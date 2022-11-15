G20峰會：拜習會後台灣問題是否迎來曙光

2022年11月15日上午9点17分 最近更新： 48 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登向中國國家主席習近平表示，美國將繼續與中國進行激烈的競爭，但他重申，這種競爭不應轉向衝突。

中美兩國領導人11月14日傍晚在出席印尼巴厘島G20峰會之際舉行閉門會面，兩國發佈了更多對話內容。白宮發佈的通報說，美國總統拜登向中國國家主席習近平表示，美國將繼續與中國進行激烈的競爭，但他重申，這種競爭不應轉向衝突。

拜登亦承諾不會與中國發生「新冷戰」；不過，雙方如何談論台灣問題，仍是全球關注的焦點。特別是在今年俄羅斯入侵烏克蘭後，台海安全已經成為重中之重。

有分析稱，雙方此次會議氣氛融洽，可謂雙方都能接受，也有得分之處，這為兩大國之間所有的眾多矛盾，包含台海議題有了推進的空間。不過，是否有實質進展仍然需要觀察。

「兩位領導人坦誠地談到了各自的優先事項和意圖」，但實質性的協議共識並不多。」澳大利亞國立大學講師宋文笛告訴BBC中文。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平拜登巴厘島會晤：「老熟人」面臨的「新挑戰」

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）中國計劃項目主任孫韻對台灣媒體中央社強調，美中兩個大國對於何謂更穩定的關係有截然不同的看法，尤其是在台灣議題上。她說：「如果我們期望這場峰會神奇般地挽救這段關係，使其恢復到更好的狀態，我認為我們需要看到更多具體的行動。」

台灣議題上說了什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國外交部長王毅在拜習會面後的記者會稱，拜登表示美國尊重中國的體制，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。

中國外交部長王毅在拜登與習近平會面後的記者會上稱，拜登在會談中表示美國尊重中國的體制，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突。

白宮方面則說，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益的立場。

拜登與習近平會面後向在場記者說，「我並非說這是個皆大歡喜（kumbaya）的時刻，你們懂的，就是大家帶著滿滿的協議走了那種。但我相信絕對沒必要（與北京）打新冷戰。」

台灣總統府發言人張惇涵當晚也公開表示，台灣樂見拜登重申美國政府的一貫政策，並反對「片面改變現狀」和破壞台海和平穩定的行為，「這再次充分展現，台海的和平穩定是國際社會的共同期待。」

台灣外交部發言人歐江安則回應台灣媒體說，「台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全伙伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫」。

找到共識？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， G20峰會：習近平拜登三小時閉門會後中美都透露了哪些信息？

在美中關係的緊張下，習近平與拜登的會面的一舉一動牽動國際神經。作為莫斯科入侵烏克蘭之後的下一個全球「火藥庫」，台灣島被外界認為若發生戰爭，對全球殺傷力遠遠大於此次烏克蘭戰爭帶來的災難。

因此，拜登和習近平兩人此刻在G20峰會的會面，備受矚目。譬如，此次峰會東道主印尼總統便公開告訴BBC，希望美中兩國能在此次峰會達到建設性的共識。

分析拜習兩人會面釋放出來的台海議題信息，國際關係學者宋文笛向BBC分析，此次會面，美中未有改變彼此的想法，「但雙方皆用智巧的語藝，掩蓋差異，製造出彼此都感覺和諧的畫面」。

他表示，美國仍然打算與北京強力競爭，主要目的是想加強危機中雙方或能夠溝通的機制。而北京一如既往地關心的不是問題，而是「關係」：「北京希望美國同意重新定義美中關係的性質，不再是激烈的『競爭對手』（如拜登所說），而是合作的伙伴」；習近平甚至指出中國想要的伙伴關係也是「國際社會所期待的」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 宋文笛向BBC分析，此次會面，美中未有改變彼此的想法，"但雙方皆用智巧的語藝，掩蓋差異，製造出彼此都感覺舒暢的畫面"。

宋文笛認為此次會面，習近平確實得了分，因為他面帶微笑地與拜登交談，表現出自信，表明他沒被拜登嚇倒：「就像美國和中國真正平等一樣。這是習近平最近關於東方崛起而西方衰落的敘事的直觀表現；拜登也得了分，因為習近平對美國在台灣問題上推波助瀾的做法給了拜登一個機會。 即便如此，習近平仍然認為拜登是個言而有信的人，而且習近平把所有的責任都歸咎於拜登的下屬，因為他們沒有忠實於拜登的承諾。」

孫韻則告訴台灣媒體說，拜登「發出使人寬心的訊息，中方的聲明亦是正面美言」，「這本身就顯示雙方有意改善關係」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則向BBC解釋，總的來說，這是一個很好的第一步，我們將不得不看到是否有後續行動，譬如解放軍針對台灣附近和周邊的軍事活動或演習，是否有一些緩和的跡象。或者美國是否會開始試圖降低對台灣的訪問頻率，「因為這顯然是北京的一個痛點」，而北京對美的「戰狼外交」是否繼續也是重點之一。

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