德國總理肖爾茨訪華 稱「反對脫鉤」謀求與中國深化經貿合作

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理肖爾茨周五（11月4日）訪問中國，與中國領導人習近平會面。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）周五（11月4日）抵達中國進行一天的閃電訪問，與中國領導人習近平會面。他成為新冠疫情發生後首個訪問中國的G7國家領導人。

此次訪華前，肖爾茨面臨來自國內外的批評和擔憂。國際關係學者對BBC表示，德國的經濟震蕩迫使肖爾茨政府面對中國時採取」政經分離「的手段。

訪問行程

周五上午，中國領導人習近平在北京人民大會堂與肖爾茨會面。根據新華社報道，習近平對肖爾茨表示，今年恰逢中德建交50週年，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏。

習近平還稱，當前，國際形勢複雜多變。中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。

據新華社，肖爾茨還稱，中國是德國和歐洲的重要經貿伙伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鉤」，願同中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作。德方也願同中方就雙方立場不一致的問題交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展德中關係。

路透社報道稱，肖爾茨對習近平表示，在俄羅斯入侵烏克蘭給全球秩序帶來問題之時，兩國領導人在緊張時期面對面會晤是件好事。

肖爾茨還表示，雙方將討論有關中歐關係、對抗氣候變化和全球饑餓、如何發展中德經濟關係等問題，以及兩國觀點不同的問題。

路透社報道還透露，肖爾茨和一個由德國商界領袖組成的代表團於周五上午抵達北京後接受了新冠病毒檢測，中國醫護人員穿著防護服進入飛機進行檢測。

在紅地毯和儀仗隊的歡迎之後，代表團從機場被轉移到釣魚台國賓館，等待他們的新冠病毒檢測結果。據肖爾茨的新聞團隊稱，結果為陰性。

批評聲音

在訪問前，肖爾茨面對德國內外的批評。但德國政府發言人在肖爾茨出發之前表示，他會在訪問北京期間敦促中國向歐洲企業開放經濟市場，討論人權問題。

最近，德國政府最高層爆發了一場不同尋常的激烈爭吵，因為一家中國企業凖備收購漢堡港大量股權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理肖爾茨周五（11月4日）訪問中國。

至少六名政府部長對此反應激烈。他們認為，該協議將讓中國對德國重要基礎設施產生重大影響力。德國安全部門也要求謹慎行事。

但德國總理似乎堅持該協議應繼續推進。據報道，他促成了一項協議，儘管該協議僅給了24.9%的股份，限制了規模和影響力。

沒有人能確切地知道為什麼他看起來如此堅定。曾任漢堡市長的肖爾茨仍與該市當局關係密切，後者認為這筆交易代表著非常重要的投資。

但許多其他評論員懷疑這是別有用心的，肖爾茨不想在沒有給習近平」禮物「的情況下出現在北京。

另外，世界維吾爾大會等70個人權組織發表公開信，要求肖爾茨重新考慮北京之行。

公開信稱，此次訪問的時間正值習近平開啟中共中央總書記第三次任期，而在習近平的前兩個任期中，中國境內嚴重和廣泛侵犯人權的行為呈指數級增長。

」邀請一個德國貿易代表團加入您的訪問，將被視為德國願意以犧牲人權和國際法來深化貿易和經濟聯繫。「公開信指出。

公開信還表示，肖爾茨此時的訪問將發出一個讓人擔憂的信號，即面對中國在世界範圍內日益增長的威權行為，民主國家不團結。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 超過100名中國海外活動人士發出公開信，列出五大原因，要求肖爾茨不要訪問中國。

超過100名中國海外活動人士也發出公開信，列出五大原因，要求肖爾茨不要訪問中國。公開信簽署者包括六四學運領袖王丹、吾爾開希等。

公開信列出的原因包括新冠疫情溯源、中共二十大後習近平第三次執政、新疆維吾爾族問題、香港問題和台灣問題。

」作為政治家，您考慮和衡量過，今天的中國不僅僅是集權國家，而且正在逐步成為新型納粹式的獨裁國家嗎？您的中國之行是否會存在著經濟和政治上的風險呢？「公開信寫道，」現在的習近平政權內外交困，内鬥和民怨層出不窮。您作為全世界自由民主國家中，第一個即將訪問中國的自由世界領導人，凖備向中國表達什麼觀點？「

重回中國大市場

台灣輔仁大學意大利文系副教授張孟仁對BBC中文表示，新冠疫情與俄烏戰爭及後續引發的通貨膨脹與能源危機，重創德國這個出口大國，罕見地出現經濟衰退。能源危機所釀成的經濟震蕩迫使總理肖爾茨重回中國大市場尋求金主。

張孟仁指出，肖爾茨此次訪華有三點意義有三點，」第一，抱著與中國對話的心態前往二十大之後的中國，試圖扮演G7與中國的橋樑；第二，以前述橋樑方式換取中國的訂單；第三，身為二十大之後第一個去北京的西方大國可以進行摸底，利用習近平對德國的好感。「

張孟仁認為，德國經過整體評估後，發現難捨中國市場，可預見德國不會斷舍中國市場，但不會放棄參與印太地區的安全部署，甚至進行更常態性的部署，對內也會警覺關鍵設施的外資，及對外分散依賴。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張孟仁認為，能源所釀成的經濟震蕩迫使總理肖爾茨重回到中國大市場尋求金主。

」對中政經分離將是肖爾茨政府的手段。「張孟仁說。

台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）則認為，此時德國為了自己的利益派出如此高調的商業代表團損害了德國的信譽，也損害了歐盟面對中國問題的堅定和團結。

」這次訪問會損害歐洲對中國正在形成的但脆弱的共識，這只符合北京的利益。「馮儒莎說。

馮儒莎還表示，肖爾茨率領一個由高度依賴中國市場的企業組成的商業代表團訪華，向北京方面傳遞了這樣一個信息：它可以期待繼續從與一個分裂而非團結的歐盟合作中獲益，而德國方面希望恢復到"一切如常"。