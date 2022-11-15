美國中期選舉：佐治亞「附加賽」決定參院最終版圖 華人如何把握關鍵時刻

  • 常思穎
  • BBC中文 發自美國佐治亞州
Suburban Atlanta voters in Gwinnett County line up to check in to vote in midterm and statewide elections at Lucky Shoals Park in Norcross, Georgia, U.S. November 8, 2022

圖像來源，Reuters

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在本次中期選舉中，佐治亞成為唯一一個需要進行聯邦參議員選舉二次投票的州。

美國佐治亞州（Georgia）的參議員選舉即將進入了獨一無二的第二輪投票，華裔助選人肖宇重新忙碌起來。

肖宇身在該州亞特蘭大，曾幫助多位華裔競選公職，包括在2020年總統大選中積極組織華裔助選。但在今年的中期選舉中，由於感到華裔不受重視，他一開始並沒有幫助民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）競選聯邦參議員。

不過，最近幾天，他拋下之前的不滿，開始動員華裔甚至亞裔積極投身第二輪票決，支持民主黨候選人沃諾克。

佐治亞州的選舉已進入肉搏戰，其結果將最終決定民主黨是否能拿到第50個參議員席位，並在參議院對共和黨保有微弱優勢。在這影響深遠的關鍵一戰中，以肖宇為代表的華裔能做些什麼？中國議題又如何產生影響？

中間選民的關鍵時刻

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肖宇（右）

「現在是關鍵時刻。」肖宇對BBC中文說。他畢業於清華大學，上世紀90年代初來到美國，目前從事金融服務。

在11月8日的選舉中，只有佐治亞州進入聯邦參議員選舉的附加賽（特別選舉），選民要在12月6日進行第二輪投票。該州兩位黑人候選人沃諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）的選票都沒有達到一半，差距不到1%。

在勝負只取決於一兩個百分點的情況下，包括亞裔在內的中間選民將起到關鍵作用。

「如果亞裔選民能夠參加投票，並且投給同一政黨的候選人，就有可能在這場勢均力敵的競爭中扭轉選舉」，加州大學聖巴巴拉分校（University of California Santa Barbara）政治學教授連培德（Pei-te Lien ）對BBC中文說。

在2020年總統選舉中，亞裔選民被認為對拜登的最終獲勝至關重要。在決定參議院控制權的投票中，華人還幫助兩名民主黨參議員以微弱優勢勝出。在傳統紅州佐治亞，拜登以不到1.3萬張選票的微弱優勢贏得了選舉，而當地亞裔選民的投票總數達到了18.5萬。

兩場選舉

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歐曉瑜

肖宇在中期選舉中原本主要幫助華裔歐曉瑜（Micheal Au）競選佐治亞州參議員。他的團隊在華裔社區插上了200個競選招牌，印了700多張中文名片，給當區的華裔選民打了上千個電話拜票，他甚至動員了自己年近90的岳母當了一回首投族。

他認為華裔受到的重視不夠，因此在過去一輪選舉中沒有幫助聯邦參議員候選沃諾克競選。

2020年，沃諾克首次競選議員。在一個即將跨入新年的晚上，肖宇組織了一場線上選舉集會為沃諾克拉票，在全國範圍內召集了300多位華裔，邀請了華裔參政領袖、聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）、趙美心（Judy Chu）等人助陣。他說，參與的人數比亞特蘭大一次整體亞裔集會多了一倍。

不過，今年沃諾克再次競選時，肖宇說他並沒有聯繫那次集會的組織者，這讓他感覺受到了輕視。

「大年夜的晚上，我們不去過年，來參加你的集會，我們覺得這是華人的重要表態，應該受到重視，但是沒有」，肖宇說。在一小時的訪問中，他至少提了三遍這件事。即便沃諾克專門給他打電話解釋過，但他依然憤憤不平。

肖宇引述兩位候選人不到1%的差距，以及該州2%的亞裔投票率說，「沃諾克如果一開始重視亞裔，可能就一步到位了。」

面對下個月的決選，肖宇放下了憤怒，主動向沃諾克的競選團隊提出組織一場集會，前提依然是「必須到場」。他說，即便沒有辦成集會，他也會主動打電話、髮卡片幫沃諾克拜票。 「我支持民主黨的理念，在教育、墮胎等社會議題上偏向自由派」。

在佐治亞州，亞裔是非常複雜的群體，包括印度裔、韓裔、華裔等，這些族群有不同的文化和教育背景，組織起來相對困難。

「佐治亞的亞裔人口只有4%，又比較分散，候選人兼顧起來非常困難。」，佐治亞州亞洲事務委員會（Georgia Asian Affairs Commission）主席李秀蘭（Lani Wong）對BBC中文說。

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李秀蘭

「現在只有佐治亞州的聯邦參議員席位沒有定，所以大家都來幫忙了。」出生於印尼、在台灣上學的李秀蘭說，她還在通過自己多年建立起來的資源幫忙籌款，並組織華裔助選。

喬治亞州民主黨州委員會成員Kannan Udayarajan對BBC中文說，民主黨的確在增強與亞裔的聯繫，兩三年前，該州民主黨成立了專注亞裔的核心小組，負責把亞裔社區團結起來。在過去兩次選舉中，他們用不同亞洲語言進行了針對性宣傳。

