美國中期選舉：TikTok和Z世代如何影響選舉

美國中期選舉：TikTok和Z世代如何影響選舉

2020年美國總統大選，以Z世代（Gen Z）為代表的大量年輕選民參與投票。11月8日的中期選舉，他們仍會同樣積極嗎？

從TikTok網紅到20多歲的年輕候選人，Z世代已經開始專注獲得選票。