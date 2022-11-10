2022美國中期選舉：創造歷史的當選者和沒有兌現的共和黨大勝

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱蒂·布裏特當選成為阿拉巴馬州的第一個女性參議員。

美國中期選舉的推算結果陸續出爐。雖說每一場選舉勝利都值得慶賀，但是其中有一些還是有歷史性的特殊意義。以下是BBC記者傑西卡·舍伍德（Jessica Sherwood）整理出的截至目前2022美國中期選舉那些寫下歷史新篇章的當選人。

凱蒂·布裏特：阿拉巴馬州首位女性參議員

根據BBC的美國合作方哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的推算，40歲的共和黨參選人凱蒂·布裏特（Katie Britt）成功當選阿拉巴馬州的第一位女性參議員。

布裏特擊敗民主黨對手威爾·博伊德（Will Boyd）奪得席位，將取代在參議院任職36年後退休的里查德·舍爾比（Richard Shelby）。

她向支持者表示：「我為此感到謙卑，榮幸和感恩。」

自1932年首次參議員選舉以來，美國共有過58名女性參議員——而參議院的席位是100個。

布裏特還表示，她將是參議院中第一個有學齡子女的共和黨人，因此她承諾為年輕人構建更好的未來。

麥克斯威爾·弗羅斯特：25歲，首位Z世代眾議員

圖像來源，Getty Images

25歲的民主黨人麥克斯威爾·弗羅斯特（Maxwell Frost）根據推算將贏得佛羅里達州的第十國會選區。1997年出生的他是第一個當選的Z世代（Gen，千禧年前後出生的一代）美國聯邦眾議員。

他的勝選並不算令人意外，因為他的選戰宣傳焦點是在槍支暴力、氣候變化、墮胎權和拓寬醫保等吸引年輕選民的議題上。

他可能不是2022年唯一當選眾議員的Z世代人士。共和黨人卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）也在新罕布什爾的第一國會選區參選。

莫拉·希利：第一個當選州長的女同

圖像來源，Getty Images

51歲的民主黨人莫拉·希利（Maura Healey）被推算將在馬薩諸塞州的州長選舉中勝出。而她將是第一個當選州長的女同性戀者。

希利擊敗了特朗普支持的共和黨人傑夫·迪爾（Geoff Diehl）。上一任州長查理·貝克（Charlie Baker）選擇不爭取連任，於是希利的勝利終結了該州長達八年的共和黨掌權。

希利還是今年競逐州長的兩個公開女同性戀者之一。另一個是蒂娜·柯特克（Tina Kotek），在競逐俄勒岡州州長。

希利是馬薩諸塞州第二個女性州長——共和黨人簡·斯威夫特（Jane Swift）在2001年當選。

在選戰中，希利承諾要讓育兒成本更可負擔，擴大職業培訓項目，也對6月美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v Wade）積極發表自己的看法，聲稱她希望在她的州有安全和合法的墮胎選擇。

莎拉·哈克比·桑德斯：特朗普新聞秘書當選州長

40歲的莎拉·哈克比·桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）為人所熟知是因為她曾是特朗普在任總統時的新聞秘書。推算顯示她將贏得阿肯色州州長的選舉，成為該州第一個女州長。

她在這個共和黨佔據優勢的州份面對民主黨對手克里斯·瓊斯（Chris Jones），最終勝出。

雖然她是阿肯色州第一個女性州長，但她對州長辦公室並不陌生，因為她的父親邁克·哈克比在1996年至2007年就是該州州長。

韋斯·摩爾：馬里蘭州首位黑人州長

圖像來源，Getty Images

44歲的民主黨人韋斯·摩爾（Wes Moore）也創造歷史，成為馬里蘭州的首位黑人州長。他僅僅是這個國家246年歷史裏的第三個黑人州長，另外兩人是馬薩諸塞州的德瓦爾·帕特里克（Deval Patrick）和弗吉尼亞州的道格拉斯·懷爾德（Douglas Wilder）。

摩爾是暢銷書作者，也是安貧困組織羅賓漢（Robin Hood）的前領頭人。

他在周二向支持者表示：「我沒有忘記我今晚在這裏創造了歷史，但我也知道，我也不是第一個作出嘗試的。」

「對我們來說最重要的歷史，是我們和本州人民在未來四年將會創造的歷史。」

馬奎恩·穆林：原住民參議員

圖像來源，Getty Images

35歲的共和黨人馬奎恩·穆林（Markwayne Mullin）被推算當選，成為奧克拉荷馬州近100年來第一個美國原住民參議員。

這個席位自1987年起就一直由共和黨人佔據。

作為切羅基部落的一員，穆林先是在2012年當選眾議院成員，成為國會議員核心小組（Congressional Native American Caucus）的一員。

