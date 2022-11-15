美國中期選舉：佐治亞「附加賽」決定參院最終版圖 華人如何把握關鍵時刻

常思穎

BBC中文 發自美國佐治亞州

27 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在本次中期選舉中，佐治亞成為唯一一個需要進行聯邦參議員選舉二次投票的州。

美國佐治亞州（Georgia）的參議員選舉即將進入了獨一無二的第二輪投票，華裔助選人肖宇重新忙碌起來。

肖宇身在該州亞特蘭大，曾幫助多位華裔競選公職，包括在2020年總統大選中積極組織華裔助選。但在今年的中期選舉中，由於感到華裔不受重視，他一開始並沒有幫助民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）競選聯邦參議員。

不過，最近幾天，他拋下之前的不滿，開始動員華裔甚至亞裔積極投身第二輪票決，支持民主黨候選人沃諾克。

佐治亞州的選舉已進入肉搏戰，其結果將最終決定民主黨是否能拿到第50個參議員席位，並在參議院對共和黨保有微弱優勢。在這影響深遠的關鍵一戰中，以肖宇為代表的華裔能做些什麼？中國議題又如何產生影響？

中間選民的關鍵時刻

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 肖宇（右）

「現在是關鍵時刻。」肖宇對BBC中文說。他畢業於清華大學，上世紀90年代初來到美國，目前從事金融服務。

在11月8日的選舉中，只有佐治亞州進入聯邦參議員選舉的附加賽（特別選舉），選民要在12月6日進行第二輪投票。該州兩位黑人候選人沃諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）的選票都沒有達到一半，差距不到1%。

在勝負只取決於一兩個百分點的情況下，包括亞裔在內的中間選民將起到關鍵作用。

「如果亞裔選民能夠參加投票，並且投給同一政黨的候選人，就有可能在這場勢均力敵的競爭中扭轉選舉」，加州大學聖巴巴拉分校（University of California Santa Barbara）政治學教授連培德（Pei-te Lien ）對BBC中文說。

在2020年總統選舉中，亞裔選民被認為對拜登的最終獲勝至關重要。在決定參議院控制權的投票中，華人還幫助兩名民主黨參議員以微弱優勢勝出。在傳統紅州佐治亞，拜登以不到1.3萬張選票的微弱優勢贏得了選舉，而當地亞裔選民的投票總數達到了18.5萬。

兩場選舉

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 歐曉瑜

肖宇在中期選舉中原本主要幫助華裔歐曉瑜（Micheal Au）競選佐治亞州參議員。他的團隊在華裔社區插上了200個競選招牌，印了700多張中文名片，給當區的華裔選民打了上千個電話拜票，他甚至動員了自己年近90的岳母當了一回首投族。

他認為華裔受到的重視不夠，因此在過去一輪選舉中沒有幫助聯邦參議員候選沃諾克競選。

2020年，沃諾克首次競選議員。在一個即將跨入新年的晚上，肖宇組織了一場線上選舉集會為沃諾克拉票，在全國範圍內召集了300多位華裔，邀請了華裔參政領袖、聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）、趙美心（Judy Chu）等人助陣。他說，參與的人數比亞特蘭大一次整體亞裔集會多了一倍。

不過，今年沃諾克再次競選時，肖宇說他並沒有聯繫那次集會的組織者，這讓他感覺受到了輕視。

「大年夜的晚上，我們不去過年，來參加你的集會，我們覺得這是華人的重要表態，應該受到重視，但是沒有」，肖宇說。在一小時的訪問中，他至少提了三遍這件事。即便沃諾克專門給他打電話解釋過，但他依然憤憤不平。

肖宇引述兩位候選人不到1%的差距，以及該州2%的亞裔投票率說，「沃諾克如果一開始重視亞裔，可能就一步到位了。」

面對下個月的決選，肖宇放下了憤怒，主動向沃諾克的競選團隊提出組織一場集會，前提依然是「必須到場」。他說，即便沒有辦成集會，他也會主動打電話、髮卡片幫沃諾克拜票。 「我支持民主黨的理念，在教育、墮胎等社會議題上偏向自由派」。

在佐治亞州，亞裔是非常複雜的群體，包括印度裔、韓裔、華裔等，這些族群有不同的文化和教育背景，組織起來相對困難。

「佐治亞的亞裔人口只有4%，又比較分散，候選人兼顧起來非常困難。」，佐治亞州亞洲事務委員會（Georgia Asian Affairs Commission）主席李秀蘭（Lani Wong）對BBC中文說。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 李秀蘭

「現在只有佐治亞州的聯邦參議員席位沒有定，所以大家都來幫忙了。」出生於印尼、在台灣上學的李秀蘭說，她還在通過自己多年建立起來的資源幫忙籌款，並組織華裔助選。

喬治亞州民主黨州委員會成員Kannan Udayarajan對BBC中文說，民主黨的確在增強與亞裔的聯繫，兩三年前，該州民主黨成立了專注亞裔的核心小組，負責把亞裔社區團結起來。在過去兩次選舉中，他們用不同亞洲語言進行了針對性宣傳。

傳統上，亞裔的投票率和政治參與度的確很低，這也導致兩黨對亞裔的重視相對較少。

亞特蘭大華人廖碧蘭是一位美術教授，她在這次中期選舉中幾乎參加了沃諾克每場競選集會，但她說，「很少見到華人面孔」。

「給錢做都很難，要麼說忙，要麼說不感興趣，」廖碧蘭說。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 廖碧蘭

