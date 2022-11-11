烏克蘭戰爭：俄羅斯軍隊全部撤出赫爾松「完成重新部署」的四大看點

1 小时前

圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續多月後, 俄羅斯宣佈從赫爾松（Kherson）撤軍。

BBC駐莫斯科記者威爾·維爾農（Will Vernon）報道說，俄羅斯國防部在每日戰報更新中宣佈，「莫斯科時間今天早晨5點，俄羅斯部隊向第聶伯河東岸的重新部署已經完成。」

「在重新部署期間，沒有留下任何一件軍事裝備。所有俄羅斯軍人都轉移到了河對面，俄羅斯部隊人員、裝備和物資沒有任何損失「。

俄羅斯國防部還列舉了部隊在過去24小時內在烏克蘭取得的戰績。

不過，在外界看來，赫爾松作為俄軍入侵後奪取的烏克蘭的唯一地區首府，全部撤出對俄羅斯而言無疑是重大打擊。

BBC中文梳理俄羅斯從赫爾松撤軍的四大看點。

俄羅斯表述的「重新部署」和「調動」

此前，俄羅斯國防部已經宣佈，俄軍正在從赫爾松地區轉移到第聶伯羅河的另一邊。

周四，俄羅斯國防部發言人伊戈爾·科納申科夫中將（Igor Konashenkov） 在向記者的每日簡報中簡要提到正在撤出，但他沒有使用「撤退」一詞，而用的是「調動」。

他說：「俄羅斯部隊正在嚴格按照批准的計劃向第聶伯河左岸預先凖備好的陣地調動」。但他沒有提供更多的細節，也沒有提供俄軍「調動」的照片。

BBC駐莫斯科記者羅森伯格注意到，在俄羅斯的媒體報道中都特別強調，撤軍的決定出自俄羅斯國防部、而不是總統普京。

各方作何反應？

對最近幾天有關俄羅斯從赫爾松撤軍的報道，烏克蘭總理澤連斯基表示持「非常謹慎」態度。

此前，據國際文傳電訊社-烏克蘭新聞社援引烏克蘭武裝部隊主要作戰部副主任奧列克西·赫羅莫夫（ Oleksiy Hromov）表示，烏克蘭軍隊」既不能否認也不能證實所謂俄羅斯軍隊從赫爾松撤退的報道「。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯放棄烏克蘭重要城市赫爾松，遭遇巨大打擊

他說：」我們繼續按照計劃開展進攻行動"，並說俄羅斯並沒有要求為撤軍提供綠色通道。

烏克蘭方面仍然擔心，俄羅斯的撤軍宣佈可能是個「陷阱」。

不過，周五時間，社交媒體上出現的照片顯示，離開赫爾松的唯一公路橋有幾段被毀。密切關注戰爭的博主們據此判斷，俄羅斯從第聶伯河西岸的撤退已經結束。

美國總統拜登發表評論說，俄羅斯從赫爾松撤軍的決定顯示俄軍對烏克蘭的戰爭」有一些真正的問題「。

北約秘書長斯托爾滕貝格說，隨著戰爭持續到第九個月，俄羅斯離開赫爾松將是烏克蘭的」又一個勝利「。

斯托爾滕貝格在與意大利總理梅洛尼會晤後向記者表示，撤軍可能意味著俄羅斯」面臨沉重壓力「，只要烏克蘭有需要，北約將繼續支持。

英國首相蘇納克辦公室的發言人表示，蘇納克周四（11月10日）在與烏克蘭總統澤連斯基通電話時雙方一致認為，俄羅斯從被佔領的赫爾松市的撤退將顯示烏克蘭部隊「取得重大進展」。

但兩人也認為，在烏克蘭國旗重新飄揚在赫爾松之前，對撤軍持謹慎態度是正確的，

控制赫爾松為什麼重要？

赫爾松位於烏克蘭南部，第聶伯羅河口入口處的黑海沿岸。

作為主要的港口城市，赫爾松距離被俄羅斯吞併的克里米亞僅約100公里，是航運，海軍和其他重要海上航線的通道。

城市以東不遠就是北克里米亞運河的源頭，這條運河提供克里米亞半島淡水供應的很大一部分。

實際上，赫爾松這座城市就彷彿是連接自2014年以來被俄羅斯吞併的克里米亞半島與烏克蘭其他地區之間的橋樑。

俄羅斯在3月初佔領了赫爾松，並在最近宣佈吞併赫爾松地區以及烏克蘭的其他三個地區。

倫敦國王學院國防問題研究員瑪麗娜·米隆（Marina Miron）說：「赫爾松是通往克里米亞的門戶，奪回它將為重新控制克里米亞鋪平道路，而這正是烏克蘭在這場戰爭中的目標。」

米隆女士說，奪回赫爾松傳出的信號是：戰爭正在向有利於烏克蘭的方向發展。

」這將向西方證明，花錢支持烏克蘭並向他們提供武器仍然是值得的。「

和平協議的可能性？

BBC烏克蘭事務記者詹姆斯·沃特豪斯（James Waterhouse）發自基輔：

如果你認為俄羅斯和烏克蘭距離簽署和平協議還很遙遠，那麼你的預判可能非常正確。

澤連斯基總統以前的和平協議條件包括俄羅斯完全撤出，賠償損失，以及莫斯科領導層換人。

然而，最後一個要求似乎已經被放棄。烏克蘭官員曾表示，與普京達成協議並非不可能。

但很難看出俄羅斯怎麼可能同意這些條件。

莫斯科說它對談判持開放態度，但基輔稱這只是「煙幕」。

美國否認向烏克蘭總統澤連斯基施壓要求他妥協的說法，但美國一名高級官員表示，隨著冬季到來形成的局面可能會帶來一個談判和平的機會。

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利將軍（General Mark Milley）說：通過軍事手段達成雙方都認可的軍事勝利是無法實現的。

因此，戰爭將不得不通過協議來結束。