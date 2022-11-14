美國中期選舉：為什麼民主黨贏得參議院控制權很重要

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC記者 發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，Reuters

現在可以肯定，美國共和黨已經在中期選舉落敗。民主黨人仍然控制著美國參議院。不過，為什麼這很重要？

在數千萬美國人參加投票四天後，凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托（Catherine Cortez Masto）上周六（11月12日）晚些時候在內華達州以微弱優勢獲勝，終於給這場全國政治決鬥帶來決定性的結果。

民主黨目前在美國國會參議院選舉中以50比49領先。即使共和黨贏得了剩下的喬治亞州參議員選舉，副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）仍手握決勝一票。

當然，過去兩年的情況一直如此。這為拜登總統在接下來的兩年用他的提名人選來填補聯邦法院的空缺，並在很大程度上按照他認為合適的方式進行人事安排奠定了基礎。

最重要的是，如果最高法院的一個席位因大法官意外退休或去世而空缺，共和黨人將無法阻止拜登提出的人選。民主黨人還記得2016年，當時共和黨的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）阻止了奧巴馬提名人舉行聽證會。

內華達州的勝利意味著12月6日喬治亞州參議員投票不再是決定參議院控制權的關鍵之爭。但拜登表示，民主黨獲得51個席位「只會更好」。額外的緩衝當然會讓管理多數席位更容易，而且在2024年也會有幫助，到時候民主黨需要捍衛更多受到威脅的席位。

儘管還不確定，共和黨仍有可能以微弱多數控制眾議院，給總統帶來各種麻煩。

他的立法議程已死，更激進的共和黨監督正等待著，但即使這樣也有一線希望：那就是他的政治對手由於內部不和而無法有效管理。

這個打破歷史的中期選舉結果的後果仍在顯現。

拜登在黨內的地位得到了鞏固。他的顧問們現在更加自信地談論他尋求連任的意圖。他的前競爭對手，如自由派的馬薩諸塞州參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）都對他表示稱讚。

「這場勝利屬於喬·拜登，」她在周日說。「總統帶領我們到這樣一個位置，上上下下每個候選人，談論民主黨為什麼而奮鬥，我們兌現什麼。」

同時，特朗普的政治前途有所受挫，儘管這種挫敗持續多久還有待觀察。

在民主黨贏得美國參議院的一天後，隨著他們在眾議院繼續贏得搖擺不定的競選，一些共和黨人走到鏡頭前，把責任直接推到特朗普。

不過，總的來說，他們可能就是過去經常批評這位前總統的人。

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參議員比爾·卡西迪（Bill Cassidy）說，特朗普支持的候選人在中期選舉中「表現不佳」，他在對這位前總統的第二次彈劾審理中投票支持定罪。馬里蘭州州長拉里·霍甘（Larry Hogan）曾表示，這位前總統在最近的選舉中讓共和黨付出了代價，他在2020年的總統選舉中把票投給了「羅納德·里根」（已經去世的美國前總統），而不是特朗普。

真正的考驗將是特朗普的長期盟友，如南卡羅來納州參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）極度保守的眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）成員或著名的共和黨州長，是否會攻擊他。

當特朗普在他們的州舉行集會時，他們會找到其他事情做（來避開他）嗎？如果特朗普競選總統，他們會保持沉默嗎？如果他們不夠支持特朗普，他們會冒著激怒特朗普的風險嗎？至少到目前為止，還沒有這樣的跡象。

根據最近報道，這位前總統的盟友們正在推動那些對國會領導職位感興趣的共和黨人公開支持特朗普的總統抱負。

紐約州眾議員伊莉斯·斯特凡尼克（Elise Stefanik）已經這麼做了。如果有更多的人效仿，這可能表明，儘管最近發生了一些事，但雄心勃勃的共和黨政客仍認為，他們通往成功之路取決於這位前總統的福氣。

與僅僅一周前相比，美國的政治形勢看起來大不相同。