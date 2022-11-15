BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
G20峰會：習近平拜登三小時閉門會後中美都透露了哪些信息
你的器材不支持播放多媒體材料
G20峰會：習近平拜登三小時閉門會後中美都透露了哪些信息
23 分钟前
周一（11月14日），美國總統拜登和中國國家主席習近平在印度尼西亞的峇里島舉行會談。拜登之後召開新聞會，談了他和習近平討論的五大議題。中國外長王毅也在會談後向媒體介紹了情況。
熱播
4:38
視頻,
世界人口將於11月中旬破80億 中國人口成長將減速
, 節目全長 4,38
2022年11月13日
4:35
視頻,
習近平拜登巴厘島會晤：「老熟人」面臨的「新挑戰」
, 節目全長 4,35
2022年11月14日
4:56
視頻,
俄羅斯入侵烏克蘭敲響警鐘，台灣故宮演練戰爭應變
, 節目全長 4,56
6 小时前
3:13
視頻,
中國疫情再升溫 優化疫情防控下仍維持「動態清零」
, 節目全長 3,13
2022年11月14日
2:03
視頻,
G20峰會：拜登與習近平會談，將討論台灣等議題並劃出「紅線」
, 節目全長 2,03
2022年11月11日
2:38
視頻,
「人類要做好凖備」：氣候變化如何增加傳染病風險
, 節目全長 2,38
2022年11月13日
2:29
視頻,
圖坦卡蒙墓發現百年：「貢獻國家數千年的埃及真正法老」
, 節目全長 2,29
2022年11月12日
2:14
視頻,
馬來西亞大型地產項目「森林城市」疫情下宛如「鬼城」
, 節目全長 2,14
2022年8月16日
7:57
視頻,
美國中期選舉：華人擔心「反中」政綱加重 「仇華」 情緒
, 節目全長 7,57
2022年11月7日
5:32
視頻,
烏克蘭戰爭：走近俄羅斯宣佈撤出的烏克蘭重鎮赫爾松
, 節目全長 5,32
2022年11月10日