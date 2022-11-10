G20峰會前四大看點：疫情終章、俄烏同台、習拜會面、經濟危機

25 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在印尼巴厘島努沙杜瓦G20峰會舉辦地，一名警官乘坐全地形車在海灘上巡邏。

過去三年沒法出去旅行？對總統、總理、主席、首相和國王們來說，也差不多。疫情中國際會議紛紛改為線上舉行，似乎還省了很多繁複的外交禮節。

然而今年不太一樣，全球20個經濟影響力最大國家的首腦們，決定親身趕赴印度尼西亞的巴厘島，參加2022年G20峰會。

背後的原因或許是，2022年太特別了——

疫情消退，大部分國家逐步放開，甚至嚴格實施「清零」政策的中國，也在過去一個月密集接待外國首腦到訪；

年初一場俄烏戰爭，讓西方與俄羅斯的對立程度達到冷戰後的最高點，甚至公開討論使用「核武」的可能性；

中美關係因為台灣問題，雪上加霜，兩國元首都將出席G20，他們是否會坐下來一對一會談；

當然，經濟是共同難題，通脹高居不下，全球央行加息不止，經濟學家預測一輪長達數年的衰退近在眼前。

任何一個問題放在以前，都是大事件，當它們疊加在一起，任誰都會焦頭爛額，可能更需要全球政治領袖們坐在圓桌前申明立場、達成妥協，拿出方案。

特別之年舉行的特別峰會，都有哪些看點？BBC中文為你逐一梳理。

20國領袖共處一室：標誌著新冠疫情結束？

G20全稱為「Group of Twenty」，意思是「二十國集團」。G20是世界上經濟規模最大、增長最快的國家領導人召開的年度會議，其成員國GDP總量佔世界GDP的85%，人口佔全球總人口三分之二。

G20峰會沒有固定的工作人員。每年12月，G20都會選出輪值主席國，負責舉辦下屆峰會以及明年的一些部長級會議。

2022年的峰會由印尼擔任輪值主席國，於11月15日和16日在巴厘島舉行。

上一次20國領導人齊聚一堂，還是2019年6月日本大阪，當時中美貿易戰如火如荼，習近平和特朗普的會面備受矚目。當時的主席國領導人為日本首相安倍晉三，他在今年7月遇刺身亡。

2020年，疫情來襲後，在沙特阿拉伯舉行的峰會，首次完全採取網絡會議的形式，號召全球公平地獲得新冠疫苗。

2021年，不少歐美國家已經逐步放開限制。在意大利羅馬舉辦的峰會上，唯獨缺席習近平和普京。當時G20聚焦的是全球變暖問題，但最終協議未作出具體承諾，令外界失望。

2022年，全球幾乎都在把防疫限制拋諸腦後，中國還在實施嚴格的清零政策，雖然降低了死亡數，但也引起民眾的抱怨和反對。

因此，外界期待，如果全球主要國家領導人同框拍照，如疫情前一樣行事，是否標誌著這場全球大流行正式結束？

此外，值得關注的細節有：習近平會不會戴口罩？峰會前後中國會不會宣佈新的放鬆防疫的限制？

普京、澤連斯基都會去：各國領袖如何互動？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在俄羅斯和中國各自與世界交惡之際，兩國首腦許諾中俄關係「上不封頂」。

距離峰會開幕還有幾天時間，俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基是否會出席峰會依然成謎？

兩個交戰國的元首共處一室，會發生什麼？這樣戲劇性的場面，在當代外交領域並不多見。

俄羅斯是G20的成員國之一，普京理應出席峰會。

但在2月俄羅斯入侵烏克蘭後，在G20內部出現分歧：美國和西方盟國制裁俄羅斯，支持烏克蘭，而中國與印度不願譴責俄羅斯，不參與制裁行動，還大規模進口俄羅斯能源；美國和西方國家不希望普京參加11月在印尼舉行的峰會，而中國則表示反對。

中國早就表態，支持印尼辦好峰會，強調二十國集團應集中經濟問題，不應被政治化，「各成員地位平等，誰也沒有權力分裂二十國集團。」

因此今年4月，印尼宣佈邀請普京參加G20會議後，受到了來自西方的壓力，要求將普京排除在會議之外，華盛頓方面甚至呼籲取消俄羅斯G20成員資格。

輪值主席國印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo；佐科威）在今年6月成為首位分別訪問基輔和莫斯科的亞洲領導人，他還分別會見了澤連斯基和普京。

