美國中期選舉：罕見台裔與韓裔角逐，中國因素如何成為重要手段

常思穎

BBC中文，發自美國加州

1 小时前

圖像來源，BBC Chinese

2022年美國中期選舉前夕，駕車駛過加州南部的橙縣（Orange County，奧蘭治縣）地區，在繁忙的街道口和商鋪林立的地方，遠遠就能看見豎立著許多鮮紅色背景的競選廣告。上邊用黃色大字寫著「中國的選擇：陳介飛」（China』s choice Jay Chen），文字右側有一顆五角星，象徵共產主義。

44歲的台裔人士陳介飛是該選區的一位聯邦眾議員參選人，嘗試和現任共和黨聯邦眾議員、67歲的韓裔樸銀珠（Michelle Steel）競爭這一席位。

陳介飛曾在一所學校推動過以「孔子課堂」命名的中文教學，對手試圖利用這一點將他與中國和共產主義結合在一起。美國國務院在2020年宣佈將孔子學院列為外國使團，即中國的政治宣傳工具。

在本次美國中期選舉中，大到聯邦層面，小至州一級的選舉，中國因素普遍被用作重要的選舉手段。不論哪個黨派，都越來越多地使用這種策略——要麼攻擊對手與共產主義有聯繫，要麼指責對中國過於軟弱。 美國媒體將這種策略稱為「抹紅」。

這種現象從特朗普時期就開始蔓延，螺旋式惡化的中美關係加上新冠疫情的爆發，令中國議題成為美國政治中的焦點。

這次中期選舉也不例外。在加州的國會45選區，一場罕見的亞裔對決更凸顯出中國因素如何被當做選舉策略。儘管兩位候選人都強調，競選取決於通貨膨脹、石油價格等廣泛問題，但他們的亞裔身份卻成為彼此攻擊的素材，令兩位候選人之間劍拔弩張，更激起許多選民的憤怒。

支持孔子學院引發的爭議

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 民主黨台裔候選人陳介飛（Jay Chen）

在樸銀珠發出的一份競選廣告中，陳介飛舉著馬克思的《共產黨宣言》站在一間兒童教室裏。牆上掛著毛澤東、列寧、胡志明等共產黨領導人的畫像，以及中國國旗等標誌。上邊還用越南語寫道：「陳介飛邀請中國進入我們孩子的課堂。」

在她的團隊發出的另一則視頻中，兩名穿著深綠色制服的越南裔美國人對話，背後擺放著中國國旗，以及中國領導人習近平和毛澤東的畫像。一位說，「陳介飛花了上千萬美元將孔子課堂帶到加州。」另一位說，「陳將中國的政治宣傳故意帶到美國學校裏？」前者回答，「沒錯，他是我們中的一員，一名社會主義戰友。」

視頻的最後，一行字幕寫道，「陳介飛，他是共產主義的完美人選。」

這一選區跨越洛杉磯縣和橙縣，是美國在去年人口普查後進行的10年一次的選區重劃中新創建的，是美國種族最多元的選區之一。選民約三分之一是亞裔，當中一半是越南裔，這裏是美國越南裔人口最多的地方之一。這部分解釋了為何將對手與共產主義結合是一項重要策略。

針對這些暗示，陳介飛在接受BBC中文訪問時說，「我父母來自台灣，我祖父現在還住在那裏，她竟敢說我是共產主義者，並且試圖煽動反亞裔情緒，這是我經歷過的最糟糕的事情了。」

這樣的攻擊還讓他想到10年前競選國會議員時，有些競選標語寫著「投給美國人」。「那就是假設我不是美國人。」 他說，他的團隊還接到很多涉及種族歧視的電話，說他作為一個外國人沒有資格競選公職。

陳介飛的祖父母在中國內戰時從大陸逃到台灣，父母在台灣出生，後來一家人又在蔣介石治下的戒嚴時期來到美國。他在美國出生、長大，進入哈佛大學讀書，畢業後在一家諮詢公司任職。他還在美國海軍服役了12年。他曾在2020年時競選眾議院席位，後來退出。

