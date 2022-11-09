美國中期選舉投票持續更新：開票接近尾聲，眾議院共和黨明顯領先參議院仍勢均力敵

2022年11月9日凌晨4点24分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民主黨人約翰·費特曼（John Fetterman）從共和黨手中贏得關鍵一席，取得賓夕法尼亞州的參議員席位。

2022年美國中期選舉於當地時間周二（11月8日）進行。初步形勢顯示共和黨似乎將在這場關鍵選舉中取得眾議院控制權。

截至美國時間周三（11月9日）凌晨，共和黨人在眾議院奪得197席，領先民主黨的171席——任何一黨贏得218席就將成為眾議院多數黨。

參議院席位民主黨佔據48席共和黨47席，共和黨和民主黨誰將取得大多數席位尚難預測。兩黨勢均力敵的參議院選舉出現了一個逆轉，民主黨人約翰·費特曼（John Fetterman）從共和黨手中贏得關鍵一席，取得賓夕法尼亞州的參議員席位。

其他關鍵州份喬治亞、亞利桑那和內華達等形勢則仍然非常接近，懸念或保持到最後一刻。

BBC記者沙磊（John Sudworth）報道，雖然一個席位未必能改變整體局面，但是費特曼在賓州的勝利可能極大地鼓舞民主黨的士氣。

在佛羅里達、奧克拉荷馬、阿拉巴馬、南卡羅萊納和印地安那等幾個州份，共和黨人都守住了他們的參議院席位。

在佛羅里達州，選舉推算顯示共和黨人羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）將保住自己的州長席位；馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）亦將保住他的參議員席位。

瑪吉·哈桑（Maggie Hassan）在新罕布什爾的激烈選戰中成功為民主黨守住一個參議員席位，J·D·凡斯（JD Vance）則為共和黨在俄亥俄贏得一席。

美國媒體分析，在喬治亞州的參議員一場關鍵選舉，民主黨人拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）與共和黨人赫歇爾·沃克（Herschel Walker）之間的競爭形勢非常接近，最終結果難以預測。

另一方面，25歲的民主黨人麥克斯威爾·弗羅斯特（Maxwell Frost）似乎基本肯定會在眾議院當選，成為美國國會第一個「Z世代」議員。

參議員的選舉總體形勢非常接近，可能需要幾天才能得出結果。

德桑蒂斯在推算顯示他將當選後，在坦帕進行了勝選演說。

他表示自己的勝利來自於將這個州變成了「自由的堡壘」，並形容自己以40年來佛州州長取得最大優勢當選的結果，是「劃時代的勝利」。

外界極度關注他是否會宣佈參選2024年總統大選，但是德桑蒂斯在本次勝選演講中未有提及此事，僅表示自己「奮鬥還沒結束」。

BBC記者納達·陶菲克（Nada Tawfik）在佛羅里達州邁阿密報道指，德桑蒂斯的勝利會引起更多關於他是否會參選總統的討論。

在喬治亞州，推算顯示現任眾議員馬喬麗·泰勒·葛林（Marjorie Taylor Greene）將保住共和黨人在這一州的席位。

民主黨人查克·舒默（Chuck Schumer）按推算將保住紐約州參議員席位，這一結果一如外界預期；但是他是否能繼續作為多數派領袖則尚待揭曉，因為共和黨人有可能在參議院中取得控制權。

根據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報道，亞利桑那和威斯康辛兩個州的參議員投票形勢非常接近，未能提前推算結果。

這兩個州的票站現已關閉，另外8個西部州份也已經關閉票站。

此前，有報道指亞利桑那一些投票點有投票機出現問題，導致共和黨人要求加長投票時間，隨後這一消息被當地法官否認。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民主黨人瑪姬·哈桑在新罕布什爾州參議員競選中獲勝，支持者歡呼擁抱。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在佛羅里達州，選舉推算顯示共和黨人羅恩·德桑蒂斯將保住自己的州長席位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄亥俄州的民主黨參議員參選人蒂姆和兒子出現在大學校園。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 選民在俄亥俄州哥倫布教堂內投票。

眾議院掌控權或將易主

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析指，隨著共和黨人大有機會取得眾議院控制權，關注點漸漸落在他們會以多大優勢取勝——而即使共和黨人最終只以微弱優勢取得眾議院大多數，仍然意味著可以在未來兩年對拜登的立法議程關上大門，並對拜登政府進行更有攻擊性的國會監督。

據周三的推算，賓夕法尼亞州參議院席位由紅轉藍，左翼民主黨人費特曼將這個過去四年由共和黨控制的席位搶到了民主黨手中。

這個身高兩米的哈佛畢業生曾一度遙遙領先對手默梅特·奧茲（Mehmet Oz），直到幾個月前突然中風，被迫離開公眾視野一段時間。他在衝刺階段的辯論當中表現失色，也令雙方差距大大縮小，但最終結果顯示他保持住了所需的優勢。

他在勝選演講中表示：「我們守住了這條線。」

在賓夕法尼亞州，出口民調顯示這個州份的參議員選舉投票者男女比例差異相當大——據稱，男性選民主要支持共和黨候選人梅默特·奧茲（Mehmet Oz），女性選民則主要支持民主黨人約翰·費特曼（John Fetterman）。推動男性選民的議題是通脹，而女性選民則主要關注墮胎議題。

事實上，美國在本次選舉中的全國出口民調初步數據顯示，物價上漲和墮胎政策是選民在本屆中期選舉投票時重點考慮的兩個首要議題。

艾迪生研究機構（Edison research）數據指，每10個選民當中大約有三個認為通脹是最主要的議題，而認為墮胎問題是首要議題的同樣在10個人當中有3個。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前美國總統、共和黨人特朗普在自己的海湖莊園舉行選舉日派對。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 現任總統、民主黨人拜登在馬里蘭州拉票。

民主黨人麥克斯威爾·弗羅斯特按推算將在佛羅里達州眾議員選舉中擊敗共和黨人卡爾文·瓦姆比什（Calvin Wimbish），令該州繼續保持在民主黨人手中。

25歲的弗羅斯特是2022年中期選舉中的兩個「Z世代」（千禧年前後出生的一代）候選人之一，另一個是新罕布什爾州的卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）。

在2018年中期選舉和2020年總統選舉中，年輕選民的投票率均非常高。