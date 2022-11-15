G20峰會：習近平拜登三小時閉門會後中美都透露了哪些信息

23 分钟前

周一（11月14日），美國總統拜登和中國國家主席習近平在印度尼西亞的峇里島舉行會談。拜登之後召開新聞會，談了他和習近平討論的五大議題。中國外長王毅也在會談後向媒體介紹了情況。