「這是非常具有美國特色的經歷，你可能是二代移民，或者本身就是移民，但你有機會在最高級別代表你的國家。」陳介飛說。

激辯對華態度

另一位候選人樸銀珠同樣具有移民背景。她是韓裔第一代移民，出生於首爾，在韓國、日本和美國三地成長。20多歲時來到美國，與家人一起開服裝店。2020年，她當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 樸銀珠是韓裔第一代移民，出生於首爾，在韓國、日本和美國三地成長。20多歲時來到美國，與家人一起開服裝店。

樸銀珠是美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China ）成員，該委員會的任務是評估中共構成的威脅，並就如何對抗提供建議。她還曾推出一項有關防禦台灣的法案，尋求確保美國在台灣遭到入侵時提供防禦設施。在今年冬奧會期間，她曾致函國際奧委會主席，以中共侵犯人權為由敦促遷址。

針對「抹紅」對手的說法，樸銀珠的發言人蘭斯（Lance Trover）在郵件中回復BBC稱，「事實是，即便是在美國國務院和100名美國參議員強調孔子學院是共產主義的政治宣傳之後，陳介飛仍加倍支持孔子學院，稱任何膽敢拿他的立場說事的人都是『仇外』和『種族主義者』。」

「強調他對孔子學院的持續支持並不是種族歧視，這是他的歷史記錄。」蘭斯寫道。

陳介飛則說，12年前他所支持的中文項目在當時得到了國務院、大學理事會和布什（George W Bush）總統的批准，沒過幾年就發現不合適，結束了項目。2020年，也就是他們結束項目的十年後，國務院將孔子學院稱作外國使團。「我的觀點一直與國務院一致。」他強調。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 樸銀珠（左二）2020年當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一。

他表示如果能夠進入國會，目標是在外交事務委員會任職，將強硬對抗中國的影響力。「我認為重要的是堅定立場，確保我們讓中國為其侵犯人權的行為負責，無論是對待新疆維吾爾人還是香港人」，他說。

在台灣議題上，他提到美國眾議院議長佩洛西今年8月訪台後，中國展開的大規模軍演。

「當中國向台灣發射導彈時，我爺爺還在那裏，最近，我的父母和兄弟都在那個島上，我比任何人都了解台灣面臨的威脅，」他說，「作為第七艦隊的一員，我對我的工作非常滿意。第七艦隊的任務是維護台灣海峽和南中國海的航行自由，如果中國對台灣採取更激進的行動，第七艦隊會站出來的。」

共產主義與越南裔選民

行走在該選區Garden Grove市的街道上，隨處可見越南語、韓語、中文等招牌的店鋪，餐廳、發廊、超市，隨便走進一間，店主都用這些亞洲語言招呼客人，彷彿不懂英文也能生存下來。這裏選民的複雜性助長了兩位候選人採取爭議性的競選策略，都試圖把自己塑造成亞裔美國人的最佳選擇。

加州橙縣長期保守，原本勢力穩固的共和黨在重劃選區後變得稍微脆弱。雖然美國中期選舉往往對執政黨不利，但這個地方的眾多亞裔選民讓民主黨看到了放手一搏的機會。

對於老一輩越南裔選民來說，共產主義始終是懸在他們頭上的一把刀。1975年南越淪陷後，大量難民移民到此。越南裔選民相對保守，他們對樸銀珠在2020年獲勝起到了重要作用。

加州大學歐文分校（UCI）全球與國際研究副教授龍裴（Long Bui）專門從事越南裔美國人研究，他對BBC中文說，「越南裔選民已經習慣了在他們的社區中看到有關共產主義的攻擊廣告，但兩名非越南裔候選人捲入這種長期存在的社區問題是非常罕見的。」

