G20巴厘島峰會： 東道國總統希望斡旋中美幫助世界復蘇

瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴厘島峰會前夕，俄烏戰爭以及中國日益進取的角色都讓國際關係劍拔弩張。

提到峇里島（巴厘島），你會想到一個四處棕櫚樹和水果、陽光、沙灘和寧靜的田園天堂。但下周，這個隸屬印度尼西亞的島嶼將舉辦可能是二十國集團（G20）歷次以來，最為緊張的一次峰會。

G20年度峰會，包括19個發達及新興經濟體加上歐盟，是在1999年亞洲金融危機後成立的，並期許自己充當一個管理未來危機的超級大國俱樂部。

但今年，討論的問題很多。包含俄烏戰爭、發酵中的中美緊張關係、飆升的通貨膨脹、迫在眉睫的全球經濟衰退威脅、來自朝鮮（北韓）的核威脅，以及也許最令人震驚的，迅速暖化的地球環境。

在這一切中，本屆峰會的東道主、印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo）希望扮演首席斡旋者的角色。

他能做到嗎？

一個危機四伏的年代

當我們在G20會議前採訪他時，維多多似乎對有史以來外交上最微妙和最緊張的這次G20峰會充滿期待。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， G20峰會：拜登與習近平會談，將討論台灣等議題並劃出「紅線」

美國總統拜登和中國領導人習近平確定將於下周一會面。世界上前兩大經濟體之間的衝突讓維多多總統感到擔憂。

他在雅加達總統官邸接受BBC獨家採訪時說，「沒有對話就不會有和平。」

「若習近平主席和拜登總統能夠會面並交談，這對世界來說是非常好的。特別是，如果他們能夠就如何幫助世界復蘇達成協議。」

圖像加註文字， 東道國總統維多多接受BBC獨家採訪時說，沒有對話就不會有和平。

與許多亞洲國家一樣，印尼從幾十年的自由貿易和多邊主義體系中受益。美國一直是印尼最重要的全球戰略伙伴，但在過去十年中，中國一直是印尼最大的兩個投資國之一。

至少可以說，這使得印尼駕馭這兩個巨頭之間的關係變得很棘手。

「沒有對話就沒有和平。」別名佐科威（Jokowi）的印尼總統說。

一個美中不睦的時代，比印尼和亞洲國家所習慣的其他情況，要危險得多。

觀察家們說，美中之間日益緊張的關係增加了印太地區衝突的風險。

同時，人們還擔心核武器的威脅。無論是在烏克蘭還是在朝鮮半島。平壤今年在那裏發射的導彈數量創下了紀錄。

維多多告訴BBC：「我們不能容忍以任何理由使用核武器。使用核武器的可能性越來越大......對世界和平和穩定十分危險。」

糧食危機

維多多還提到一個他個人認為很關鍵的問題：糧食危機。特別是在他看來，烏克蘭戰爭是導致物價上漲的原因，這直接影響到印度尼西亞的2.75億民眾。

他禮貌地稱俄羅斯入侵烏克蘭的是一個 「令人頭痛的問題」，而這個問題一直在「盤踞在他心上」。

確保穩定和持續地恢復糧食出口是他想要促成的一個成果。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維多多是唯一一個今年當面會晤過普京和澤連斯基的國家領導人。

在G20會議前夕，他在全球各地穿梭，與普京（普丁）和澤連斯基兩位交戰國領導人都見了面，希望說服他們參與G20會議。他曾希望烏俄兩位領導人能談談。維多多告訴我說：「我認為，如果他們能夠坐在同一張桌子上解決存在的問題，那就太好了，因為我們現在處理的問題涉及面甚廣。」

俄羅斯外交官後來說，普京不會參與。但澤連斯基可能會遠程參會。

告別演出

G20既是印尼的出場派對，也是維多多總統的告別演出。因為當下是他擔任總統任期的最後階段，到2024年，他在執政兩屆後將不得不離任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維多多盼望鞏固他在印尼的經濟遺產，但這可能是他無法控制的。

2012年我初次見到他時，作為當時的雅加達省長，他是一個更年輕、更有理想色彩的政治人物。他被打上了印尼歷史上第一個「局外人 」總統的烙印，因為他是作為一個人民領袖和民主人士當選的。

但從那時起，他不得不治理一個由17000個島嶼組成的龐大島國。這個國家從西到東延伸的距離如同到倫敦到巴格達，中間還有數百種不同的語言和種族。

而維多多盼望鞏固他在印尼的經濟遺產，但這可能是他無法控制的。

印尼的未來

這是我以前寫過的一個挑戰，在過去的幾年裏，我看到「人民的佐科威」轉變為「總統佐科威」。

現在，他是一個實用主義者，已經成為一個聯盟的建立者；他知道自己必須妥協，不僅要生存，還要顧及發展。批評他的人說，他不再是以前的那個民主人士了。

人權組織和環境運動者都說，他一直把經濟放在民主利益之上。

儘管按照國際標凖，他仍然非常受歡迎，但他的支持率最近下滑了，部分原因是物價上漲。然而，印尼比其他國家更好地度過了當前的全球經濟放緩。該國被國際貨幣基金組織（IMF）描述為區域經濟體中的 「良好表現」經濟體。

很明顯，維多多因此亟欲保持和發展他為印尼留下的經濟遺產。「我們希望在2045年看到，印尼的黃金時代真正實現，」他在BBC的訪談的最後說。

「到2030年，我們希望印尼成為世界第七大經濟體，」他補充說。

這是個崇高的雄心壯志，也是個會引起他的許多人民共鳴的目標。但這也是一個可能不會在他手中完成的目標。