G20峰會首日一波三折：俄外長飛離、烏克蘭遭轟炸、公報懸念與中國態度

陳岩

BBC中文記者 發自印尼巴厘島

47 分钟前

圖像來源，Leon Neal/Getty Images 圖像加註文字， 峰會首日，習近平參加食品和能源安全工作會議

11月15日，G20峰會在印度尼西亞巴厘島正式拉開帷幕。

這是全球最重要的二十個經濟體的領導人第十七次聚在一起，也是新冠疫情爆發三年來最齊的一次。

這場峰會十分特別，它是俄烏戰爭開打後第一場全球性峰會，是疫情後領導人難得親身出席的大型活動，也是全球經濟在衰退威脅下的一場緊急救援。

圖像來源，Anadolu Agency/Getty Images 圖像加註文字， G20峰會開幕式

15日上午九點半，峰會正式開始，黑色桌子排成一個巨大長方形，中間是一副世界地圖的巨型浮雕，領導人們圍坐一圈。

此時，這應該是全世界權力密度最高的房間——這20個國家佔世界經濟的80%以上，佔國際貿易的75%，佔世界人口的60%，此外還有聯合國、IMF等國際組織領袖，甚至奧委會主席巴赫也來了，午飯時還致了個辭。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平拜登巴厘島會晤：「老熟人」面臨的「新挑戰」

峰會前一天，中美領導人習近平和拜登舉行雙邊會談。作為關係緊張的全球兩大強國，這是他們成為最高領導人後第一次面對面會談。來自75國的上千名記者爭相報道這次會晤，搶盡風頭。

峰會開幕後，焦點轉移。第一天的議程包括糧食安全、債務減免以及公共衛生，但全部注意力都被俄羅斯吸引，而其總統普京恰恰不在場，而是派了外長拉夫羅夫參會。

事實上，早在峰會開始前，俄烏戰爭的陰影已經籠罩其上。國際戰略研究所（IISS）分析師詹姆斯·考伯垂（James Crabtree）認為，「當俄羅斯入侵烏克蘭時，人們擔心因為會由此產生太多分歧，根本不可能舉行峰會，整個G20會就此崩塌。」

別想那只大象？

心理學揭示了人腦的一個特點，告訴一個人「別想那只大象」，他腦海里反而控制不住出現大象，而且揮之不去。

G20會場上似乎出現類似一幕。開幕前一天俄方一再表示，G20不是討論安全問題的地方，而應該優先考慮世界經濟挑戰。而普京缺席，也讓很多批評者缺了他們最希望看到的聽眾。

比如英國新首相蘇納克，批評「普京政權」、「在國內打壓異見，用暴力編製了一層脆弱的正當性」。

圖像來源，BAY ISMOYO/Getty Images 圖像加註文字， 拉夫羅夫在G20峰會首日

俄羅斯外長拉夫羅夫則回應，「是的，烏克蘭正在發生戰爭，這是混合戰爭，由西方發動並凖備多年」。他在重覆普京的論調，即北約的擴張威脅到俄羅斯的安全，因此不得不進行這場「特別軍事行動」。

高潮是烏克蘭總統澤連斯基的面孔出現在會場的大小屏幕上。

他通過視頻稱，「我用烏克蘭語與你們講話，但在你們每個人面前的桌子上，會發現你們語言版本的講稿，以示對你們的尊重。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周一，澤連斯基在赫爾松受到揮舞烏克蘭國旗的人群的歡迎

澤連斯基說自己剛從赫爾松回來，他把烏克蘭剛剛奪回赫爾松的戰鬥與諾曼底登陸做對比，稱它們都是「一場戰爭的決定性轉折」。

他說戰爭現在就應結束，而且是在《聯合國憲章》和國際法框架下公正地結束，「烏克蘭不應該被要求與自己的良心、主權、領土和獨立達成妥協。我們尊重規則，我們是言出必行的人。」

無論是蘇納克的批評，還是澤連斯基的視頻講話，拉夫羅夫都身在會場。

澤連斯基還說，「人們不能相信俄羅斯的話，不會有第三份明斯克協議，俄羅斯在簽署後會立即違反。」他所說的明斯克協議指的是前兩份關於烏克蘭東部頓巴斯地區的停火協議，它們都以失敗告終。

「如果沒有恢復和平的具體行動，這意味著俄羅斯只是想再次欺騙你們所有人，」澤連斯基說。

隨即，俄媒報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，澤連斯基對第三份明斯克協議的評論已向俄羅斯表明，基輔對舉行和談不感興趣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周二俄羅斯轟炸後烏克蘭城市利沃夫上空的濃煙

離開與轟炸

隨著G20第一天議程結束，領導人們盛裝出席晚宴，同時觀看色彩瑰麗的現場表演。值得一提的是，拜登沒有參加晚宴，但習近平參加了，並且與印度總理莫迪一起，站著進行了長時間的交談。

雖然會議暫告段落，領導人們回到下榻酒店休息，但圍繞俄羅斯的劇情還在繼續展開。

15日晚9點半左右，各國媒體們看到拉夫羅夫的俄羅斯代表團的專車離開下榻賓館，不久後俄羅斯專機飛離巴厘島，俄方確認拉夫羅夫以已經離開印尼。此時，為期兩天的峰會才剛剛過半。不過，稍後印尼外交部發言人說，俄羅斯代表離開是根據原本計劃。

出乎意料的是，幾乎拉夫羅夫飛機起飛的同一時間，多個信源（路透社、烏克蘭總統辦公室、利沃夫市長）都確認俄羅斯在當天向烏克蘭發動了新一輪導彈襲擊，至少70枚導彈襲擊基輔、哈爾科夫、利沃夫等烏克蘭城市。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）發推特稱，「還有任何人相信克林姆林宮真的想要和平嗎？克林姆林宮想要的是屈服。但是最終恐怖分子必輸無疑。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國沒有公開表示過有計劃推動普京結束戰爭

公報與中國態度

拉夫羅夫是離開了，但峰會還剩下一個懸而未決的問題——本屆G20能否順利產出一份公報？

更確切的說，如果有公報，會如何描述俄烏戰爭？

由於在該問題上的分歧或俄羅斯的反對，此前多次G20部長級會議未能達成共識。因此，俄羅斯作為成員之一，是否會簽署公報，仍然未知。

拉夫羅夫反擊稱，西方國家試圖將公報「政治化」，而且施壓給包括俄羅斯在內的所有成員國，一同譴責在烏的軍事行動。

目前，參會記者們看到一份16頁的公報草案，其中的措辭是，「大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭，強調它正在造成巨大的人類痛苦，加劇了全球經濟中已有的脆弱性。」

不過，其中也提到，「對於當前局勢和制裁，還有其他看法和不同的評估」，該草案尚未在領導人中達成一致獲得通過。

世界領導人似乎正在失去耐心。開幕式上印尼總統佐科說，俄羅斯的戰爭必須結束；蘇納克說，俄羅斯必須從烏克蘭「出去」（get out）；於是，目光轉向中國，大家似乎認為，習近平對普京的影響不容小覷。

儘管拜登和馬克龍在與習近平的雙邊會談中努力說服，但中國沒有公開表示過有計劃推動普京結束戰爭。峰會期間，習近平也呼籲和平，同時強調「複雜問題沒有簡單解決辦法」。

這次峰會來看，至少在公開場合，中國明確了一點——不會進一步向俄羅斯靠攏。

值得注意的是，德新社稱，上周五中國外交官還堅持公報中不要出現任何對戰爭的譴責，如果最新的公報文本如上所述，可能意味著中國做出一定程度讓步。