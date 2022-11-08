比特幣「黑吃黑」案：黑客在絲綢之路暗網盜取34億美元後藏入爆米花罐

42 分钟前

圖像來源，US DoJ 圖像加註文字， 執法人員查獲儲存在記憶棒的比特幣，也有實體比特幣。

美國司法部披露去年查獲的總值33.6億美元的比特幣案更多細節，這些比特幣盜取自惡名昭著的暗網。

執法人員在一位黑客家中找到這50676枚比特幣，它們被裝載於多台電子設備中，再收藏進地下保險箱和一個爆米花罐中。

黑客詹姆斯·鐘（James Zhong）承認於2012年黑入非法網絡市集「絲綢之路」，盜取這筆資金。

美國當局表示，此案涉及數字資產總額屬歷來第二大。

警察一年前突擊搜查鐘氏位於喬治亞州的住所，但有關內容至今才獲得公開。

案發時正值比特幣價格頂峰。被查獲的比特幣目前市值約為11億美元。

圖像來源，US DoJ 圖像加註文字， 警察除了查獲比特幣，也在埋藏於地下的保險箱中發現了60萬美元現金。

警察表示，鐘氏利用對方支付系統的一處漏洞，從絲綢之路暗網盜取這筆款項。

2012年9月，他在這暗網市集上建立數個賬戶，把少量比特幣存入其數字錢包，然後找到辦法迅速提取遠超該數目的款項，而不會引起他人懷疑。

絲綢之路是首個暗網市集，約自2011年起運作至2013年。毒販等非法買賣操辦人利用該場所，向眾多客戶批量分銷非法毒品，與各式各樣的非法商品與服務。

暗網是互聯網上只能透過特定軟件瀏覽的部分。

鐘氏於今年11月4日在法庭承認入侵該網站，將其比特幣等資產上繳警察，目前正等待判刑。

他將面臨最高20年監禁。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 三分半鐘看懂比特幣

聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，警察利用加密貨幣追蹤技術找出了這些比特幣。

他說：「在將近10年時間裏，這筆數量龐大的比特幣，其去向一直是個謎，其價值一度膨脹至33億美元。」

「這起案件說明，無論收藏的手法有多專業，即使是藏在一個爆米花罐底的一塊電路板上，我們都會追蹤資金，決不罷休。」