傳統上，亞裔的投票率和政治參與度的確很低，這也導致兩黨對亞裔的重視相對較少。

亞特蘭大華人廖碧蘭是一位美術教授，她在這次中期選舉中幾乎參加了沃諾克每場競選集會，但她說，「很少見到華人面孔」。

「給錢做都很難，要麼說忙，要麼說不感興趣，」廖碧蘭說。

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廖碧蘭

在上一輪選舉中，年近70歲的她幾乎集一人之力幫助三個競選團隊聯繫華裔選民，她還設計海報，把英文材料翻譯成中文。

廖碧蘭認為，民主黨在動員華裔方面缺乏領導力，不能令他們持續貢獻力量。「在重要的時刻不提名，不給與承認，下次再找他們就很難了。」

她一直支持民主黨候選人競選，但去年卻意外地收到共和黨人、州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）頒發的「傑出公民獎」獎狀。

獎狀上寫道：「願這位傑出的佐治亞公民，在她前往其他州，美國以外的國家，以及她今後可能旅經或居住的任何地方時，都能獲得親善大使一樣的所有禮遇。」

「這讓我覺得哭笑不得」，廖碧蘭說，「也許美國的精神就是不斷付出，不求回報吧」。

最近，她開始與肖宇一起策劃如何在決選中爭取選民的支持。這次他們的目標是整體亞裔。

萌發的亞裔政治力量

佐治亞州今年選出了10位亞裔擔任州議會席位，九位民主黨人，一位共和黨人。這一總數比上次選舉多出一半，並且與亞裔人口眾多的加州數字相當。20年前，這一數字是零。

亞裔參政的活躍度上升與亞裔人口增加息息相關。肯尼索州立大學（Kennesaw State University）社會研究教育教授Sohyun An說，1996年亞特蘭大奧運會後，這裏的人口開始了一輪大轉型。

「佐治亞州和亞特蘭大市區正朝著全球性地區發展，已經成為了新的主要移民目的地，吸引了許多製造商和公司總部。這種趨勢促進許多亞洲移民來到這裏。」

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距離亞特蘭大市中心約40公里的約翰斯克里克有很多亞裔居民。

佐治亞州亞裔佔總人口4%以上，其中最多來自印度、越南、中國和韓國。

駕車駛過距離亞特蘭大市中心約40公里的約翰斯湖市（Johns Creeks，約翰斯克里克），一棟棟設計精美的房子豎立在路兩旁的綠化帶後邊。這裏是富裕階層聚居區，該地區約有四分之一的居民認同自己是亞裔。

這一選區的歐曉瑜（Michelle Au）今年以一千多票的微弱優勢連任州參議員。她告訴BBC中文，首次競選期間時自己曾被告知，「你本身是華裔，會傾向於和你的亞裔選民交流，但不要在他們身上浪費太多時間」。

不過她並沒有遵從這個建議，「我們接觸了很多亞裔選民，並且贏了選舉。」她還專門選了一家華人開的餐廳接受訪問，以表示支持。

「這顯示出她作為華裔美國人的自信，令我欽佩」，肖宇說，歐曉瑜是他一直栽培的華裔領袖，長遠來看，他希望將歐曉瑜送進國會。

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他說，現在美國國會只有少數幾位眾議院是亞裔，都來自亞裔人口眾多的州，比如加州和紐約州，還沒有一個從南方來的，「我希望歐曉瑜能有一天競選國會議員」。

肖宇的熱情也帶動了原本支持共和黨的華裔郭志松。

」幾乎她歐曉瑜的每次競選活動我都會參加，她是我唯一投的民主黨人，「50多歲的郭志松對BBC中文說，」即使跟我的理念不同，但她作為華裔能做出這麼勇敢的舉動，就值得我去支持。「

不過，並非所有華裔都向肖宇和郭志松一樣，支持與自己身份一致的候選人。

亞特蘭大華裔莫幹就對BBC中文說，他支持共和黨的政治理念，每次為選舉捐助的錢數以萬計。

」我首先是美國人，並不是中國人，不管是黑人、白人還是華人，只要他的政治觀點和我一致，我就支持。「 他不認同有華裔出來競選就是對這個群體參政議政的鼓勵。

競選者的「中國牌」

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劉亞偉

過去幾年，中美關係極具惡化，兩黨罕見地一致對華強硬。在美國選舉中，候選人之間「打中國牌」變得越來越普遍。

民主黨州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）在一次辯論中指責共和黨州長肯普（Brian Kemp）領導下的佐治亞州經濟發展署使用中國社交媒體平台微信，來傳播有關投資的故事。

她說：「特朗普和拜登都對這種技術進行過提醒，在很大程度上對國家安全造成威脅，應該引起每個佐治亞人高度關注。」

艾布拉姆斯這一舉動在佐治亞州引發很多華裔不滿，包括許多支持民主黨的人。她後來敗給對手近40萬選票。

「你攻擊中共，實際上是把華人聯繫在一起了，也是攻擊華人，」劉亞偉說。

「不能說他這次輸了選舉跟他打中國牌有直接關係，但是至少很多像我們這樣的華人是受影響的。」劉亞偉說。

「我們都處在非常敏感的時期，這讓我們感到擔心，」華裔社區領袖李秀蘭說，「這就是為什麼亞裔參與政治非常重要，因為我們想讓政客們知道，我們是美國公民，我們希望受到保護，我們不想被聯邦調查局或類似機構逮捕。」

肖宇認為，這次在州長選舉中打中國牌，首先是意識到了華裔選民的重要性。

「從知道我們的選票重要，到下一步了解我們的很多方針政策，要繼續和我們一起去做研究。」肖宇說。