在上一輪選舉中，年近70歲的她幾乎集一人之力幫助三個競選團隊聯繫華裔選民，她還設計海報，把英文材料翻譯成中文。

廖碧蘭認為，民主黨在動員華裔方面缺乏領導力，不能令他們持續貢獻力量。「在重要的時刻不提名，不給與承認，下次再找他們就很難了。」

她一直支持民主黨候選人競選，但去年卻意外地收到共和黨人、州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）頒發的「傑出公民獎」獎狀。

獎狀上寫道：「願這位傑出的佐治亞公民，在她前往其他州，美國以外的國家，以及她今後可能旅經或居住的任何地方時，都能獲得親善大使一樣的所有禮遇。」

「這讓我覺得哭笑不得」，廖碧蘭說，「也許美國的精神就是不斷付出，不求回報吧」。

最近，她開始與肖宇一起策劃如何在決選中爭取選民的支持。這次他們的目標是整體亞裔。

萌發的亞裔政治力量

佐治亞州今年選出了10位亞裔擔任州議會席位，九位民主黨人，一位共和黨人。這一總數比上次選舉多出一半，並且與亞裔人口眾多的加州數字相當。20年前，這一數字是零。

亞裔參政的活躍度上升與亞裔人口增加息息相關。肯尼索州立大學（Kennesaw State University）社會研究教育教授Sohyun An說，1996年亞特蘭大奧運會後，這裏的人口開始了一輪大轉型。

「佐治亞州和亞特蘭大市區正朝著全球性地區發展，已經成為了新的主要移民目的地，吸引了許多製造商和公司總部。這種趨勢促進許多亞洲移民來到這裏。」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 距離亞特蘭大市中心約40公里的約翰斯克里克有很多亞裔居民。

佐治亞州亞裔佔總人口4%以上，其中最多來自印度、越南、中國和韓國。

駕車駛過距離亞特蘭大市中心約40公里的約翰斯湖市（Johns Creeks，約翰斯克里克），一棟棟設計精美的房子豎立在路兩旁的綠化帶後邊。這裏是富裕階層聚居區，該地區約有四分之一的居民認同自己是亞裔。

這一選區的歐曉瑜（Michelle Au）今年以一千多票的微弱優勢連任州參議員。她告訴BBC中文，首次競選期間時自己曾被告知，「你本身是華裔，會傾向於和你的亞裔選民交流，但不要在他們身上浪費太多時間」。

不過她並沒有遵從這個建議，「我們接觸了很多亞裔選民，並且贏了選舉。」她還專門選了一家華人開的餐廳接受訪問，以表示支持。

「這顯示出她作為華裔美國人的自信，令我欽佩」，肖宇說，歐曉瑜是他一直栽培的華裔領袖，長遠來看，他希望將歐曉瑜送進國會。

圖像來源，BBC Chinese

他說，現在美國國會只有少數幾位眾議院是亞裔，都來自亞裔人口眾多的州，比如加州和紐約州，還沒有一個從南方來的，「我希望歐曉瑜能有一天競選國會議員」。

肖宇的熱情也帶動了原本支持共和黨的華裔郭志松。

」幾乎她歐曉瑜的每次競選活動我都會參加，她是我唯一投的民主黨人，「50多歲的郭志松對BBC中文說，」即使跟我的理念不同，但她作為華裔能做出這麼勇敢的舉動，就值得我去支持。「

不過，並非所有華裔都向肖宇和郭志松一樣，支持與自己身份一致的候選人。

亞特蘭大華裔莫幹就對BBC中文說，他支持共和黨的政治理念，每次為選舉捐助的錢數以萬計。

」我首先是美國人，並不是中國人，不管是黑人、白人還是華人，只要他的政治觀點和我一致，我就支持。「 他不認同有華裔出來競選就是對這個群體參政議政的鼓勵。

競選者的「中國牌」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 劉亞偉

過去幾年，中美關係極具惡化，兩黨罕見地一致對華強硬。在美國選舉中，候選人之間「打中國牌」變得越來越普遍。

民主黨州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）在一次辯論中指責共和黨州長肯普（Brian Kemp）領導下的佐治亞州經濟發展署使用中國社交媒體平台微信，來傳播有關投資的故事。

她說：「特朗普和拜登都對這種技術進行過提醒，在很大程度上對國家安全造成威脅，應該引起每個佐治亞人高度關注。」

艾布拉姆斯這一舉動在佐治亞州引發很多華裔不滿，包括許多支持民主黨的人。她後來敗給對手近40萬選票。

「你攻擊中共，實際上是把華人聯繫在一起了，也是攻擊華人，」劉亞偉說。

「不能說他這次輸了選舉跟他打中國牌有直接關係，但是至少很多像我們這樣的華人是受影響的。」劉亞偉說。

「我們都處在非常敏感的時期，這讓我們感到擔心，」華裔社區領袖李秀蘭說，「這就是為什麼亞裔參與政治非常重要，因為我們想讓政客們知道，我們是美國公民，我們希望受到保護，我們不想被聯邦調查局或類似機構逮捕。」

肖宇認為，這次在州長選舉中打中國牌，首先是意識到了華裔選民的重要性。