「這種攻擊通過在兩位候選人甚至兩黨之間製造裂痕來影響選民，讓選民不得不去努力分辨孰真孰假。」他說。

今年50多歲的約翰阮（John Nguyen）在1983年跟隨父母從越南來到這裏，他在接受BBC中文的訪問時說，他父親當年是一名軍人，南越陷落後，擔心新政權對家人不利，於是舉家搬遷到美國。他憎恨共產主義，當問到如何看待中國時，他毫不猶豫地回答道，「中國是共產主義政權，就這樣。」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 加州橙縣越南裔選民約翰阮（John Nguyen）

約翰阮說，近年來中國議題時常出現在美國政治的討論中，也成為他所在的社區的討論焦點，很多越南裔選民在投票時將候選人是否支持中國作為重要參考指標，「這是每個人都關心的問題。」

不過他說，現在資訊太複雜，他無法辨別哪位候選人真正支持或者反對中國。「我知道陳介飛的祖輩也是逃難來到美國的，但他本人是不是有共產主義傾向，我沒辦法辨別」。

他不願意看到兩位亞裔候選人利用越南人的歷史創傷和恐懼而針鋒相對，「我寧願有一位白人來代表我們」，他說。

儘管老一輩的越南裔選民在選舉中重視中國的影響，但對於他們在美國出生的後代來說，則會優先考慮其他問題。這也使得越南裔選民成為該選區關鍵的搖擺人口。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 加州橙縣越南裔選民克里斯托弗·範說，自己投票時最在意的是候選人的政治綱領，包括能否推動槍支管制，以及平等的稅收和醫療保健，而不是如何使用競選策略抹黑對手。

今年33歲的越南裔克里斯托弗·範（Christopher Pham）在美國出生長大，是兩個孩子的父親，稱自己是中產階層。對於暗示陳介飛是共產主義者的做法，他說，「我認為這相當種族主義，就因為他是華裔就把他與中國不好的一面結合在一起，這表現出對方的品味相當低下。」

範說自己投票時最在意的是候選人的政治綱領，包括能否推動槍支管制，以及平等的稅收和醫療保健，而不是如何使用競選策略抹黑對手。「作為一位父親，我希望確保我的小孩在上學時不會因為暴力行為而感到害怕，」他說。

華裔的抗議與分裂

橙縣競選中的「抹紅」受到華人團體的關注，距離大選僅剩一周多的時候，他們的代表集中在樸銀珠的競選辦公室前表達抗議。

在美國的選舉中，中國因素越來越常見地被當做一種策略和手段，不論是針對白人還是其他族裔的人。但有人擔心，華裔的身份問題可能因此被綁架在一起，從而影響未來發展。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 加州華裔盧春雨（中），江志高（右）

「這讓我想起19世紀排華時期的照片，清朝時期中國人留鞭子，白人拿著他的鞭子。還有瞇瞇眼，與這個視頻異曲同工，用另外一個方法來醜化我們美國華裔，」加州居民江志高說，他1995年從廣東來到美國。

「我不是為了支持Jay Chen，也不是為了支持Micheal Steel，而是這件事情本身引起了我的憤怒。」

專程從華盛頓飛來加州的美國華人聯合會（UCA）薛海培對BBC中文說，「在選舉中拿中國說事越來越常見，尤其是對共和黨來說，幾乎所有全國性的競選，中國是必打的牌。」他擔心這種傾向會造成麥卡西主義重新抬頭，激發出強烈的恐外情緒，「和中國的強大，美國人的擔憂混在一起，一定會對華人社區帶來不利影響。」

「找到一個模糊的東西，表明你和中國有某種關係，這樣會限制你的成長和發展空間。」加州居民、美國華人政治聯盟主席盧春雨對BBC中文說。他來美國已經20多年，擔心華人的孩子將來會受到類似攻擊。

不過，如同分裂的越南裔選民一樣，華裔選民也並非一面倒。比如移民美國20多年的橙縣選民李喬治就對BBC中文說，不管中國與共產主義議題如何成為選舉中發酵，在美國的華人都不應該有「受害者心理」，對個別遭遇產生過度反應。