美國上一個原住民參議員是北夏安部落（Northern Cheyenne Tribe）的本·奈特霍斯·坎貝爾（Ben "Nighthorse" Campbell）。他在做過兩屆參議員和三屆眾議員之後，於2005年退休。

詹姆斯·羅森內爾：首位跨性別男性眾議員

26歲的民主黨人羅森內爾（James Roesener）當選，成為美國歷史上第一個公開的跨性別男性眾議員。

今年參選的跨性別人士創歷史新高，羅森內爾是其中一員。

他在新罕布什爾州為女性爭取墮胎權、薪酬平等，還支持保障同性戀權益的立法，包括保障認可同性婚姻。

凱西·霍赫爾：紐約州首位女州長

圖像來源，Getty Images

民主黨人凱西·霍赫爾（Kathy Hochul）被推算當選紐約州州長，是該州第一個當選州長的女性。

推算顯示，她在這場20年來形勢最接近的州長選舉中擊敗共和黨人李·澤爾丁（Lee Zeldin）。

霍赫爾此前已在2021年8月前州長安德魯·科莫（Andrew Cuomo）因性騷擾指控辭職後接任。

她承諾在她的第一個完整任期中將聚焦住房問題，減少槍枝暴力和建立經濟發展契機，以及保障墮胎權。

迪麗婭·拉米雷茲：拉丁裔國會議員

圖像來源，Getty Images

推算顯示39歲的民主黨州代表迪麗婭·拉米雷茲（Delia Ramirez）將成為伊利諾州第一個當選的拉丁裔國會議員。

這意味著她在該州第三國會選區擊敗共和黨人賈斯汀·布羅（Justin Burau）。

「我們今晚創造了歷史，」拉米雷茲在競選當晚向支持者表示，「我們打破了玻璃屋頂。」

2018年，拉米雷茲成為伊利諾州眾議院第一個當選的危地馬拉裔美國人。她曾致力於爭取廉租住房和保障該州墮胎權。

更多美國中期選舉報道：

未能兌現的共和黨「風暴」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 前總統特朗普曾經預測此次選舉中會出現「紅色風暴」。

隨著美國通脹達8%，以及民主黨總統拜登的支持率走低，共和黨曾希望在本屆中期選舉大踏步奪回國會控制權，但是結果為什麼卻未如預期？BBC記者小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）和娜塔莉·舍爾曼（Natalie Sherman）分析，有以下一些原因。

1. 經濟問題不是一切。雖然這是選民最關心的首要議題，但事實證明它對民主黨的影響沒有此前擔心的那麼大。有專家表示，雖然經濟增長緩慢，生活成本增加，但是經濟基本保持著健康，失業率也保持在低位。經濟問題也反映了這個國家的兩極分化，而民主黨人表現出的觀念普遍仍然比共和黨人正面和獨立——將對經濟問題的擔憂放在氣候變化、種族和墮胎等議題之後，特朗普的「冤魂不散」也促使更多選民有動力出來投票。

2. 民主黨陣營保持活力。初始的數據顯示，本次中期選舉在美國很多地方的投票率都處在歷史高位，這一定程度上是來自於被年輕選民驅動的民主黨陣營——他們為保障生育選擇權等議題而投票。得克薩斯大學聖安東尼奧分校的政治學教授喬恩·泰勒（Jon Taylor）向BBC表示，假如最高法院沒有推翻羅訴韋德案，民主黨就不會如此賣力地激勵民眾投票，「這實際上幫助了民主黨抵擋紅色風暴。」

3. 突破中期選舉慣例。歷史上，在任總統所屬的政黨往往都會在中期選舉中慘敗。加州大學聖巴巴拉分校的數據指，從1934年至2018年，在任總統的政黨平均在每次中期選舉中會失掉28個眾議院議席和4個參議院議席。俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）的政治學教授賈斯汀·布克勒（Justin Buchler）指，中期選舉的往績可能在人們頭腦中製造了一個共和黨會在本次選舉中大勝的預設期待：「我想很多人都被預測蒙蔽了。」他表示，很多人會因此而說出一些沒有數據支持的陳述，這是近幾次選舉中的教訓，而人們卻沒有汲取。