投資（風險投資）工作。

法庭文件顯示，被告人向警察表示當天要施行「自殺任務」，劫持南希·佩洛西，只要她對自己「撒謊」便砸斷「她的膝蓋骨」。

美國司法部透露，德帕普闖入佩洛西宅邸後，曾大叫：「南希在哪裏？」

被告人若被州法院定罪，將面臨13年監禁；若聯邦控罪被法院裁定有罪，將面臨最高50年監禁。

襲擊案發生後數小時，美國政府通告全國執法部門，警告地方暴力極端分子針對候選人與選舉工作人員施襲「威脅增加」，這些潛在襲擊者或許受「意識形態上的怨憤」影響而犯案。

宣稱有人捏造德帕普的博客文章

警察在襲擊發生後公布嫌疑人姓名，之後帶有其名字的兩個個人博客與一個Facebook賬戶先後被發現。這些賬號之後相繼被刪除。

BBC曾閲覽其文章，顯示他被極右翼陰謀論熏陶而極端化。

一些網民發帖宣稱，這些博客都是假的，都是在襲擊發生當天才製造出來，用以支持他相信極右翼陰謀論的說法。

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也有人宣稱，襲擊不存在政治動機，跟德帕普的思想也沒有關係。

然而，警察訴狀澄清，這並非一場隨機襲擊。據舊金山地方檢察官布魯克·詹金斯（Brooke Jenkins；謝安宜）所稱，這場襲擊有可能「受政治動機驅使」。

德帕普接受警察偵訊時形容南希·佩洛西為「領導民主黨發表滿口謊言的人」，並稱他想要「砸破她的膝蓋骨」。

針對馬喬裏·泰勒·格林毫無證據的指控

這起襲擊發生後所湧現的無端指控並非只針對右翼陣營。

一些自由派網紅盯上了聯邦眾議員馬喬裏·泰勒·格林在案發前一天發佈的一條推文，內容是：「等到明天就好。」