2022美國中期選舉：為什麼經濟可能決定選票的去向

納達·陶菲克（Nada Tawfik）

BBC記者，發自美國俄亥俄州

1 小时前

將在本周國會選舉中投票的美國人腦子裏會想著一個大問題——經濟。這對其中一個政黨來說是好消息。

在俄亥俄州瑟克爾維爾，沒有什麼比一年一度的南瓜展（Pumpkin Show）更恰如其分地宣告秋季慶祝活動的開始。它一直被稱作是「地球上最好的免費展覽」。

今年，在一些居民和選民心中，唯一比那個1800磅的南瓜更沉重的東西，就是生活成本負擔。

50歲的卡麗·史蒂芬斯（Kari Stephens）說，現在經濟狀況非常糟糕、就像是被「丟進了馬桶」 。

在她看來，現在在華盛頓的民主黨領導層「不在乎並且已經忘記了俄亥俄州的小百姓」。她說民主黨人在意的是一些不接地氣的事情，比如，她舉例說，推動普及她買不起的電能車。

儘管就業崗位數字創新高，儘管造成通脹的原因有一些並非民主黨人所能控制，但是他們想要通過經濟向民眾傳達信息，卻是一路跌跌撞撞，而共和黨人借此對他們這個掌權的政黨持續地窮追猛打。民調顯示，這一勢頭對共和黨有利。

通脹是最大憂患

俄亥俄州曾經是搖擺州，但在近年已經逐漸右傾了。這個州在2016和2020年大選都將票給了前總統特朗普，這一部分是因為他承諾將製造業的崗位帶回美國。

在這裏乃至全國，通脹都令民主黨人越發艱難。據美國廣播公司（ABC）與市場研究公司益普索（IPSOS）在選舉前不到三周時進行的一項民調顯示，在經濟和油價兩個問題上，更多美國人信任共和黨人而不是民主黨人。

「我們在乎的是雜貨店裏的雞蛋賣多少錢，」史蒂芬斯女士向BBC表示，「18隻雞蛋，7.85美元，這是讓有三個孩子的人負擔不起的；就算我們兩個人都工作，也買不起。」

她偏向保守派，但是她表示自己通常不會在選票上把所有名額都給一個政黨。

另一邊，59歲的傑羅姆·菲利普斯（Jerome Phillips）則是在2020年時將票投給了喬·拜登（Joe Biden）和民主黨人。他不知道自己這一次會投票給誰。傑羅姆將「糟糕的經濟」歸咎於前總統特朗普，但是也說拜登令人「徹底失望」。

「他執政後沒有做任何事情來幫助經濟，什麼都沒做，」他說，「物價在上漲，你飯都吃不上了。」

據無黨派的皮尤研究中心（Pew Research Center）在10月中旬的一項調查指，通脹在美國人擔憂的經濟問題上佔首要位置。接近四分之三的調查對象都擔心食品和消費品價格，緊隨其後的是汽油和能源，還有住房成本。

皮尤報告發現，這些擔憂廣泛存在於各個族群和收入階層。雖然調查發現回應中有輕微的黨派傾向，但是仍然有大部分的民主黨人（66%）和共和黨人（81%）都說，他們非常擔心通脹。

選戰中的經濟議題

總統拜登曾試圖利用他的藍領家庭出身兜售一個願景，通過「自下而上，從中向外」的經濟來為所有人建構一個更好的美國。

在最近民主黨全國委員會（Democratic National Committee）的一場活動上，他警告說，共和黨人會給美國經濟搗亂，而且他們是在「變本加厲地推行他們那一套『MAGA（讓美國再次偉大）』的下滲經濟學，令最富有的人受益」。

民主黨人為拜登的政績辯護，指出通脹是一個全球現象，並提及全球疫情下創紀錄的就業恢復。美國經濟在10月增加了26.1萬個就業崗位，令拜登上任總統以來的新增就業職位總數超過1000萬個。這比其他任何總統在上任頭20個月裏做到的都更多。

但是一些民主黨參選人卻與支持率低於50%的拜登保持了距離。他們轉而試圖強調他們所認為的黨派成就，比如通過等待已久的基礎設施建設、氣候、醫保和學生貸款等問題的行動方案。

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只不過，民主黨人的這些「勝利」在幾個月乃至幾年選民都不會感受得到。

邁克·盧克斯（Mike Lux）是民主黨的一名策略師，研究過美國工業中心地帶的投票趨勢。他說民主黨本應該做得更多，更早。雖然他相信，像俄亥俄州的蒂姆·萊恩（Tim Ryan）和賓夕法尼亞州的約翰·費特曼（John Fetterman）等候選人在解釋他們會如何應對通脹和為工薪族爭取權益時做得不錯，但是他說，很多參選人一直都只把焦點集中在墮胎問題上。

與此同時，共和黨人則抓住了對通脹和油價的恐懼，以此指控民主黨人支出過多——這是個經常被提到的話題——以及限制能源生產。

目前很大程度上由供求決定的燃料價格飛漲，是由於烏克蘭的戰爭。但是，共和黨人仍然指責民主黨的政策，並聲稱會開放石油鑽探和管道，以令美國能源獨立。

民主黨策略師盧克斯說，民主黨人本應該出去談論通脹和經濟，掌控這場敘事，這正是因為這是目前政治情勢中的主導問題。「我認為躲開這個議題是民主黨做得最糟糕的事情，」他說。

根據魏斯理媒體計劃（Wesleyan Media Project），圍繞通脹傳遞信息，在共和黨的政治宣傳中仍然佔據主導。上月，32%的親共和黨宣傳是有關通脹的，相比之下，親民主黨的宣傳當中只有8%。在墮胎議題上則是恰恰相反，28%的親民主黨宣傳是聚焦這一議題，相較於共和黨宣傳當中的3%。

反特朗普的共和黨集團共和黨問責計劃（Republican Accountability project）的政治總監根納·拉默（Gunner Ramer）說，共和黨花費了數千萬美元來在經濟和通脹問題上針對民主黨，併發現這是一種非常奏效的宣傳。

拉默解釋說，民主黨人面對的問題和任何掌權的政黨都是一樣的，選民面對的任何經濟難題都會歸咎於他們，無論他們如何賣力地去宣傳自己的任何成績。「餐桌上的民生議題仍然重要，而民主黨人將會因此而吃虧，」他說。

與此同時，低收入家庭仍然繼續承受著通脹最沉重的打擊。

圖像加註文字， 單親媽媽賈美卡說，通脹令她度日艱難

賈美卡·亨弗里斯（Jameka Humphries）是一個單親媽媽，剛剛才為了兒子傑登（Jayden）搬到一個更好一點的學區。雖然做著三份工作，她的購買力還是被通用削弱了。

「沒有通脹的話，我會對未來更有信心一些，」她說，「也更有信心做長遠的決定。」

她沒有將自己的艱難處境歸咎於民主黨或者拜登，但是她也沒有給拜登多少讚賞。「我不認為他做得差，我也不認為他做得好。他就是在做，」她說。

亨弗里斯不知道，到了票站會把票投給誰。儘管這場選舉中還有其他議題在起作用，但是通脹和經濟問題有可能會在這個11月令民主黨的希望破滅。