俄製導彈落入波蘭境內 拜登稱初步認為「不大可能」從俄羅斯發射

2022年11月16日凌晨3点41分 最近更新： 7 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在靠近烏克蘭邊境的波蘭諾沃西奧爾基 (Nowosiolki) 看到遠處導彈落下後有濃煙升起。

據報道有導彈落在波蘭境內靠近烏克蘭邊境熱沃多夫（Przewodów）的一處農莊，波蘭證實有兩人喪生。波蘭媒體和美聯社稱俄羅斯導彈須為此負責，但尚未得到官方證實。

由於意外發生在北約（NATO）國家波蘭境內，又正值G20高峰會的敏感時刻，此事成為全球關注焦點。G7七大工業國，包含歐盟的領導人已經在印尼巴厘島召開緊急會議。出席的有英、美、日及歐盟主席等代表。

最新消息傳出，美國總統拜登稱，造成波蘭兩人死亡的導彈「不太可能」是從俄羅斯發射的。「在我們完全調查之前我不想這麼說，但在軌跡上它不太可能是從俄羅斯發射的，但我們會繼續調查。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登稱，造成波蘭兩人死亡的導彈"不太可能"是從俄羅斯發射的

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）表示，目前沒有「確鑿的證據」證明誰應該對此負責。

他補充說，全球領導人將在了解及調查發生導彈事件後決定下一步行動。

雖然早期的報道表明俄羅斯的導彈是罪魁禍首，但波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）表示，沒有「確鑿的證據」證明誰應該對此負責。

波蘭總統杜達告訴記者：「我們目前沒有任何確鑿證據證明是誰發射了這枚導彈……它很可能是俄羅斯製造的導彈，但這一切目前仍在調查中。」

G20現場：有舞台沒劇本的峰會

BBC中文記者陳岩 發自印尼巴厘島

圖像來源，EPA 圖像加註文字， G7七大工業國，包含歐盟的領導人已經在印尼巴厘島召開緊急會議。出席的有英、美、日及歐盟主席等代表。

這次峰會，記者們幾乎沒辦法按照媒體手冊的議程來工作。

就好像主辦方搭建了一個大舞台，邀請來一眾演員，但大家都不按照劇本，即興發揮。

峰會第一天的媒體聚焦點，發生在晚上，俄外長突然離開，同時遠在歐洲的烏克蘭遭到轟炸。當晚盛裝出席晚宴的各國領導人，被搶盡風頭。

當一枚俄製導彈落到波蘭境內，第二天的議程也被打亂。周三（11月16日）一大早，拜登與G7、北約領導人臨時加開一場會議。記者們風風火火趕到新聞中心，試圖擠進這場議程之外的重要活動。印尼的工作人員卻很無奈，因為關於這場臨時會議，他們沒有信息，也無力掌控，沒辦法幫助記者。

當年之所以組織G20峰會，就是因為G7在全球經濟中代表性不足，才加入更多國家，從而更具代表性地討論事項，一致行動。但在G20會議期間，會場之內，加開了一場G7，似乎是對G20初衷的嘲諷。

但也折射出本屆G20草案中的一個觀點，雖然G20是協調經濟的舞台，但地緣政治衝突對經濟衝擊過大，無法在不討論安全議題的情況下，應對經濟危機。

會前我們採訪印尼財長慕利亞妮。她參加了2008年第一次G20峰會，她回憶，全球領袖們在金融海嘯的壓力下，有種團結的精神，本次財長會時就有些緊張。大家甚至有點懷念上一場經濟危機，因為單純得多，只討論財政、貨幣政策就行；但這一次，俄烏戰爭、中美對峙、再加上新冠疫情，大家要對付一場過於複雜的危機。

俄羅斯否認

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 爆炸現場的殘骸。

在網路上流傳的一張圖片顯示，當地媒體報導波蘭農田上有一個大彈坑，這顯示飛彈造成了破壞。另一張圖片似乎顯示了飛彈碎片。

早前，俄羅斯國防部否認這些報導，稱它們相當於「旨在升級蓄意挑釁」。但是，美國和其他大國表示，他們正在調查所發生的事情。

波蘭國家安全局正在召開緊急會議，並將發表聲明，波蘭總統安傑伊·杜達在事件發生後與美國總統拜登（Joe Biden）通了電話。

在俄製導彈在烏克蘭邊境附近的波蘭村莊造成兩人死亡後，波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促人們保持冷靜。

「面對這場悲劇，我呼籲所有波蘭人保持冷靜……我們必須保持克制和謹慎，」莫拉維茨基在華沙召開緊急政府會議後表示。

莫拉維茨基還表示，波蘭將在事件發生後加強對其領空的監視。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基敦促人們保持冷靜。

在本周二（11月15日），俄羅斯向烏克蘭眾多城市發起了大規模的導彈攻擊，首都基輔是受襲城市之一，官員稱至少發現一人死亡。

如果這些導彈被證實是從俄羅斯發射，這將標誌著其飛彈首次落在北約成員國境內，勢必將引發北約討論將如何應對相關安全問題。

BBC記者亞當斯（ Paul Adams ）說，對這一事件有多種可能的解釋。他說，俄羅斯對瞄凖波蘭農場沒有興趣，因此似乎可能出現某種故障。而且，在烏克蘭的防空系統試圖擊落俄羅斯飛彈的那一天，其中一枚導彈也有可能被打偏方向。

烏克蘭否認陰謀論

圖像來源，Ukrainian President's Office 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基說，周二俄羅斯對烏克蘭的導彈襲擊是莫斯科發出的信息，即它無意結束戰爭。

早些時候，美聯社和一些波蘭媒體說，俄羅斯的導彈從烏克蘭越過邊界，落在了波蘭。烏克蘭和俄羅斯相互指責，烏克蘭總統澤連斯基指責莫斯科故意攻擊波蘭。他說，這是莫斯科軍事侵略的 「重大升級」，並警告說，「俄羅斯的恐怖行動進一步發展只是時間早晚的問題」。

澤連斯基還說，周二俄羅斯對烏克蘭的導彈襲擊是莫斯科發出的信息，即它無意結束戰爭。

俄羅斯國家新聞社則說，是烏克蘭的導彈擊中了波蘭領土。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上澄清「這只是俄羅斯宣傳的陰謀論之一」。

庫列巴又在推文強調「自從馬航M17被擊落後，我們就應該記取教訓」。他說，當初莫斯科也拒絕表示此事與俄羅斯有關，並且帶風向質疑是烏克蘭軍方誤擊客機。

這兩項指控都沒有得到證實。

北約秘書長斯托爾滕貝格說，他已經與波蘭總統談過，軍事聯盟正在 「監測局勢」。

他在推特上發文說：「北約盟國正在密切磋商。重要的是，所有的事實都能得到證實。」