為了平衡其他G20成員國對俄羅斯的抵制，佐科親自邀請澤連斯基也參加此次峰會。外界都在期待俄烏兩國會在G20峰會現場如何互動，會惡語相加，還是借機坐下和談？

圖像加註文字， 澤連斯基則表明只要普京出席，他就不出席峰會。他的發言人表示，澤連斯基很可能只會在線上參加峰會。

然而在本周，事情又出現反轉。佐科本周二表示，他與普京通話時，普京說只要情況允許，將出席來臨的G20峰會，「不然他可能要求通過線上參與」，佐科說給他的「強烈印象」是普京可能不會出席G20峰會。

澤連斯基則表明只要普京出席，他就不出席峰會。也在本周二，他的發言人表示，澤連斯基很可能只會在線上參加峰會。

或許直到峰會開幕前，外界才能確認，這兩位在2022年佔盡頭條的領導人，是否會同時出現在巴厘島。

習近平拜登會談：穩住中美關係不惡化？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平與拜登7月底的通話氣氛因佩洛西訪台而顯得緊張。

另一對在今年受到考驗的雙邊關係是中國和美國。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪問台灣，她是25年來訪問台灣的最高級美國政治人物。

此前中國曾多次警告美國，佩洛西的訪問會帶來嚴重後果。訪台之後，中國展開環繞台灣的軍演，並取消中美氣候變化商談、禁毒合作、國防部工作會晤等八項雙邊合作。

美國方面則推出針對中國的空前嚴苛的半導體出口管制，使中國多個高科技行業大受影響。一些評論人士形容，美國是在「不惜代價地」減緩中國崛起。

根據美國媒體報道，為了安排習近平和拜登的雙邊會談，兩邊的高級官員和助手們一直在較勁，該報道引述知情人士稱，中國官員對兩位領導人上次關於佩洛西訪台問題交流結果感到不滿，最近才與美方重新接觸。

目前，雙方是否會坐下來談還是未知數，但如果真的面對面談判，相信台灣問題、美國芯片禁令，以及烏克蘭戰爭和中俄關係，可能會成為主要議題。

過去幾年，國際局勢轉變的方向日漸清晰，但也為西方國家帶來一個難題——沒人能真正承擔與中國經濟脫鉤的代價；也沒人願意看到中國真正改變二戰後建立的自由主義國際關係。

另外值得注意的是峰會前的一個月，兩國各發生了政治大事：中國舉行「二十大」，習近平獲得連任，高層中更多他的堅決擁護者；美國舉行中期選舉，眾議院可能轉由共和黨人控制。

這些因素匯聚在一起，將如何推動中美關係，或許在巴厘島可以一觀。

如何走出經濟危機？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度尼西亞將在巴厘島舉行的G20峰會期間使用約500輛電動汽車作為官方車輛。

G20峰會歷史並不長，其實它是危機之下應運而生。

1999年，七國集團（G7）的財長會議倡議成立二十國集團（G20），主要是財長和央行行長會議機制，此後每年舉行。

2008年，美國爆發次貸危機，金融海嘯席捲全球，在美國倡議下，G20提升為領導人峰會，並於當年11月在華盛頓召開第一次領導人峰會，共同協調應對危機，當時通過了47條金融領域改革行動計劃。

2009年9月舉行的匹茲堡峰會將G20確定為國際經濟合作主要論壇。

當前，全球經濟重現危機。由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭推高能源和物品物價，全球經濟正面臨衰退。

上個月，國際貨幣基金組織（IMF）最新發佈的《世界經濟展望》報告認為，超過三分之一的全球經濟體將在2022年或2023年出現萎縮，而美國、歐盟和中國這三個最大的經濟體將繼續處於增長停滯狀態。

IMF警告，「最糟糕的情況還沒有到來」，很多人將在2023年感受到經濟衰退。

該報告指出，在這場危機中政策權衡變得極其艱難，不論政策收緊幅度過小還是過大，都會帶來風險。當局在必要時應使用金融政策確保市場穩定，但各國央行需要沉穩實施貨幣政策，堅定專注於抑制通脹。

作為最重要的財政和貨幣政策協調組織，如何將全球經濟拉出衰退泥潭，恰恰是G20創立的初衷。

然而，從俄烏到中美，全球地緣政治關係愈發緊張，在2008年時並不存在，那麼政治上的考量是否會阻礙經濟合作？在兩天的峰會上，或許能找到答案。